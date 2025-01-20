Ev kadınlarına iş fırsatı: Aylık 15 bin lira kazanabilirsiniz:1 Şubat'ta yürürlüğe girecek

20 Ocak 2025 16:17 - Güncelleme : 20 Ocak 2025 16:18

1 Şubat’ta uygulamaya konulacak yeni çalışma modelinin ayrıntıları açıklandı. Ev kadınlarını da kapsayan bu program, home ofis çalışma sistemiyle aylık 15 bin TL gelir imkânı sunuyor. Peki projeye nasıl başvuru yapılır? İşte bilinmesi gereken tüm detaylar...

Hükümet'ten kadın çalışanlara asgari ücret kadar destek: Her ay 22 bin 104 lira verilecek! İşte başvuru şartları

Hükümet'ten kadın çalışanlara asgari ücret kadar destek: Her ay 22 bin 104 lira verilecek! İşte başvuru şartları

30 günlük sigorta primi ne kadar? 2025'in prim tutarları belli oldu

30 günlük sigorta primi ne kadar? 2025'in prim tutarları belli oldu

Hükümet​, yenilikçi ve esnek çalışma​ modeliyle ev kadınlarının iş gücüne katılımını artırmayı hedefliyor. Daha önce sınırlı bir şekilde üniversite öğrencilerini kapsayacağı duyurulan projenin ev kadınlarını da kapsamı içerisine alarak genişletildiği öğrenildi. Bu yenilikçi proje, Şubat ayından itibaren evden çalışma imkânı sunacak.

EV KADINLARI​ AYLIK 15 BİN LİRA KAZANÇ SAĞLAYACAK

Proje kapsamında, ev kadınları home ofis modeliyle dijital platformlar üzerinden çalışacak. Başta aylık 12 bin lira olarak belirlenen ödeme miktarı, artan talepler ve ekonomideki gelişmeler dikkate alınarak 15 bin liraya çıkarıldı.

Ev kadınları, esnek çalışma saatleri sayesinde günlük rutinlerine uygun bir çalışma düzeni oluşturabilecek. Bu durum özellikle çocuklu ve yoğun ev yaşamına sahip kadınlar için büyük bir avantaj sağlıyor.

PROJEDE YER ALACAK İŞ KOLLARI

Projeye katılacak ev kadınlarının dijital platformlar aracılığıyla yürütebileceği işler belirlendi. Bu kapsamda, ev kadınlarının yükleneceği başlıca görevler şunlar olacak:

VERİ GİRİŞİ VE ANALİZ: Dijital platformlarda veri girişi ve basit analiz görevleri. ÇEVRİMİÇİ DESTEK HİZMETLERİ: Müşteri hizmetleri ve teknik destek. E-TİCARET FAALİYETLERİ: Online satış operasyonlarını destekleme. ÖZGÜN İÇERİK HAZIRLAMA: Sosyal medya içeriklerinin oluşturulması.

Bu model, üniversite öğrencilerine yeşil dönüşüm programları, sosyal hizmetler ve tarımsal çalışmalar gibi farklı alanlarda çalışma imkânı tanırken, ev kadınları için evden rahatça yürütülebilecek görevlere odaklanıyor.

FİNANSMAN İŞSIZLİK FONUNDAN KARŞILANACAK

Projeye ayrılan finansman, İşsizlik Fonu aracılığıyla sağlanacak. Esnek çalışma modellerinin sosyal güvenlik sistemiyle entegrasyonu için ayrıca bir araştırma ve altyapı çalışması da planlanıyor.

Bu projeyle hem ev kadınlarının hem de üniversite öğrencilerinin ekonomik bağımsızlığı artırılacak. Ayrıca, esnek çalışma modellerinin yaygınlaşmasıyla toplumsal iş gücü potansiyelinden daha etkili şekilde faydalanılması hedefleniyor.