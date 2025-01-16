Günlük işte çalışanlara emeklilik fırsatı! Yeni tutarlar belli oldu: 10 günlük kritik detay

16 Ocak 2025 14:51 - Güncelleme : 16 Ocak 2025 15:20

Ev hizmetlerinde çalışanlar için emeklilik fırsatı. SGK, 2025 yılı için ev hizmetlerinde çalışanların ödeyeceği prim oranlarını açıkladı. Günlük işlerde çalışanlar, belirli çalışma günü şartlarını karşılayarak emeklilik hakkı elde edebilir. Peki, kimler bu haktan yararlanabilir ve 10 günlük kritik detay ne anlama geliyor? İşte tüm merak edilenler...

Asgari ücrete yapılan zam sonrası ev hizmetlerinde çalışanların sigorta primleri, Sosyal Güvenlik​ Kurumu (SGK) tarafından yayımlanan yeni genelgeyle güncellendi. Ödenecek prim tutarları, çalışanların aylık çalışma sürelerine göre değişiyor. Aynı zamanda, çalışanların emeklilik hakkı elde edebilmesi için ödemeleri gereken primlerle ilgili detaylar da açıklandı.

10 GÜNDEN AZ ÇALIŞANLARIN SİGORTASI

Takvim'in haberine göre, ayda 10 günden az çalışanlar için işverenler yalnızca iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primi ödüyor. Bu prim, günlük asgari ücretin yüzde 2’si oranında hesaplanıyor.

Örneğin, ayda sadece 1 gün çalışan bir kişi için işverenin ödeyeceği prim 17,34 TL.

Ayda 9 gün çalışan bir kişi için bu tutar 156,06 TL oluyor.

Ancak bu süre zarfında ödenen primler emeklilik için sayılmıyor. Çalışanlar, emeklilik hakkı kazanabilmek için kendi primlerini tamamlamak zorunda.

10 GÜN VE ÜZERİ ÇALIŞANLARIN SİGORTASI

Ayda 10 gün veya daha fazla süreyle çalışanlar için işveren​, iş kazası ve meslek hastalığı sigortasına ek olarak genel sağlık sigortası ve emeklilik primi de ödemekle yükümlü. Bu durumda:

Ayda 10 gün çalışan bir kişi için işverenin ödeyeceği toplam prim 3.272,36 TL.

30 gün çalışan bir kişi için bu tutar 9.817,08 TL’ye ulaşıyor.

EMEKLİ ÇALIŞANLAR İÇİN DAHA DÜŞÜK PRİM ORANLARI

Ev hizmetlerinde çalışan kişinin emekli olması durumunda ödenecek prim oranları daha düşük hesaplanıyor:

Ayda 10 gün çalışan bir emekli için işverenin ödeyeceği prim 2.795,59 TL.

30 gün çalışan bir emekli için bu rakam 8.386,77 TL oluyor.

EMEKLİLİK PRİMLERİNİ TAMAMLAMA İMKANI

Ayda 10 günden az çalışanlar için iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primleri, emeklilikte değerlendirilmediği için bu çalışanlar, dilerlerse kendi primlerini ödeyerek emeklilik hakkı kazanabiliyor. 2025 yılı itibarıyla, çalışanların kendi ödeyeceği aylık prim tutarı 8.451,79 TL olarak belirlendi.

DÜZENLİ ÖDEMEYE SGK İNDİRİMİ

Ev hizmetlerinde çalışanların sigorta primlerini düzenli olarak ödeyen işverenlere SGK tarafından indirim uygulanıyor. Bu indirim, işverenin prim yükünü hafifletirken, çalışanların sosyal güvenlik haklarından faydalanmasını da kolaylaştırıyor. Bu düzenlemeler, hem çalışanların sosyal güvencelerinin sağlanması hem de emeklilik haklarına erişim açısından büyük önem taşıyor.