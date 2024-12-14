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Ev almak isteyenler dikkat! Konut kredisi güncellendi: İşte 2,5 milyon TL'nin geri ödemesi

Editör: İrem Çınar / Kaynak: tgrthaber.com
14 Aralık 2024 17:23 - Güncelleme : 14 Aralık 2024 17:34

Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından konut kredisi faiz oranlarında güncellemeler yapıldı. Yeni verilere göre, 2,5 milyon TL tutarındaki konut kredisi için aylık ödeme tutarları da yeniden şekillendi.

Konut kredisine yönelik ret oranlarının artışı ve ev fiyatlarındaki yükseliş, kredi kullanımını eskiye oranla daha az hale getirdi. Son güncel verilere göre, bankalardan 2,5 milyon TL konut kredisi çeken bir kişinin aylık ödeme miktarı ve taksitleri değişti.

Ev almak isteyenler dikkat! Konut kredisi güncellendi: İşte 2,5 milyon TL'nin geri ödemesi - 1. Resim

İşte 2,5 milyon TL'nin 10 yıllık ödemesi şöyle:

AKBANK

Faiz Oranı: %2,89

Aylık Taksit: 75.741,67 TL

Toplam Ödeme: 8.207.220 TL

İŞ BANKASI

Faiz Oranı: %3,10

Aylık Taksit: 80.476,69 TL

Toplam Ödeme: 8.720.682 TL

ING

Faiz Oranı: %3,24

Aylık Taksit: 83.673,02 TL

Toplam Ödeme: 9.060.446 TL

GARANTİ

Faiz Oranı: %3,06

Aylık Taksit: 79.569,09 TL

Toplam Ödeme: 8.622.066 TL

KUVEYT TÜRK

Kâr Payı Oranı:%3,09

Aylık Taksit: 80.249,55 TL

Toplam Ödeme: 8.690.042 TL

YAPI KREDİ

Faiz Oranı: %3,61

Aylık Taksit: 92.252,62 TL

Toplam Ödeme: 9.986.373 TL

ZİRAAT BANKASI

Faiz Oranı: %3,09

Aylık Taksit: 80.249,55 TL

Toplam Ödeme: 8.686.825 TL

VAKIF BANK

Faiz Oranı: %3,30

Aylık Taksit: 85.051,81 TL

Toplam Ödeme: 9.209.095 TL

ZİRAAT KATILIM

Kâr Payı Oranı: %3,54

Aylık Taksit: 90.616,04 TL

Toplam Ödeme: 9.804.597 TL

DENİZ BANK

Faiz Oranı: %4,21

Aylık Taksit: 106.489,05 TL

Toplam Ödeme: 11.521.416 TL.

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Kaynak: tgrthaber.com
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