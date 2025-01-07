Ev almak mı altın almak mı? İslam Memiş 'yalancı milyoner olursunuz' diyerek uyardı

07 Ocak 2025 11:26 - Güncelleme : 07 Ocak 2025 11:29

Yatırımı olan, ev almak mı altın almak mı mantıklı, sorusunun cevabını arıyor. Uzun vadede altın mı konut mu, sorusuna İslam Memiş en net cevabı verdi. Konut ve altın yatırımları, farklı profillerdeki yatırımcılara çeşitli avantajlar sunarken deneyimli uzman 2025 için kıyas yaptı. Memiş, mevduattan getiri sağlayanlara da seslendi.

Elinde parası olan için ne dolar ne altın dedi! İslam Memiş, yeni yatırım gözdesini açıkladı: Yeni dünya düzenine giriş yaptık

Elinde parası olan için ne dolar ne altın dedi! İslam Memiş, yeni yatırım gözdesini açıkladı: Yeni dünya düzenine giriş yaptık

Altın​ birikimiyle ev​ almak isteyen yatırımcı doğru zamanı kolluyor. Altın bozdurmanın ev almak için daha uygun bir seçenek olduğunu söyleyen İslam Memiş, yatırımcıyı uyardı. Ev ve altın, Türkiye'de yaygın olarak tercih edilen farklı getiri profillerine sahip iki önemli yatırım​ aracı. Peki, ev almak mı altın almak mı? İşte en net cevap.

KÜRESEL PİYASALARDA EN YOĞUN HAFTA

İslam Memiş'in açıklamaları şöyle;

"Küresel piyasalarda bu hafta veriler açısından oldukça yoğun bir hafta olacak. Hem yurt içi hem yurt dışı piyasalarda önemli veri akışları

var. Geniş bant aralığında dalgalanan bir fiyatlama içerisinde haftayı tamamlayacağız. Çarşamba günü Amerika​ Merkez Bankası FED'in toplantı tutanakları yayınlanacak. Küresel piyasalar için dolar endeksi ve dolar karşısındaki varlıklar için önemli bir gelişme olacak. Amerika Merkez Bankası FED 17-18 Aralık toplantısında vermiş olduğu kararın metinini açıklayacak. Yine Avrupa'da enflasyon verisi açıklanacak. Cuma günü de yine özel işsizlik başvuruları var. Hem Türkiye'de hem Amerika'da bu veriler önemli olacak. Cuma günü Amerika'da tarım dışı istihdam verisi açıklanacak. Tarım dışı istihdam verisi enflasyon tarafında ve FED'in faiz kararlarında oldukça önemli bir karar olacak.

Diğer yandan küresel piyasalarda biraz daha belirsizlik artmış durumda. Yeni yılın ikinci haftasındayız. Bu hafta da yine yatay bir seyirde devam eden bir trend var karşımızda. Piyasalar genel itibariyle Amerika Başkanı Trump'ın 20 Ocak tarihinde resmi olarak göreve gelmesini bekliyor. Trump resmi olarak görevi devralmadıkça yatırım araçlarında bir kırılma beklemiyoruz ve dolayısıyla 20 Ocak tarihine kadar dar bant aralığında dalgalanan bir fiyatlama göreceğiz.

DÖVİZ BİR YATIRIM ARACI DEĞİLDİR

20 Ocak tarihine kadar dolar tarafında bu yatay seyir korunur ama 35 lira seviyesinin altında bir kur beklemiyoruz. Tabii ki dövizi bir yatırım aracı olarak görmüyoruz. Döviz bir yatırım aracı değildir ancak dövizle ticaret yapan arkadaşlarımızın bu düşük rakamları göz göz önünde bulundurması gerekiyor. Dolar orta ve uzun vadede yine güçlü duruşunu korumaya devam edecek. Dolar mı euro mu, sorusunun cevabına euro olarak cevap veririm. Yine yıl içerisinde yükseliş beklentimiz devam ediyor.

DOLARI OLAN ALTIN TARAFINA NE ZAMAN GEÇMELİ?

Elinde dolar bulunduran, eline yeni dolar geçmiş olan arkadaşlar altın tarafına geçiş için fırsat kolluyor. Ons altında 2600 devamında 2580 dolar seviyesini beklerse iyi olur. 20 Ocak'tan sonra trend yükseliş yönlü devam edecek. Demek ki 20 Ocak tarihine kadar altın tarafında da bir fırsat bulacak altın yatırımcısı.

Gram altın tarafında da yatay seyir halen devam ediyor. Geçen hafta 3075 lira seviyesine kadar serbest piyasalarda yükselen bir gram

altın fiyatı vardı. Şu anda serbest piyasalarda fiziki altın tarafında gram altın 3037 lira seviyesinde. Burada yine kısa vadede 2980 3080 lira aralığını takip etmeyi sürdüreceğiz. Gram altın yatırımcısının alım yönünde bir kararı olacaksa yine 3.000 lira seviyesinin altında bu haftanın özelinde sarkabilir. 2980 lira destek seviyesi ancak bu seviyelerden de alım yapılabilir.

ALTIN BOZDURACAKLAR İÇİN ZAMAN VERDİ

Bu haftanın özelinde altın satmak için fırsat kollayan arkadaşlarımız da olabilir. Ev alacaktır, araba alacaktır, nakide ihtiyacı vardır. Şu anda bozdurma fiyatı fiziki altın tarafında 3025 lira seviyesinde. Dolayısıyla ons altın tarafında bir geri çekilme beklediğimiz için gram altın tarafında da 2980 lira seviyesi burada bizim için sürpriz olmayacaktır.

EV ALMAK MI ALTIN ALMAK MI?

Elinde altını olanlar altını satıp ev alacaksa tamam. Kesinlikle bana göre doğru zaman. Türkiye'de son 22 yıldır bitmeyen bir goygoy ve haber akışı var. Altı doldurulmayan boş muhabbet var. Emlak balonu varmış ya patlayacakmış. 22 yıldır bu emlak balonu bir türlü patlamıyor. Herkes ah vah kafasını duvarlara vuruyor. Ben niye 2 sene önce ev almadım, niye 4 sene önce ev almadım, niye elimde para varken ev almadım diye. Bakın dolar bir yıldır stabil. Gerçek seviyelerini görmedi. Döviz maliyeti olan bir sektörden konuşuyoruz. İnşaat sektöründe maliyet artışları devam ediyor.

OTOMOBİLE DEĞİL AMA GAYRİMENKULE BAKIN

Altınım varsa otomobile değil ama gayrimenkule bakın. Otomobilde de ihtiyacınız varsa en ucuzunu alabilirsiniz. Otomobilde kesinlikle en ucuzunu alabilirsiniz ama en pahalısını almayın.

Altını biriktirmenin gayesi zaten neydi? Uzun vadeli bir yatırım aracı ev alacağım, araba alacağım, çocuğumu evlendireceğim, arsa alacağım gibi nedenler.

Benim elimde 1 kilogram altın var. Şu anda 3 milyon diyelim, Bu 3 milyon lirayla ben altınımı bekletir miyim? Dairemi alırım 1 + 1 bir daire. Altınla emlağı kıyasladığımızda her zaman bu böyle olmuştur.

Son 4 yıldır gram altının getirisine bakarsak emlak fiyatları daha fazla yükseldi ve haliyle emlak fiyatları tarafında vatandaşların

hassasiyeti bence şöyle olmalı; "Benim kafamı sokacak bir evim olması lazım."

Şunu mutlaka uygulayın Türkiye transfer merkezi, yabancıların sık geleceği ve konaklayacağı bir ülke haline gelecek. Yani siz şu anda savaştan kaçan insanların geldiğini görüyorsunuz ya, işsizlik ordusundan küresel doğal felaketlerden kaçan insanların da Türkiye'ye sığındığını göreceksiniz ve üretim maliyetleri artmaya devam ediyor. Şu anda altını olan varsa gayrimenkul alsın, evini alsın.

KENDİNİZİ YALANCI MİLYONER OLARAK İLAN EDERSİNİZ

Ekonomi yönetimi enflasyonla mücadele ediyor. Sıklaştırma politikası devam ediyor ve bu politikadan taviz vermeyecekler. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz indirmek için bir alanı oluştu. Nakite ulaşacağı, kolay kredi alacağız, düşük faiz oranlı kredi alacağız anlamına gelmiyor bu. Bundan sonraki süreçlerde biraz daha sıkılaştırma politikası tahminimce 2026 yılının ortasına kadar devam eder.

Herkesin hazırlığını yapması lazım. Özellikle mevduat tarafında getirisi olanlar lütfen bir altın bir borsa veya farklı yatırım araçlarına

karşı ne kadar getirisi oldu kısmını hesaplasın. ama TL bazlı olarak hesaplamaya devam ederseniz hep kendinizi yalancı milyoner olarak ilan edersiniz."