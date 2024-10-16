Ev fiyatları düşmeye devam ediyor! Konut fiyat endeksi reel olarak geriledi

16 Ekim 2024 10:17 - Güncelleme : 16 Ekim 2024 10:19

Eylül ayı konut fiyat endeksi açıklandı. Endeks, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 27,4 oranında artarken, reel olarak ise yüzde 14,7 oranında azaldı.

Konut fiyatlarında düşüş sürüyor. TCMB​'den yapılan açıklamaya göre, eylül ayında konut fiyat endeksi​, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 27,4 oranında artarken, reel olarak ise yüzde 14,7 oranında azaldı.

KONUT FİYATLARI​ DÜŞMEYE DEVAM EDİYOR

Türkiye’deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi 2024 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 1 oranında artarak 148,0 oldu.

2024 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 1,0 oranında artan KFE, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 27,4 oranında yükseldi. Fiyatlar reel olarak ise yüzde 14,7 oranında düştü.

3 BÜYÜKŞEHİRDE KONUT FİYAT ENDEKSİ VERİLERİ

İstanbul​'da reel fiyatlar yüzde 1,2, Ankara​'da yüzde 2,2 ve İzmir’de konut fiyatları yüzde 0,8 oranında yükseldi. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 23,4, 30,4 ve 23,1 oranlarında arttı.