Ev almak isteyenler dikkat! Konut kredisi faiz oranları güncellendi: İşte 2 milyon TL'nin geri ödemesi

Ev sahibi olma hayali kuranlar bankaların konut kredisi faiz oranlarını yakından takip ediyor. Faiz oranları yüzde 2,59 seviyesine gerilerken, 10 yıl vadeli 2 milyon TL'lik kredi çekenlerin ödeyeceği toplam tutar da netleşti. En düşük faiz oranı yüzde 2,59’a çekilirken, 10 yıl vadeli 2 milyon TL’lik konut kredisinin geri ödeme tutarı da belli oldu.

Ev sahibi olma hayali kuran birçok vatandaş için konut kredisi faiz oranlarındaki gelişmeler büyük önem taşıyor. 17 Mayıs 2025 itibarıyla bankalar tarafından sunulan konut kredisi faiz oranlarında dikkat çeken bir düşüş yaşandı. En düşük faiz oranı yüzde 2,59 seviyesine gerilerken, 10 yıl vadeli 2 milyon TL’lik bir konut kredisi için toplam geri ödeme tutarı da netleşti.

FAİZLER GERİLEDİ, ÖDEME TUTARI AZALDI

Uzun süredir yüksek seyreden konut kredisi faizleri, özellikle dar ve orta gelirli vatandaşların krediye erişimini zorlaştırıyordu. Ancak son güncellemelerle birlikte en düşük faiz oranı yüzde 2,59’a çekildi. Bu oran üzerinden 120 ay vadeli (10 yıl) 2 milyon TL konut kredisi kullanan bir kişinin toplam geri ödeyeceği tutar, faizlerdeki düşüş sayesinde önceki dönemlere kıyasla daha erişilebilir hale geldi.

17 Mayıs 2025 tarihi itibarıyla bankaların sunduğu konut kredisi faiz oranlarına bakıldığında, en düşük faiz oranı yüzde 2,59 seviyesinde olurken, en yüksek oran yüzde 5,89 olarak karşımıza çıkıyor. Bu oranlar, kredi kullanmak isteyen vatandaşların geri ödeme planlarını doğrudan etkiliyor.

BANKALARDAN HIZLI GÜNCELLEME

Faizlerdeki bu düşüşe bankalar da gecikmeden cevap verdi. Konut kredisi faiz oranlarını hızlı bir şekilde güncelleyen bankalar, daha cazip finansman koşulları sunarak ev sahibi olmak isteyenler için yeni fırsatlar sunuyor. 2 milyon TL gibi yüksek tutarlarda kredi kullanacak olanlar için aylık ödeme tutarları, faiz oranlarındaki her değişimle birlikte ciddi şekilde farklılaşabiliyor.

İşte 120 ay vadeli 2 milyon TL konut kredisinin ödeme planı...

AKBANK

Faiz Oranı: %3,10

Aylık Taksit: 63.631,67TL

Toplam Ödeme: 7.668.560TL

GARANTİ

Faiz Oranı: %3,17

Aylık Taksit: 64.934,85TL

Toplam Ödeme: 7.828.632TL

YAPI KREDİ

Faiz Oranı: %3,15

Aylık Taksit: 64.561,96TL

Toplam Ödeme: 7.776.009TL

TÜRKİYE İŞ BANKASI

Faiz Oranı: %3,10

Aylık Taksit: 63.631,67TL

Toplam Ödeme: 7.672.500TL

TÜRKİYE FİNANS

Faiz Oranı: %3,54

Aylık Taksit: 71.906,08TL

Toplam Ödeme: 8.651.979TL

ING

Faiz Oranı: %3,74

Aylık Taksit: 75.724,03TL

Toplam Ödeme: 9.113.667TL

KUVEYT TÜRK

Faiz Oranı: %3,30

Aylık Taksit: 67.369,06TL

Toplam Ödeme: 8.112.861TL

VAKIF BANK

Faiz Oranı: %3,09

Aylık Taksit: 63.445,96TL

Toplam Ödeme: 7.643.015TL

DENİZ BANK

Faiz Oranı: %3,81

Aylık Taksit: 77.067,30TL

Toplam Ödeme: 9.271.776TL

ZİRAAT BANKASI

Faiz Oranı: %3,09

Aylık Taksit: 63.445,96 TL

Toplam Ödeme: 7.637.215 TL

HALKBANK

Faiz Oranı: %2,59

Aylık Taksit: 54.325,82TL

Toplam Ödeme: 6.550.673TL