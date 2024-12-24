Ev almak isteyenleri ilgilendiriyor! Konut kredisi güncellendi: İşte 2 milyon TL'nin geri ödemesi
Ev sahibi olma hayali kuranlar, konut kredisi faiz oranlarını yakından takip ediyor. Yeni yıla bir hafta kala, bankalar tarafından sunulan güncel konut kredisi geri ödeme oranları açıklandı. İşte detaylar...
Konut kredisi faiz oranları ve ödeme planları, özellikle 10 yıllık vadelerde dikkat çekici şekilde değişiklik gösteriyor. Uzun vadeli krediler, aylık taksitleri düşürerek ödeme kolaylığı sağlasa da toplam maliyet açısından farklı bir tablo ortaya koyuyor.
Ev sahibi olma hayali kuran vatandaşlar, bankaların sunduğu konut kredisi seçeneklerini yakından takip ediyor. Faiz oranları, tercih edilen banka ve vade süresine göre önemli ölçüde farklılık gösterebiliyor. Bu nedenle, bütçe ve ihtiyaçlara en uygun kredi planını seçmek isteyen vatandaşlar, detaylı bir karşılaştırma yapmayı tercih ediyor.
İşte 2 milyon TL'nin ödemesi şöyle:
AKBANK
Faiz Oranı: %2,89
Aylık Taksit: 59.757,08 TL
Toplam Ödeme: 7.195.469 TL
ING
Faiz Oranı: %3,24
Aylık Taksit: 66.243,39 TL
Toplam Ödeme: 7.970.466 TL
VAKIF KATILIM
Kâr Payı Oranı: %2,99
Aylık Taksit: 61.595,32 TL
Toplam Ödeme: 7.411.338 TL
KUVEYT TÜRK
Kâr Payı Oranı: %3,09
Aylık Taksit: 63.445,96 TL
Toplam Ödeme: 7.634.106 TL
YAPI KREDİ
Faiz Oranı: %3,61
Aylık Taksit: 73.238,82 TL
Toplam Ödeme: 8.809.249 TL
ZİRAAT BANKASI
Faiz Oranı: %3,09
Aylık Taksit: 63.445,96 TL
Toplam Ödeme: 7.630.889 TL
ALTERNATİF BANK
Faiz Oranı: %3,29
Aylık Taksit: 67.181,19 TL
Toplam Ödeme: 8.080.042 TL
VAKIFBANK
Faiz Oranı: %3,30
Aylık Taksit: 67.369,06 TL
Toplam Ödeme: 8.105.287 TL
HALKBANK
Faiz Oranı: %3,40
Aylık Taksit: 69.253,07 TL
Toplam Ödeme: 8.334.068 TL
ZİRAAT KATILIM
Kâr Payı Oranı: %3,54
Aylık Taksit: 71.906,08 TL
Toplam Ödeme: 8.644.294 TL
DENİZBANK
Faiz Oranı: %4,21
Aylık Taksit: 84.801,56 TL
Toplam Ödeme: 10.194.286 TL
ANADOLUBANK
Faiz Oranı: %5,25
Aylık Taksit: 105.226,71 TL
Toplam Ödeme: 12.645.405 TL
ŞEKERBANK
Faiz Oranı: %5,89
Aylık Taksit: 117.922,74 TL
Toplam Ödeme: 14.171.428 TL