Ev almak isteyenler dikkat! Konut kredisi güncellendi: İşte 2,5 milyon TL'nin geri ödemesi
Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından konut kredisi faiz oranlarında güncellemeler yapıldı. Yeni verilere göre, 2,5 milyon TL tutarındaki konut kredisi için aylık ödeme tutarları da yeniden şekillendi.
Konut kredisine yönelik ret oranlarının artışı ve ev fiyatlarındaki yükseliş, kredi kullanımını eskiye oranla daha az hale getirdi. Son güncel verilere göre, bankalardan 2,5 milyon TL konut kredisi çeken bir kişinin aylık ödeme miktarı ve taksitleri değişti.
İşte 2,5 milyon TL'nin 10 yıllık ödemesi şöyle:
AKBANK
Faiz Oranı: %2,89
Aylık Taksit: 75.741,67 TL
Toplam Ödeme: 8.207.220 TL
İŞ BANKASI
Faiz Oranı: %3,10
Aylık Taksit: 80.476,69 TL
Toplam Ödeme: 8.720.682 TL
ING
Faiz Oranı: %3,24
Aylık Taksit: 83.673,02 TL
Toplam Ödeme: 9.060.446 TL
GARANTİ
Faiz Oranı: %3,06
Aylık Taksit: 79.569,09 TL
Toplam Ödeme: 8.622.066 TL
KUVEYT TÜRK
Kâr Payı Oranı:%3,09
Aylık Taksit: 80.249,55 TL
Toplam Ödeme: 8.690.042 TL
YAPI KREDİ
Faiz Oranı: %3,61
Aylık Taksit: 92.252,62 TL
Toplam Ödeme: 9.986.373 TL
ZİRAAT BANKASI
Faiz Oranı: %3,09
Aylık Taksit: 80.249,55 TL
Toplam Ödeme: 8.686.825 TL
VAKIF BANK
Faiz Oranı: %3,30
Aylık Taksit: 85.051,81 TL
Toplam Ödeme: 9.209.095 TL
ZİRAAT KATILIM
Kâr Payı Oranı: %3,54
Aylık Taksit: 90.616,04 TL
Toplam Ödeme: 9.804.597 TL
DENİZ BANK
Faiz Oranı: %4,21
Aylık Taksit: 106.489,05 TL
Toplam Ödeme: 11.521.416 TL.