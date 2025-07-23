Ev alamayanlar için yeni çözüm! Şartları yarın belli olacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, konut piyasasında yeni bir dönem başlatacak gayrimenkul sertifikası ile konut alımına imkan tanıyan projeyi duyurmaya hazırlanıyor. Emlak Konut GYO ve TOKİ iş birliğiyle hayata geçecek proje, küçük birikimlerle konut projesine ortak olma imkanı sunacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, kentsel dönüşüm ile güvenli konuta erişimin kolaylaştırılması için, Emlak Konut GYO ve Toplu konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı ile yeni bir yatırım modelini hayata geçirecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yarın İstanbul’da düzenlenecek toplantıda gayrimenkul sertifikasıyla küçük birikimlerle konut alma imkanı sunan yeni projeyi tanıtacak.

PROJE TOKİ VE EMLAK KONUT'TAN İŞ BİRLİĞİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, vatandaşların güvenilir barınma imkanlarına ulaşması için yeni bir adımı daha hayata geçirecek. Sosyal devlet anlayışıyla, sosyal konutlar ve kentsel dönüşüm ile vatandaşın güvenli konuta erişimini kolaylaştırmaya çalışan Bakanlık, bu kez Emlak Konut GYO ve Toplu konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı ile yeni bir yatırım modelini hayata geçirecek.

EV ALAMAYANLAR İÇİN ÇÖZÜM OLACAK!

Her konutun küçük paylara bölünmesiyle satışa çıkacak olan sertifikalarla birlikte peşinat, faiz, kredi, taksit gibi şartlar olmadan ev sahibi olmanın önü açılmış olacak. Ev alacak kadar parası olmayan ancak parçalara bölünmüş sertifikayı alanlar konutun değer artışından da yararlanıyor ve piyasada hemen alım-satıma konu edebiliyor.