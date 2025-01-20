Ev almak isteyenler dikkat! İşte İstanbul ve Ankara'nın en kârlı ilçeleri

20 Ocak 2025 17:10 - Güncelleme : 20 Ocak 2025 17:11

Türkiye genelinde gayrimenkul yatırımının geri dönüş süreleri 17 yıldan 14 yıla düştü. Ankara, İstanbul ve İzmir'deki konut geri dönüş sürelerinde geçen yıla göre belirgin bir azalma yaşandı. İşte İstanbul Ankara ve İzmir'in en kârlı ilçeleri...

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Türkiye genelinde gayrimenkul yatırımının geri dönüş süreleri önemli ölçüde kısalarak 17 yıldan 14 yıla geriledi. Özellikle Ankara, İstanbul ve İzmir gibi büyük şehirlerde bu düşüş daha belirgin şekilde hissedildi. Konut fiyatlarındaki artışla beraber kira gelirlerinin yükselmesi, yatırımcıların yatırımlarını daha kısa sürede geri almalarını sağladı. Bu gelişme, gayrimenkul sektörüne olan ilgiyi artırarak, yatırımcıları konut alımına yönlendirdi.

Emlakjet’in yayımladığı Geri Dönüş Endeksi’ne göre, Türkiye genelinde gayrimenkul yatırımlarının geri dönüş süresinde yaşanan bu azalma, sektörü daha cazip hale getiriyor. Büyükşehirlerde ise geri dönüş sürelerindeki iyileşme daha dikkat çekici.

BÜYÜKŞEHİRLERDE DAHA HIZLI DÖNÜŞ

Ankara, 12 yıl ile büyükşehirler arasında en kısa geri dönüş süresine sahip oldu. İstanbul’da bu süre 15 yıl, İzmir’de ise 16 yıl olarak kaydedildi. Ankara’nın güçlü performansında deprem sonrası artan konut talebi ve kira fiyatlarının yükselmesi önemli bir rol oynadı. Konut fiyatlarının kira artışıyla aynı oranda yükselmemesi, yatırımcıların geri dönüş sürelerini hızlandırdı.

Beylikdüzü, Esenyurt ve Gaziosmanpaşa gibi İstanbul’un ilçelerinde geri dönüş süreleri sırasıyla 11, 12 ve 13 yıl ile öne çıkarken, Sarıyer’de bu süre 22 yıla kadar uzadı. Ankara’da Çubuk, Mamak ve Polatlı ilçeleri 12 yıl ile en kısa geri dönüş sürelerine sahipken, Çankaya 15 yıl ile en uzun süreye ulaştı. İzmir’de ise Aliağa, Konak ve Bergama gibi ilçelerde geri dönüş süreleri 12-14 yıl arasında değişiyor. Çeşme, 24 yıl ile İzmir’de en uzun geri dönüş süresine sahip ilçe oldu.

GERİ DÖNÜŞ SÜRESİ EN DÜŞÜK İLLER

Kasım ayında geri dönüş süresinin en düşük olduğu iller arasında Niğde, Ankara ve Mersin öne çıktı. Niğde’de geri dönüş süresi 8 yıla kadar düşerken, Ankara ve Mersin’de bu süre 12 yıl olarak ölçüldü. Bu durum, özellikle Ankara’da geri dönüş süresinde geçen yıla göre yüzde 14’lük bir düşüş yaşandığını ortaya koyuyor. Öte yandan, Isparta, Burdur ve Antalya gibi illerde geri dönüş süreleri sırasıyla 20, 20 ve 19 yıl ile en uzun süreler arasında yer aldı.

DAİRE TÜRÜNE GÖRE GERİ DÖNÜŞ SÜRELERİ

Yapılan analizler, daire büyüklüğü arttıkça geri dönüş sürelerinin uzadığını gösteriyor. Küçük metrekareli 1+1 daireler, ortalama 13 yıl ile en kısa geri dönüş süresine sahipken, 2+1 dairelerde bu süre 14 yıla, 3+1 dairelerde ise 16 yıla yükseliyor. Özellikle küçük daireler, daha düşük maliyetle satın alınarak yüksek kira geliri elde etmek isteyen yatırımcılar için cazip bir seçenek sunuyor.

GERİ DÖNÜŞ SÜRELERİ KISALDI

Emlakjet CEO’su Tolga İdikat, gayrimenkul yatırımlarındaki olumlu tabloya dikkat çekerek şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ankara, İstanbul ve İzmir gibi büyükşehirlerde geri dönüş sürelerinin kısalması, yatırımcıların odağını bu bölgelere çekiyor. Faiz oranlarının düşeceği beklentisi, kira gelirlerindeki artış ve konut talebinin sürekli yükselmesi gibi etkenler, gayrimenkul yatırımlarını hızlandırıyor. Geçmişte 20 yıl gibi uzun sürelerde geri dönüş sağlayan yatırımlar, bugün 15 yıl gibi sürelerde karlı hale geliyor."

İdikat, geri dönüş sürelerindeki kısalmanın, yatırımcıların daha verimli ve kazançlı adımlar atmasına imkan tanıdığını belirtti. "Artan kira getirisi ve düşen geri dönüş süreleri ile yatırımcılar bu fırsatları değerlendirmeye devam ediyor" diyerek sektördeki olumlu trendin devam edeceğine işaret etti.