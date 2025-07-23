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 | Bengü Sarıkuş

İşsizlik maaşını faiziyle geri ödemek zorunda kalabilirsiniz! 30 gün çok kritik

İşsizlik maaşı alabilmek için son 3 yılda en az 600 gün prim ve son 120 gün sigortalı çalışma şartı aranıyor. Ancak bu şartları sağlayan herkes maaş alamıyor. Peki kimler işsizlik maaşı almaya hak kazanır? Ne kadar süreyle, nasıl işsizlik maaşı alınır? İşte tüm detaylar...

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İşsizlik maaşını faiziyle geri ödemek zorunda kalabilirsiniz! 30 gün çok kritik
KAYNAK:
Habertürk
|
GİRİŞ:
23.07.2025
saat ikonu 09:02
|
GÜNCELLEME:
23.07.2025
saat ikonu 09:02

, sigortalı işçilerin işsiz kaldıkları dönemde belirli süreyle gelir desteği almasını sağlayan bir ödenektir. Bu maaşın süresi, kişinin son üç yıl içinde Sosyal Güvenlik Kurumu’na () bildirilen prim gün sayısına göre belirlenmektedir. Uygulamaya göre, son üç yılda SGK’ya bildirilen 600 ile 899 gün arasında olan sigortalılara altı ay, 900 ile 1.079 gün arasında olanlara sekiz ay, 1.080 gün ve üzeri olanlara ise on ay süreyle işsizlik maaşı ödenmektedir.

İşsizlik maaşını faiziyle geri ödemek zorunda kalabilirsiniz! 30 gün çok kritik

nedeniyle işten ayrılan ve vatani görevini yaptıktan sonra iş bulamayanlar da işsizlik maaşı alırlar. Tabii bunun için yine işten ayrılma tarihi itibarıyla son üç yıl içinde en az 600 gün prim ve son 120 gün sigortalı çalışma koşulunun sağlanması gerekir.

İşsizlik maaşını faiziyle geri ödemek zorunda kalabilirsiniz! 30 gün çok kritik

BEDELLİ ASKERLİK SONRASINDA İŞSİZLİK MAAŞI ALINABİLİR Mİ?

Son yıllarda bedelli askerlik yaygınlaştı. Bedelli askerlik yapanlar artık fiilen silah altına alındıkları için bedelli askerlik nedeniyle işten ayrılanlar da askerlik dönüşü işe girinceye kadar işsizlik ödeneğinden yararlanırlar.

İşsizlik maaşını faiziyle geri ödemek zorunda kalabilirsiniz! 30 gün çok kritik

İŞTEN ÇIKIŞ KODU ÖNEMLİ

Türkiye İş Kurumu (), işsizlik maaşı için başvuran kişiye maaş bağlanıp bağlanmayacağına SGK’ya bildirilen işten çıkış koduna bakarak karar verir. İşten çıkış kodu SGK’ya işveren tarafından bildirilir. Askerlik nedeniyle işten ayrılanların işten çıkış bildiriminin (12) kodu ile yapılması gerekir. Askerlik dönüşü olası bir işsizlik durumunda alabilmek için işten çıkış koduna dikkat edilmelidir.

İşsizlik maaşını faiziyle geri ödemek zorunda kalabilirsiniz! 30 gün çok kritik

İşveren işten çıkış kodunu yanlış bildirmişse işçinin işsizlik ödeneği alabilmek için İŞKUR’a belge sunması gerekir. Bu belgelerden birincisi işçinin işverene sunduğu askerlik gerekçesiyle iş sözleşmesini sona erdirdiğine dair yazıdır. Askerlik nedeniyle işten ayrılanlara kıdem tazminatı ödenmesi gerekir. İşverenin kıdem tazminatı ödediğine dair bordro veya banka dekontu da İŞKUR’a sunulmalıdır.

İşsizlik maaşını faiziyle geri ödemek zorunda kalabilirsiniz! 30 gün çok kritik

90 GÜNDEN FAZLA SÜRE GİRERSE İŞSİZLİK MAAŞI ÖDENMEZ

Askerlik dönüşü işsiz kalanların işsizlik ödeneği alabilmesi için, işten, askerliğe sevk tarihinden önceki 90 gün içinde ayrılmış olmaları gerekir. İşten ayrıldıkları tarih ile askere sevk tarihi arasında 90 günden fazla süre bulunanlar işsizlik ödeneği alamazlar.

İşsizlik maaşını faiziyle geri ödemek zorunda kalabilirsiniz! 30 gün çok kritik

30 GÜN ÇOK KRİTİK

Askerlik dönüşünde ise işsizlik maaşı için mücbir sebepler hariç 30 gün içinde İŞKUR’a başvuru yapılmalıdır. Başvuru süresinin 30 gün içinde yapılmaması halinde, işsizlik maaşı gecikilen süre kadar az ödenir.

İşsizlik maaşını faiziyle geri ödemek zorunda kalabilirsiniz! 30 gün çok kritik

İşsizlik maaşı almakta iken vatani görevini yapmak üzere silah altına alınanların maaşı askerlik süresi boyunca askıya alınır. Askerlik sonrasında İŞKUR’a başvurduklarında, başvuru yaptıkları tarih itibarıyla ödenek yeniden başlatılır.

İşsizlik maaşını faiziyle geri ödemek zorunda kalabilirsiniz! 30 gün çok kritik

FAİZİYLE İADE ETMEK ZORUNDA KALABİLİRSİNİZ!

Burada bir uyarı yapayım. İşsizlik ödeneği almakta iken askere gidenler, askere gidecekleri tarihi İŞKUR’a bildirmeyi ihmal etmemelidir. Aksi takdirde, askerlik sırasında hesaplarına yatırılan işsizlik maaşını faiziyle iade etmek zorunda kalırlar.

İşsizlik maaşını faiziyle geri ödemek zorunda kalabilirsiniz! 30 gün çok kritik

Askerlik gerekçesiyle 90 gün önce işten ayrılan ancak, sağlık veya kendisinin kasıt ve kusurundan kaynaklanmayan diğer nedenlerle askere gidiş tarihinin üç aydan daha fazla süreyle ertelenmesi halinde de işsizlik maaşı almak mümkündür. İşten ayrılış tarihi ile ertelemeye sebep olunan nedenin oluştuğu tarih arasında geçen dönem “mücbir süre” olarak kabul edilir ve işten ayrılış tarihinden geçerli olarak ödeme yapılır.

İşsizlik maaşını faiziyle geri ödemek zorunda kalabilirsiniz! 30 gün çok kritik

BAŞVURU SÜRESİ TERHİS TARİHİNDE BAŞLAR

Askerliğini yaparken hastalanarak rapor almak suretiyle erken terhis edilenler için 30 günlük süre bu şekilde terhis edildikleri tarihte başlar. Bu nedenle, normal askerlik süresinin bitmesi beklenmeden, terhis tarihinden itibaren 30 gün içinde başvurunun yapılması gerekir.

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ETİKETLER
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#Işten Çıkış Kodu
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#Ekonomi
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