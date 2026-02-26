Menü Kapat
 Bengü Sarıkuş

Ev almak isteyenlere müjde! Şenay Araç kritik tarihi açıkladı

Ev sahibi olmak isteyenlerin beklediği haber geldi. Gayrimenkul Uzmanı Şenay Araç, Tgrthaber.com Ekonomi Editörü Bengü Sarıkuş'a yatırım yapmak isteyenler için en uygun tarihi ve en çok prim yapacak bölgeleri açıkladı.

Ev almak isteyenlere müjde! Şenay Araç kritik tarihi açıkladı
2026 yılında ev almak isteyenler için en uygun zaman tüketiciler tarafından merak ediliyor. Akıllardaki en büyük soru ise; yaparken nelere dikkat etmek gerektiği...

Altın fiyatlarının yükselmesiyle birlikte birçok yatırımcı bekledikleri konut yatırımını yapmayı planlıyor. Peki şu an almak mı, beklemek mi daha mantıklı? Hangi bölgelerin prim yapma şansı daha yüksek? Gayrimenkul Uzmanı Şenay Araç, Tgrthaber.com Ekonomi Editörü Bengü Sarıkuş'un sorularını cevaplayarak konut piyasasını değerlendirdi.

Ev almak isteyenlere müjde! Şenay Araç kritik tarihi açıkladı

2026 yılı Türkiye’de konut piyasasını neler bekliyor?

Şenay Araç: 2026 yılında konut satışları rekor seviyede devam edecektir. Aynı 2025 yılındaki gibi devam edecektir. Özellikle elinde hâlâ altını olup yükselmesini bekleyen bir kesim var. Ve bu kesim, oturum amaçlı, kiradan kurtulmak için konut almayı, kira sorununu çözmeyi düşünen kesimdir. Bu yıl da 5 milyon ile 10 milyon arası daire satışını ikinci el evlerde çok fazla görebiliriz. Piyasadaki ekonomik dinamikler değişmediği sürece, ekonomik şartlar geçen yılki seyirde devam ederse, bu yıl 1 milyon 750 bin konut satışını rahatlıkla görebiliriz.

Ev almak isteyenlere müjde! Şenay Araç kritik tarihi açıkladı

EV ALACAKLAR HAZİRAN AYINA DİKKAT

Şu anki faiz oranlarının konut satışına etkisi nedir?

Şenay Araç: Faiz oranlarındaki ufak bir düşüş bile konut satışını etkiliyor. Ocak ayındaki ipotekli satışlara baktığımızda, 3.20 seviyesinde olan konut kredi faizleri 2.49’a düştüğünde artışı gözlemleyebiliriz. Ülkemizde kredili konut alımları hiçbir zaman yüzde 20’nin üzerine geçmemiştir. Bu dönemde kredi faizlerinin neden önemli olduğunu size açıklayayım. Alıcı vatandaş, elindeki altınını ve dövizini bozdurup eve ulaşmaya çalışırken, eksik kalan tutarı da bankadan konut kredi faizi kullanarak çözümlüyor. Ve kiradan kurtulup, kira yerine kredi taksidi ödeyerek kendi evine sahip olmayı hedefliyor. Burada da kredi faiz oranlarının önemi ortaya çıkıyor. Bu dönemde faizlerin düşmesini bekleyen kitle çok fazla. Haziran ayında iki civarında faiz rakamlarını görmemiz çok mümkün.

Ev almak isteyenlere müjde! Şenay Araç kritik tarihi açıkladı

İçinde bulunduğumuz dönemde ev almak mı, beklemek mi daha kazançlı?

Şenay Araç: Şu anda ikinci el konut fiyatları çok uygun. Enflasyon artış rakamlarının altında seyrediyor. Seçenekler çok fazla. Konut ihtiyacı olan, oturmak için düşünen alıcılar mutlaka bu fırsatları değerlendirmeli. Bir an evvel ev sorununu, piyasa artış göstermeden çözmeli. Yani bekleme yapmadan alım yapmalı. Alacağı evi iyi araştırıp fiyat seçeneklerini karşılaştırmalı. Deprem riskini derinlemesine incelemeli. İçinde kiracı olan evlerde sorunlar oluyor. Bu alımı yapmadan evvel kiracı ile konuşup anlaşmalı, hatta daire teslimi için taahhütname veya kendi aralarında yazılı anlaşma yapmalı ki ileride çıkabilecek sorunların önlemini almış olsun.

Ev almak isteyenlere müjde! Şenay Araç kritik tarihi açıkladı

Ev almak isteyenler için 2026 yılı içinde en uygun zaman sizce hangisi?

Şenay Araç: Oturma amacıyla ev almanın zamanı yoktur, alım her zaman uygundur. Şu an ev almanın tam zamanı. Piyasa nakit açısından çok sıkışık. Evlerde pazarlık şansları çok yüksek. Kış döneminde olduğumuz için de hareket çok az. Bu da çeşitli fırsatları karşımıza çıkarıyor. İkinci el konut fiyatları zaten uygun. Bir de pazarlık yaptığınızda indirim alarak ev alma sorununu rahatlıkla çözebileceğiniz bir dönem. Hazirana kadar taşınma sezonu gelmeden kimin ev ihtiyacı varsa buradaki zamanı değerlendirip akıllı hamleler yapabilirler.

Ev almak isteyenlere müjde! Şenay Araç kritik tarihi açıkladı

En çok prim yapan bölgeler, kira getirisi yüksek bölgeler hangileri?

Şenay Araç: Yeni konutların yapıldığı, toplu yaşam alanlarının kurulduğu bölgeler içinde özellikle İstanbul - Arnavutköy ileride çok prim yapabilecek bir bölgedir. Havalimanı, hastane, AVM, okullar, parklar ile komple yeni bir şehir kuruluyor. O bölgedeki yatırım ve oturum için güzel fırsatlar var. Avrupa’nın en büyük AVM’si bu bölgeye yapılıyor. Bir de Kanal İstanbul projesine çok yakın. Tavsiye ederim. Kira olarak 1+1 daireler her zaman iyi kira getiriyor. Hızlı kiraya gidiyor ve hiç boş kalmıyor. Burada hem şehir içinde hem okullara hem toplu taşımaya yakın yerler tercih edilirse kira rakamları da ona göre yükselir. Yatırım yapmak isteyen kişi için de maliyet olarak da ulaşılması daha kolay olur.

