Ev almak isteyenleri ilgilendiriyor! Konut kredisi güncellendi: İşte 2 milyon TL'nin geri ödemesi

24 Aralık 2024 16:41 - Güncelleme : 24 Aralık 2024 16:58

Ev sahibi olma hayali kuranlar, konut kredisi faiz oranlarını yakından takip ediyor. Yeni yıla bir hafta kala, bankalar tarafından sunulan güncel konut kredisi geri ödeme oranları açıklandı. İşte detaylar...

Konut satışları arttı! Satış sayısının en fazla olduğu il belli oldu

Konut satışları arttı! Satış sayısının en fazla olduğu il belli oldu

Konut kredisi​ faiz oranları ve ödeme planları, özellikle 10 yıllık vadelerde dikkat çekici şekilde değişiklik gösteriyor. Uzun vadeli krediler, aylık taksitleri düşürerek ödeme kolaylığı sağlasa da toplam maliyet açısından farklı bir tablo ortaya koyuyor.

Ev sahibi olma hayali kuran vatandaşlar, bankaların sunduğu konut kredisi seçeneklerini yakından takip ediyor. Faiz oranları, tercih edilen banka ve vade süresine göre önemli ölçüde farklılık gösterebiliyor. Bu nedenle, bütçe ve ihtiyaçlara en uygun kredi planını seçmek isteyen vatandaşlar, detaylı bir karşılaştırma yapmayı tercih ediyor.

İşte 2 milyon TL'nin ödemesi şöyle:

AKBANK

Faiz Oranı: %2,89

Aylık Taksit: 59.757,08 TL

Toplam Ödeme: 7.195.469 TL

ING

Faiz Oranı: %3,24

Aylık Taksit: 66.243,39 TL

Toplam Ödeme: 7.970.466 TL

VAKIF KATILIM

Kâr Payı Oranı: %2,99

Aylık Taksit: 61.595,32 TL

Toplam Ödeme: 7.411.338 TL

KUVEYT TÜRK

Kâr Payı Oranı: %3,09

Aylık Taksit: 63.445,96 TL

Toplam Ödeme: 7.634.106 TL

YAPI KREDİ

Faiz Oranı: %3,61

Aylık Taksit: 73.238,82 TL

Toplam Ödeme: 8.809.249 TL

ZİRAAT BANKASI

Faiz Oranı: %3,09

Aylık Taksit: 63.445,96 TL

Toplam Ödeme: 7.630.889 TL

ALTERNATİF BANK

Faiz Oranı: %3,29

Aylık Taksit: 67.181,19 TL

Toplam Ödeme: 8.080.042 TL

VAKIFBANK

Faiz Oranı: %3,30

Aylık Taksit: 67.369,06 TL

Toplam Ödeme: 8.105.287 TL

HALKBANK

Faiz Oranı: %3,40

Aylık Taksit: 69.253,07 TL

Toplam Ödeme: 8.334.068 TL

ZİRAAT KATILIM

Kâr Payı Oranı: %3,54

Aylık Taksit: 71.906,08 TL

Toplam Ödeme: 8.644.294 TL

DENİZBANK

Faiz Oranı: %4,21

Aylık Taksit: 84.801,56 TL

Toplam Ödeme: 10.194.286 TL

ANADOLUBANK

Faiz Oranı: %5,25

Aylık Taksit: 105.226,71 TL

Toplam Ödeme: 12.645.405 TL

ŞEKERBANK

Faiz Oranı: %5,89

Aylık Taksit: 117.922,74 TL

Toplam Ödeme: 14.171.428 TL