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 | Bengü Sarıkuş

Yarım maaş, eksik hak! İsa Karakaş'tan işçi ve memura kritik uyarı

İşçiye 2016 yılında verilen yarım zamanlı çalışma hakkı geçtiğimiz günlerde memurlar için de yürürlüğe girdi. Peki yarım zamanlı çalışmanın avantajları var mı? Yarım zamanlı çalışan memur bazı haklarını kaybedecek. Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, yarım zamanlı çalışma sistemine ilişkin tüm merak edilenleri anlattı.

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Yarım maaş, eksik hak! İsa Karakaş'tan işçi ve memura kritik uyarı
KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
23.07.2025
saat ikonu 09:45
|
GÜNCELLEME:
23.07.2025
saat ikonu 09:48

Yarım zamanlı çalışma hakkı işçiler için 8 Kasım 2016 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanmıştı. Memurlar ise 18 Temmuz 2025 tarihinden itibaren bu haktan faydalanabilecek. Peki yarım zamanlı çalışmanın artısı ve eksisi neler? Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, konuyu tüm ayrıntılarıyla anlattı.

Yarım maaş, eksik hak! İsa Karakaş'tan işçi ve memura kritik uyarı

Yarı zamanlı çalışma, yönetmelikte doğum veya evlat edinme sonrasında memurların normal haftalık çalışma süresinin yarısı olarak düzenlendiğini belirten İsa Karakaş, en büyük avantajın, devlet memurlarının iş-özel yaşam dengesinin sağlanması olduğunu belirtti.

Yarım maaş, eksik hak! İsa Karakaş'tan işçi ve memura kritik uyarı

MEMUR ZAMMI ENFLASYONUN ALTINDA KALDI

Memura verilen seyyanen zam 3 dönemdir enflasyonun altında kaldığını ifade eden Karakaş, yarı zamanlı çalışarak yarım maaş almanın memuru geçim sıkıntısına neden olabileceğini vurguladı.

Yarım maaş, eksik hak! İsa Karakaş'tan işçi ve memura kritik uyarı

Diğer yandan kadın memurların, doğum sonrası analık izni süresinin bitim tarihinden itibaren ilk 6 ayda günde 3 saat, ikinci 6 ayda günde bir buçuk saat ücretli hakkı bulunmaktadır. Fakat yarı zamanlı çalışan memura bu hakların da verilmeyeceği bildirildi.

Yarım maaş, eksik hak! İsa Karakaş'tan işçi ve memura kritik uyarı

AMİR TARAFINDAN BELİRLENECEK

Karakaş, yarı zamanlı çalışma hakkını kullanan memurların, kurum içi görev değişikliği ya da başka bir kuruma nakil halinde bu haktan yararlanmaya devam edebileceklerini söyledi. Görev değişikliği durumunda memurun yarım zamanlı çalışacağı gün ve saatler, yönetmelikte belirtilen çerçevede yetkili amir tarafından belirleneceğini belirtti.

Yarım maaş, eksik hak! İsa Karakaş'tan işçi ve memura kritik uyarı

Yarım zamanlı çalışma hakkını kullanırken aylıksız izin ya da refakat iznine ayrılan memurlar, söz konusu izinlerinin sona ermesinin ardından yeniden yarı zamanlı çalışmaya devam edebilecek.

Yarım maaş, eksik hak! İsa Karakaş'tan işçi ve memura kritik uyarı

KİMLER BU HAKTAN YARARLANAMAYACAK?

Kamu kurum ve kuruluşlarında şube müdürü ile dengi ve üstü yönetici ünvanlı kadrolarda görev yapan memurlar ile yurt dışı teşkilatında görev yapan memurlar yarım zamanlı çalışma hakkından faydalanamayacaklar.

Yarım maaş, eksik hak! İsa Karakaş'tan işçi ve memura kritik uyarı

SÜT İZNİ HAKKINDA TÜM MERAK EDİLENLER

Kadın işçilere bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam 1,5 (bir buçuk) saat süt izni verilmesi zorunlu bulunuyor. Karakaş, süt izninin yasadan kaynaklanan bir mazeret iznidir ve yasal hak olduğunu belirtti. İş Kanunu’nda ayrıca süt izni verilmeyen her bir kadın işçi için 2023 yılında işverene 9.302,00 TL idari para cezası kesileceğini hatırlattı.

Yarım maaş, eksik hak! İsa Karakaş'tan işçi ve memura kritik uyarı

Karakaş, doğum yapan memurlar, analık izni süresi sona erdiğinde süt izni ya da yarım gün izin haklarından yalnızca birini tercih edebilecek. Hangi haktan yararlanmak istediklerini çalıştıkları kuruma dilekçe ile bildirmeleri gerekiyor. Yarım gün iznini seçen memurlara ayrıca süt izni verilmediğinin altını çizdi.

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ETİKETLER
#memur
#Enflasyon
#Süt İzni
#Iş-yaşam Dengesizliği
#Yarım Zamanlı Çalışma
#Analık Izni
#Ekonomi
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