Yarım maaş, eksik hak! İsa Karakaş'tan işçi ve memura kritik uyarı

Yarım zamanlı çalışma hakkı işçiler için 8 Kasım 2016 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanmıştı. Memurlar ise 18 Temmuz 2025 tarihinden itibaren bu haktan faydalanabilecek. Peki yarım zamanlı çalışmanın artısı ve eksisi neler? Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, konuyu tüm ayrıntılarıyla anlattı.

Yarı zamanlı çalışma, yönetmelikte doğum veya evlat edinme sonrasında memurların normal haftalık çalışma süresinin yarısı olarak düzenlendiğini belirten İsa Karakaş, en büyük avantajın, devlet memurlarının iş-özel yaşam dengesinin sağlanması olduğunu belirtti.

MEMUR ZAMMI ENFLASYONUN ALTINDA KALDI

Memura verilen seyyanen zam 3 dönemdir enflasyonun altında kaldığını ifade eden Karakaş, yarı zamanlı çalışarak yarım maaş almanın memuru geçim sıkıntısına neden olabileceğini vurguladı.

Diğer yandan kadın memurların, doğum sonrası analık izni süresinin bitim tarihinden itibaren ilk 6 ayda günde 3 saat, ikinci 6 ayda günde bir buçuk saat ücretli süt izni hakkı bulunmaktadır. Fakat yarı zamanlı çalışan memura bu hakların da verilmeyeceği bildirildi.

AMİR TARAFINDAN BELİRLENECEK

Karakaş, yarı zamanlı çalışma hakkını kullanan memurların, kurum içi görev değişikliği ya da başka bir kuruma nakil halinde bu haktan yararlanmaya devam edebileceklerini söyledi. Görev değişikliği durumunda memurun yarım zamanlı çalışacağı gün ve saatler, yönetmelikte belirtilen çerçevede yetkili amir tarafından belirleneceğini belirtti.

Yarım zamanlı çalışma hakkını kullanırken aylıksız izin ya da refakat iznine ayrılan memurlar, söz konusu izinlerinin sona ermesinin ardından yeniden yarı zamanlı çalışmaya devam edebilecek.

KİMLER BU HAKTAN YARARLANAMAYACAK?

Kamu kurum ve kuruluşlarında şube müdürü ile dengi ve üstü yönetici ünvanlı kadrolarda görev yapan memurlar ile yurt dışı teşkilatında görev yapan memurlar yarım zamanlı çalışma hakkından faydalanamayacaklar.

SÜT İZNİ HAKKINDA TÜM MERAK EDİLENLER

Kadın işçilere bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam 1,5 (bir buçuk) saat süt izni verilmesi zorunlu bulunuyor. Karakaş, süt izninin yasadan kaynaklanan bir mazeret iznidir ve yasal hak olduğunu belirtti. İş Kanunu’nda ayrıca süt izni verilmeyen her bir kadın işçi için 2023 yılında işverene 9.302,00 TL idari para cezası kesileceğini hatırlattı.

Karakaş, doğum yapan memurlar, analık izni süresi sona erdiğinde süt izni ya da yarım gün izin haklarından yalnızca birini tercih edebilecek. Hangi haktan yararlanmak istediklerini çalıştıkları kuruma dilekçe ile bildirmeleri gerekiyor. Yarım gün iznini seçen memurlara ayrıca süt izni verilmediğinin altını çizdi.