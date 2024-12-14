Ev almak isteyenler dikkat! Konut kredisi güncellendi: İşte 2,5 milyon TL'nin geri ödemesi

14 Aralık 2024 17:23 - Güncelleme : 14 Aralık 2024 17:34

Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından konut kredisi faiz oranlarında güncellemeler yapıldı. Yeni verilere göre, 2,5 milyon TL tutarındaki konut kredisi için aylık ödeme tutarları da yeniden şekillendi.

Konut kredisine yönelik ret oranlarının artışı ve ev fiyatlarındaki yükseliş, kredi kullanımını eskiye oranla daha az hale getirdi. Son güncel verilere göre, bankalardan 2,5 milyon TL konut kredisi çeken bir kişinin aylık ödeme miktarı ve taksitleri değişti. İşte 2,5 milyon TL'nin 10 yıllık ödemesi şöyle: AKBANK Faiz Oranı: %2,89 Aylık Taksit: 75.741,67 TL Toplam Ödeme: 8.207.220 TL İŞ BANKASI Faiz Oranı: %3,10 Aylık Taksit: 80.476,69 TL Toplam Ödeme: 8.720.682 TL ING Faiz Oranı: %3,24 Aylık Taksit: 83.673,02 TL Toplam Ödeme: 9.060.446 TL GARANTİ Faiz Oranı: %3,06 Aylık Taksit: 79.569,09 TL Toplam Ödeme: 8.622.066 TL KUVEYT TÜRK Kâr Payı Oranı:%3,09 Aylık Taksit: 80.249,55 TL Toplam Ödeme: 8.690.042 TL YAPI KREDİ Faiz Oranı: %3,61 Aylık Taksit: 92.252,62 TL Toplam Ödeme: 9.986.373 TL ZİRAAT BANKASI Faiz Oranı: %3,09 Aylık Taksit: 80.249,55 TL Toplam Ödeme: 8.686.825 TL VAKIF BANK Faiz Oranı: %3,30 Aylık Taksit: 85.051,81 TL Toplam Ödeme: 9.209.095 TL ZİRAAT KATILIM Kâr Payı Oranı: %3,54 Aylık Taksit: 90.616,04 TL Toplam Ödeme: 9.804.597 TL DENİZ BANK Faiz Oranı: %4,21 Aylık Taksit: 106.489,05 TL Toplam Ödeme: 11.521.416 TL. İlgili Haberler 1 Milyon TL'nin aylık ödemesi ne kadar? Konut kredisinde son durum Ev almak isteyenler dikkat! Konut kredisinde bankaların faiz oranları değişti