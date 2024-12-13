Ev almak isteyenler dikkat! Konut kredisinde bankaların faiz oranları değişti

13 Aralık 2024 14:58 - Güncelleme : 13 Aralık 2024 16:36

Yeni yılda ev sahibi olma hayali kuran vatandaşlar, şimdiden konut kredisi faiz oranlarını ve ödeme seçeneklerini araştırmaya başladı. 1 milyon TL’lik 120 ay vadeli konut kredisi için bankaların sunduğu faiz oranları ve aylık taksit tutarları değişti. İşte konut kredisi faiz oranları ve aylık taksit tutarları...

1 Milyon TL'nin aylık ödemesi ne kadar? Konut kredisinde son durum

1 Milyon TL'nin aylık ödemesi ne kadar? Konut kredisinde son durum

Konut kredisi faizleri ne kadar? 1 milyon TL'nin faiz oranı ve ödemesi değişti

Konut kredisi faizleri ne kadar? 1 milyon TL'nin faiz oranı ve ödemesi değişti

Ev sahibi olma hayali kuran milyonlarca vatandaş için heyecan dolu bir dönem başladı. Artan konut fiyatları ve değişen ekonomik koşullar, konut kredisi​ faiz oranlarını ve ödeme planlarını vatandaşların gündemindeki en önemli konular arasına taşıdı. 2025 yılında ev almayı planlayanlar için bankaların sunduğu yeni kredi seçenekleri ve ödeme koşulları büyük merak konusu oldu.

120 ay vadeli, 1 milyon TL tutarında bir konut kredisi çekmeyi düşünenler için bankaların sunduğu faiz oranları ve aylık ödeme tutarları ortaya çıktı. Peki, hangi banka hangi faiz oranını sunuyor? Aylık taksit tutarları ne kadar? İşte detaylar...

QNB

Faiz Oranı: %2,84

Aylık Taksit: 29.421,45 TL

Toplam Ödeme: 3.547.701 TL

Akbank

Faiz Oranı: %2,89

Aylık Taksit: 29.878,54 TL

Toplam Ödeme: 3.605.044 TL

Albaraka Türk

Kâr Payı Oranı:%3,00

Aylık Taksit: 30.889,92 TL

Toplam Ödeme: 3.724.550 TL

Garanti BBVA

Faiz Oranı: %3,03

Aylık Taksit: 31.167,07 TL

Toplam Ödeme: 3.761.153 TL

İş Bankası

Faiz Oranı: %3,10

Aylık Taksit: 31.815,84 TL

Toplam Ödeme: 3.839.600 TL

ING

Faiz Oranı: %3,24

Aylık Taksit: 33.121,69 TL

Toplam Ödeme: 3.990.862 TL

Yapı Kredi

Faiz Oranı: %3,61

Aylık Taksit: 36.619,41 TL

Toplam Ödeme: 4.409.920 TL

Ziraat Bankası

Faiz Oranı: %3,09

Aylık Taksit: 31.722,98 TL

Toplam Ödeme: 3.819.131 TL

VakıfBank

Faiz Oranı: %3,30

Aylık Taksit: 33.684,53 TL

Toplam Ödeme: 4.058.143 TL

Halkbank

Faiz Oranı: %3,40

Aylık Taksit: 34.626,53 TL

Toplam Ödeme: 4.173.883 TL

DenizBank

Faiz Oranı: %4,21

Aylık Taksit: 42.400,78 TL

Toplam Ödeme: 5.101.192 TL

Odea

Faiz Oranı: %6,99

Aylık Taksit: 69.921,06 TL

Toplam Ödeme: 8.401.103 TL