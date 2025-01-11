Ev almak isteyenler dikkat! Konut kredisi güncellendi: İşte 3 milyon TL'nin geri ödemesi

11 Ocak 2025 11:30 - Güncelleme : 11 Ocak 2025 11:48

Ev sahibi olma hayali kuranlar için konut kredisi faiz oranlarında yeni düzenleme yapıldı. Peki, 3 milyon TL'lik bir konut kredisinin aylık ödemesi ne kadar oldu? İşte detaylar...

Dar gelirliye konut kredisi başvurusu nasıl yapılır? Şartları belli oldu

Dar gelirliye konut kredisi başvurusu nasıl yapılır? Şartları belli oldu

Konut kredisi faiz oranları, bankalar tarafından sunulan farklı seçeneklerle değişkenlik göstermeye devam ediyor. Özellikle uzun vadeli kredi planları, düşük aylık ödeme tutarlarıyla öne çıkıyor ve ödeme sürecini kolaylaştırıyor. Ancak bu kolaylık, toplam geri ödeme miktarında bir artışa neden olabiliyor.

10 yıllık (120 ay) vadeli 3 milyon TL’lik bir konut kredisinin ödeme planını incelediğimizde, faiz oranları ve ödeme tutarları bankadan bankaya farklılık gösteriyor.

ÖDEME KOLAYLIKLARI

Birçok banka, müşterilerine esnek ödeme planları ve ara ödeme seçenekleri sunarak, krediyi daha erişilebilir hale getiriyor. Bu avantajlar, özellikle gelir dengesi açısından büyük önem taşıyor.

İşte 120 ay vadeli 3 milyon TL konut kredisinin ödeme planı...

AKBANK

Faiz Oranı: %2,89

Aylık Taksit: 89.635,63 TL

Toplam Ödeme: 10.787.035 TL

GARANTİ

Faiz Oranı: %2,91

Aylık Taksit: 90.185,54 TL

Toplam Ödeme: 10.864.119 TL

YAPI KREDİ

Faiz Oranı: %3,08

Aylık Taksit: 94.890,54 TL

Toplam Ödeme: 11.420.438 TL

TÜRKİYE İŞ BANKASI

Faiz Oranı: %3,00

Aylık Taksit: 92.669,75 TL

Toplam Ödeme: 11.152.070 TL

TÜRKİYE FİNANS

Kâr Payı Oranı: %2,99

Aylık Taksit: 92.392,97 TL

Toplam Ödeme: 11.109.216 TL

ING

Faiz Oranı: %3,29

Aylık Taksit: 100.771,79 TL

Toplam Ödeme: 12.124.374 TL

KUVEYT TÜRK

Kâr Payı Oranı: %3,09

Aylık Taksit: 95.168,94 TL

Toplam Ödeme: 11.445.863 TL

VAKIF BANK

Faiz Oranı: %3,30

Aylık Taksit: 101.053,59 TL

Toplam Ödeme: 12.152.430 TL

DENİZ BANK

Faiz Oranı: %4,21

Aylık Taksit: 127.202,33 TL

Toplam Ödeme: 15.287.378 TL.