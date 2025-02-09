Ev mi, altın mı, dolar mı? Ünlü ekonomistten şaşırtan yorum! Gram altınlarını bilezik yapanlar dikkat

Uzmanından altın değerinde tavsiyeler geldi. "Yatırımda duygusal kararlar almayın" diyen ekonomist Saadet Büyük ev mi, altın mı, dolar mı, borsa mı, sorusuna cevap verdi. 2025’e girerken faiz oranlarının düşme eğiliminde olması yatırımcıları yeni arayışlara yönlendirdi. Altın fiyatlarının küresel belirsizliklerle yükselişini sürdürebileceği, borsanın ise uzun vadede cazip fırsatlar sunduğu vurgulayan Saadet Büyük, hep merak edilen "Gram altınlar bilezik olunca değer kaybediyor mu, sorusuna da en net cevabı verdi. İşte doğru yatırım için bilmeniz gerekenler.

TÜRKİYE’DE EV ALMAK MANTIKLI MI?

Saadet Büyük, gayrimenkul yatırımlarının özellikle oturum amaçlı alımlarda avantajlı olabileceğini, ancak kira getirisi ve satın alma bedeli arasındaki rasyonun dikkatle incelenmesi gerektiğini belirtti. Now TV'ye konuşan deneyimli uzman vatandaşlardan gelen yatırım sorularını cevapladı. Sorular ve açıklamaları şöyle;

Elimdeki parayla ev almak mı sepet yapıp değerlendirmek mi mantıklı?

"Faiz oranları bir düşme trendinde ve dolayısıyla aslında 2025 haziranında sonra biraz daha faiz oranlarının düşmesinden dolayı bizim daha sabit getiriye meyleden

yatırımcılar acaba nereye doğru bu tasarruflarını aktarır kaydıracak diye araştırdık. Gayrimenkule kayma ihtimalin daha fazla olduğunu düşünüyoruz. Onun için

2025'te oturmak için alıyorsam lütfen bunu hiçbirimize sormayın. Türkiye'de gayrimenkul alınır mı, derseniz o zaman işin içine matematik giriyor. Dolayısıyla evin kira ve satın aldığınız değerle kira getirisi arasındaki rasyo 25 - 30 yıllarda ise bu yatırım çok sizin için efektif değil demektir. Şunu söylerim ama yurt dışı gayrimenkul yatırımı. Yatırımcılar birazcık daha böyle vizyonlarını açsınlar burada farklı alternatifler var. Onları değerlendirebilirler.

sepet yapayım mı, sorusunda da elindeki altın ve faiz tarafını dengelemeye çalışabilirler. "

DOLAR MI, ALTIN MI? ŞAŞIRTAN TAVSİYE

Dolar, altın ve borsa yatırımcıların en çok tartıştığı konuların başında gelirken Saadet Büyük'e göre, altının hem dolar bazında hem de küresel jeopolitik risklerle değer kazanmaya devam etmesi bekleniyor. Dolar tarafında ise Merkez Bankası’nın piyasadan döviz çekme hamleleriyle dengeli bir seyir öngörülüyor. Büyük, tüm birikimi tek bir yatırım aracına bağlamaktansa, dengeli bir portföy oluşturmanın daha güvenli olacağını söyledi.

Kazancımın bir kısmıyla dolar alıyorum İlerleyen dönemlerde doların düşmesi söz konusu olur mu?

"ABD Hazine eski bakanı "Dolar bizim para birimimiz ama sizin sorununuz" diyor. Gerçekten bizde kriz algısı dolarla çok paralel. Dolar kuru yükselince bir kriz algımız var. Altını çize çize ifade ediyorum. Biz çok büyük bir şok yaşadık. O dönem yaptığımız yanlışta aslında 2021 - 2023 arasındaki uygulanan ekonomi politikasından dolayı süratli bir ani artış oldu. Buradaki kaygıyı anlamakla birlikte dolar sorusunda ben bu kişiye derim ki ille dolar alacaksanız altın alın ya da gümüşü tercih edin nedeni ise şu an gerçekten Merkez Bankası'nın rezervinin 165 milyar dolarlara geldiğini hatırlayacaklardır. -18 milyar dolar seçim öncesi çok konuşulmuştu. Dolayısıyla şu anda biz dünyanın en yüksek faizini veriyoruz. Lütfen bunu bir kere daha söylüyorum. Dünyanın en yüksek faizini verdiğimiz için ülke olarak buraya para akıyor zaten. Bizim kendi vatandaşımız o yaşadığı şoktan dolayı güvenip de parasını TL'de tutamıyor ama bunun benzerini 2001 krizinde de yaşamıştık. İnsanların dolardan TL'ye dönmesi bir zaman almıştı. O güvenin tesis edilmesi bir 3 - 4 yıl sürmüştü. Herkes bir dolarize olmuştu. Yine buna benzeyen bir dönem yaşıyoruz.

Bugün Merkez Bankası piyasadan döviz çekmezse dolar bırakın yükselmeyi aşağı gelecek. Yani dolayısıyla şu anda da rezervi güçlendirmek için Merkez Bankası döviz

çekmeye devam ediyor piyasadan. Bunun da etkisi çok yukarı gitmez. Bir şok olmaz ama çok aşağıya da gelmesi zaten şu anda çok zor. Arzu edilen bir noktada olmadığı için daha dengeli gideriz. Geçen yıl Faizler 45 - 50 bandındaydı. TL'ye dönenler sadece kur % 18 gittiğinde dolar bazında cebine % 25 % 30 para koydular. Bu ülke bu kadar yüksek faiz veriyor.

ALTIN ALAN DOLAR YATIRIMI DA YAPMIŞ OLUYOR

Ama ben derim ki dolar yerine altını veya gümüşü öneriyorum. Aslında siz altını aldığınızda aynı anda dolar alıyorsunuz zaten. Dolayısıyla altını alırken bize hesaplanırken kuyumcudan alıyorsanız o günkü dolar kurundan hesaplayıp size veriyor. Şimdi kur daha sınırlı diyoruz. Bu seneki yükselişinde de aslında daha sınırlı bir yükseliş olacak ama globalde şu anda Amerika'nın içinden geçtiği süreç var. Jeopolitik riskleri konuşuyoruz. Demek ki altında da yükseliş potansiyeli var. O zaman sadece ben tek bir yatırım enstrümanı aldığımda ikisinin birden getirisinden faydalanıyorum. Yani hem altının hem de aynı zamanda doların getirisinden faydalanıyorum Doğru tercihim dolar almak yerine aslında altın olmalı."

GRAM ALTINI BİLEZİĞE ÇEVİRMEK KARLI MI?

Altın yatırımcıları, ellerindeki gram altınları bileziğe çevirmenin karlı olup olmadığını merak ediyor. Saadet Büyük'e göre, düz bilezikler nispeten daha az değer kaybına uğrarken, işçilik maliyeti yüksek olan burmalı veya taşlı modeller uzun vadede yatırım açısından dezavantajlı. Eğer amaç sadece yatırım yapmaksa, gram altın veya Cumhuriyet altını gibi seçeneklerin daha mantıklı olduğunu vurguladı.

Gram altınları bozar bilezik yaparsam zarara uğrar mıyım?

"Aslında bunu yatırım için mi yoksa takı için mi kullanacağı önemli. Bileziklerde bir işçilik oluyor ama böyle düz bilezikler de var. Takacağınız dümdüz olanları bozdururken kuyumcuya gittiğinizde çok büyük bir makas uygulamadığı için zararınız düz bileziklerde daha az ama o burgulu olanlarda işçilik de girdiği için işin içine daha birazcık daha düşüş olur. Onun için eğer siz yatırım amacıyla hareket ediyorsanız gram altın gibi, Cumhuriyet altını gibi yatırımları tercih etmelisiniz. Ama eğer alacağım takacağım diyorsanız da düz olanları tercih edin. Burguluları tercih etmeyin."

GRAM ALTIN 2025'TE NE KADAR OLACAK?

Altın fiyatlarının yükselmesi yatırımcıları sevindirmeye devam ediyor. Saadet Büyük, küresel piyasalardaki dalgalanmalar altının kısa vadede kazanç sağlamaya devam edeceğini gösterse de, uzun vadede borsadaki cazip fırsatların değerlendirilebileceği belirtti.

Gram altın 4000 olur mu?

"Altın aslında 26 Aralık haftasında o kadar güzel bir seviyedeydi ki. 2025 öngörülerimizde 20 Ocak'tan beri Trump'ın gelmesi ile uyguladığı bu tarifeler altın fiyatlarında daha beklediğimizden hızlı bir yükseliş ivmesini getirdi. Şu an kısa vadede de bu yükseliş trendi devam edecek. Teknik olarak da kısa vadede bu hareketin devamı bizi böyle 2950 dolara doğru attırma potansiyelinde. Bu bayağı ciddi bir yükseliş. Çünkü neredeyse bütün yabancı raporlarda sene sonu beklentisi 3.000 dolarken şu anda daha şubat ayında bambaşka bir hava var.

Eğer altınınız varsa elinizde ihtiyacı var bir şey alacak ise güzel bir seviye bozdurmak için bu kadar yükselmiş ben gideyim alayım kısa vadede eğer ihtiyacı olan paraysa yani bir ay 2 ay içerisinde kullanacağı paraysa yatırımcının doğru bir hareket olmayacaktır. Ama bir sene tutabileceğim, 6 ay tutabilirim bu rakamı diyorsa o başka. Gram olarak da baktığınız zaman3600 4000 seviyelerine doğru yakın sayabiliriz hedefi. Uzun vadeli düşünenler için alım seviyesi ama kısa vadede çok süratli geldi."

ALTIN VE DOLAR BOZDURUP BORSAYA GİRMEK DOĞRU MU?

Saadet Büyük, yatırımcılara “altın mı, borsa mı?” sorusuna tek bir cevap vermek yerine, yatırım sepetlerini çeşitlendirmelerini önerdi.

Altın ve dolarda birikmiş paramı bozdurup borsaya yatırmak istiyorum mantıklı mı?

Gerçekten borsa diğer yatırım enstrümanlarına göre daha ucuz kaldı ve bizim bir yabancı beklentimiz var. Piyasaya gelmesini beklediğimiz yabancı var. Eğer kendi risk yapısı ki borsa olduğu için demek ki riski seviyor diye düşünüyorum. Altını tercih eden bir kişi bozdurup da borsaya gitmez çünkü. Daha risksiz bir yatırım enstrümanını seviyordur altıncılar. Bir kısmıyla yani yine tek hareket değil dikkat edin. Portföy çeşitlendirmesi yapın. Yatırıma duygusal bağlanmayın. Çeşitlendirin. Tüm paranızı tek bir şey yatırmanız çok tehlikeli."