Ev almak isteyenler dikkat! Konut kredisi güncellendi: İşte 3 milyon TL'nin geri ödemesi
Ev sahibi olma hayali kuranlar için konut kredisi faiz oranlarında yeni düzenleme yapıldı. Peki, 3 milyon TL'lik bir konut kredisinin aylık ödemesi ne kadar oldu? İşte detaylar...
Konut kredisi faiz oranları, bankalar tarafından sunulan farklı seçeneklerle değişkenlik göstermeye devam ediyor. Özellikle uzun vadeli kredi planları, düşük aylık ödeme tutarlarıyla öne çıkıyor ve ödeme sürecini kolaylaştırıyor. Ancak bu kolaylık, toplam geri ödeme miktarında bir artışa neden olabiliyor.
10 yıllık (120 ay) vadeli 3 milyon TL’lik bir konut kredisinin ödeme planını incelediğimizde, faiz oranları ve ödeme tutarları bankadan bankaya farklılık gösteriyor.
ÖDEME KOLAYLIKLARI
Birçok banka, müşterilerine esnek ödeme planları ve ara ödeme seçenekleri sunarak, krediyi daha erişilebilir hale getiriyor. Bu avantajlar, özellikle gelir dengesi açısından büyük önem taşıyor.
İşte 120 ay vadeli 3 milyon TL konut kredisinin ödeme planı...
AKBANK
Faiz Oranı: %2,89
Aylık Taksit: 89.635,63 TL
Toplam Ödeme: 10.787.035 TL
GARANTİ
Faiz Oranı: %2,91
Aylık Taksit: 90.185,54 TL
Toplam Ödeme: 10.864.119 TL
YAPI KREDİ
Faiz Oranı: %3,08
Aylık Taksit: 94.890,54 TL
Toplam Ödeme: 11.420.438 TL
TÜRKİYE İŞ BANKASI
Faiz Oranı: %3,00
Aylık Taksit: 92.669,75 TL
Toplam Ödeme: 11.152.070 TL
TÜRKİYE FİNANS
Kâr Payı Oranı: %2,99
Aylık Taksit: 92.392,97 TL
Toplam Ödeme: 11.109.216 TL
ING
Faiz Oranı: %3,29
Aylık Taksit: 100.771,79 TL
Toplam Ödeme: 12.124.374 TL
KUVEYT TÜRK
Kâr Payı Oranı: %3,09
Aylık Taksit: 95.168,94 TL
Toplam Ödeme: 11.445.863 TL
VAKIF BANK
Faiz Oranı: %3,30
Aylık Taksit: 101.053,59 TL
Toplam Ödeme: 12.152.430 TL
DENİZ BANK
Faiz Oranı: %4,21
Aylık Taksit: 127.202,33 TL
Toplam Ödeme: 15.287.378 TL.