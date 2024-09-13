Ev alma müjdesi TOKİ'den geldi! 9 bin TL aylık ödeme kolaylığı ile ucuz konut fırsatı 16 Eylül'de başlıyor

13 Eylül 2024 16:23 - Güncelleme : 13 Eylül 2024 17:04

Ev alacaklar için altın değerinde fırsat TOKİ'den geldi. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı İstanbul ve Ankara dahil yurdun dört bir yanında ucuz konut satışlarına başlıyor. Dar ve orta gelirlilere can suyu olacak kampanyanın detayları belli oldu. 2024 TOKİ peşinat tutarları resmen açıklandı. İşte TOKİ 374 bin TL peşinat ve 9 bin TL taksit ile ucuz konut kampanyası.

TOKİ İstanbul ve Ankara projesi yarın başlıyor! Birikimi olan ucuz sıfır konut ve dükkana koşacak

TOKİ İstanbul ve Ankara projesi yarın başlıyor! Birikimi olan ucuz sıfır konut ve dükkana koşacak

TOKİ'den eylül fırsatı! En ucuzu 20 bin TL olacak! 53 ilde arsa satışı başlıyor

TOKİ'den eylül fırsatı! En ucuzu 20 bin TL olacak! 53 ilde arsa satışı başlıyor

TOKİ ucuz konut satışında yeni bit boyut atladı. Sadece 9 bin TL taksitle ev satışları başlıyor. TOKİ'den onlarca konut 374 bin TL peşinat ile alıcılarını bekliyor. Kura yöntemi ile satışa çıkartılacak toplam konut sayısı belli oldu. Türkiye'nin pek çok farklı şehrinde kura ile taşınmaz satışı başvurular 16 Eylül - 20 Eylül 2024 tarihleri arasında yapılacak. İşte TOKİ ucuz konut başvurusu detayları.

TOKİ'DEN YENİ FIRSAT TRENİ

TOKİ'den inanılmayacak konut fırsatı resmen duyuruldu. İstanbul ve Ankara dahil olmak üzere indirim kampanyası başlıyor. TOKİ tarafından kura usulü ile 374.147,76 TL peşinat ve 120 ay 9.353,69 TL taksitle taşınmaz satışı yapılacak. Ev almayı düşünen milyonlar kura çekilişi ile TOKİ'den 2+1 ve 3+1 taşınmaz satın alabilecek.

374 BİN TL PEŞİNAT, 9 BİN TL TAKSİT

Dar gelirli vatandaşların da cebine ilaç olacak proje kapsamında Ankara'da 57 konut satışa çıkacak. TOKİ, Ankara ili Beypazarı ilçesi, 2. Etap 428 adet konut projesinde kura yöntemi ile hak sahipleri belirlenecek. Ankara konut satışı için başvurular 16 Eylül - 20 Eylül 2024 tarihleri arasında yapılacak. e-Devlet üzerinden başvurular 19 Eylül 2024 tarihinde son bulacak. Ek olarak başvuru ücreti 2 bin TL olacak.

EN PAHALI KONUT 588 BİN TL

9.353 TL taksitle, 120 ay vadeyle ödeme kolaylığı sağlayan kampanyada yüzde 25 peşinat fırsatı sunulacak. TOKİ Ankara Beypazarı projesinde en uygun konut 374.147,76 TL peşinat ve 120 ay 9.353,69 TL taksitle satışa çıkartılacak. En pahalı konut, 588.223,26 TL peşinat, 120 ay vade ve 14.705,58 TL taksitle satılacak. Başvuru yapılacak banka şubesi, T.C. Ziraat Bankası AŞ. Ankara Beypazarı Şubesi olacak. Konut tipi 2+1 ve 3+1 olup kura tarihi ise 30 Eylül'de gerçekleşecek.

TOKİ TAKSİT ÖDEMELERİ VE SÖZLEŞME İMZALAMA TARİHİ

Toplu Konut İdaresi TOKİ'nin duyurduğu tüm projelerin detayları resmi internet sitesi üzerinde yer alacak. Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler, memur maaş artış oranına göre zamlanacak. Sözleşmelerde başvuru bedelinin düşülmesinin ardından kalan tutar alınacak.