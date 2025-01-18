Ev sahibi olmak isteyenler dikkat! Konut kredisi faiz oranları değişti: İşte 1,5 milyon TL'nin geri ödemesi

18 Ocak 2025 14:26 - Güncelleme : 18 Ocak 2025 14:33

Ev sahibi olmayı hayal edenlere güzel bir haber geldi. Konut kredisi faiz oranlarındaki son değişiklikler, ev sahibi olma planları yapanların gündeminde yer almaya devam ediyor. Güncellenen oranlarla birlikte, 1,5 milyon TL'lik konut kredisi için taksit tutarları da yeniden belirlendi. İşte 60 ay vadeli 1,5 milyon TL konut kredisinin ödeme planı...

Taşıt kredisi ve konut kredisi için indirim yolda: Ev ve araba alacaklar bu tarihe dikkat!

Taşıt kredisi ve konut kredisi için indirim yolda: Ev ve araba alacaklar bu tarihe dikkat!

Ev sahibi olmayı hayal edenler için sevindirici bir gelişme yaşandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası​ (TCMB), Aralık ayında aldığı faiz indirimi kararıyla birlikte konut kredisi faiz oranlarında önemli bir gerileme sağladı. 60 ay vadeli konut kredisi faiz oranları yüzde 2,84 seviyesine düşerek, geçmişteki yüksek oranların oluşturduğu mali yükü hafifletti. Bu gelişme, özellikle ev sahibi olmak isteyenler için yeni fırsatlar sunuyor.

Örneğin, 1,5 milyon TL'lik bir konut kredisi çeken vatandaşların aylık ödemelerinde de belirgin bir düşüş görüldü. Düşen faiz oranları sayesinde, konut kredisi taksitleri daha ulaşılabilir seviyelere geldi.

İşte 60 ay vadeli 1,5 milyon TL konut kredisinin ödeme planı...

AKBANK

Faiz Oranı: %2,89

Aylık Taksit: 52.928,56 TL

Toplam Ödeme: 3.198.973 TL

GARANTİ

Faiz Oranı: %2,94

Aylık Taksit: 53.504,63 TL

Toplam Ödeme: 3.244.632 TL

İŞ BANK

Faiz Oranı: %3,00

Aylık Taksit: 54.199,44 TL

Toplam Ödeme: 3.276.166 TL

VAKIF KATILIM

Kâr Payı Oranı: %3,04

Aylık Taksit: 54.664,76 TL

Toplam Ödeme: 3.297.285 TL

KUVEYT TÜRK

Kâr Payı Oranı: %3,09

Aylık Taksit: 55.248,78 TL

Toplam Ödeme: 3.333.017 TL

YAPI KREDİ

Faiz Oranı: %3,15

Aylık Taksit: 55.953,01 TL

Toplam Ödeme: 3.383.254 TL

TÜRKİYE FİNANS

Kâr Payı Oranı: %3,19

Aylık Taksit: 56.424,55 TL

Toplam Ödeme: 3.400.033 TL

ING

Faiz Oranı: %3,20

Aylık Taksit: 56.542,69 TL

Toplam Ödeme: 3.416.821 TL

QNB

Faiz Oranı: %2,84

Aylık Taksit: 52.355,19 TL

Toplam Ödeme: 3.160.938 TL

ZİRAAT BANKASI

Faiz Oranı: %3,09

Aylık Taksit: 55.248,78 TL

Toplam Ödeme: 3.336.126 TL

VAKIF BANKASI

Faiz Oranı: %3,30

Aylık Taksit: 57.729,61 TL

Toplam Ödeme: 3.482.276 TL

ALTERNATİF BANK

Faiz Oranı: %3,39

Aylık Taksit: 58.806,31 TL

Toplam Ödeme: 3.544.178 TL

HALK BANK

Faiz Oranı: %3,40

Aylık Taksit: 58.926,43 TL

Toplam Ödeme: 3.564.660 TL

DENİZ BANK

Faiz Oranı: %4,21

Aylık Taksit: 68.957,92 TL

Toplam Ödeme: 4.153.074 TL.