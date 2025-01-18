Ev sahibi olmak isteyenler dikkat! Konut kredisi faiz oranları değişti: İşte 1,5 milyon TL'nin geri ödemesi
Ev sahibi olmayı hayal edenlere güzel bir haber geldi. Konut kredisi faiz oranlarındaki son değişiklikler, ev sahibi olma planları yapanların gündeminde yer almaya devam ediyor. Güncellenen oranlarla birlikte, 1,5 milyon TL'lik konut kredisi için taksit tutarları da yeniden belirlendi. İşte 60 ay vadeli 1,5 milyon TL konut kredisinin ödeme planı...
Ev sahibi olmayı hayal edenler için sevindirici bir gelişme yaşandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Aralık ayında aldığı faiz indirimi kararıyla birlikte konut kredisi faiz oranlarında önemli bir gerileme sağladı. 60 ay vadeli konut kredisi faiz oranları yüzde 2,84 seviyesine düşerek, geçmişteki yüksek oranların oluşturduğu mali yükü hafifletti. Bu gelişme, özellikle ev sahibi olmak isteyenler için yeni fırsatlar sunuyor.
Örneğin, 1,5 milyon TL'lik bir konut kredisi çeken vatandaşların aylık ödemelerinde de belirgin bir düşüş görüldü. Düşen faiz oranları sayesinde, konut kredisi taksitleri daha ulaşılabilir seviyelere geldi.
İşte 60 ay vadeli 1,5 milyon TL konut kredisinin ödeme planı...
AKBANK
Faiz Oranı: %2,89
Aylık Taksit: 52.928,56 TL
Toplam Ödeme: 3.198.973 TL
GARANTİ
Faiz Oranı: %2,94
Aylık Taksit: 53.504,63 TL
Toplam Ödeme: 3.244.632 TL
İŞ BANK
Faiz Oranı: %3,00
Aylık Taksit: 54.199,44 TL
Toplam Ödeme: 3.276.166 TL
VAKIF KATILIM
Kâr Payı Oranı: %3,04
Aylık Taksit: 54.664,76 TL
Toplam Ödeme: 3.297.285 TL
KUVEYT TÜRK
Kâr Payı Oranı: %3,09
Aylık Taksit: 55.248,78 TL
Toplam Ödeme: 3.333.017 TL
YAPI KREDİ
Faiz Oranı: %3,15
Aylık Taksit: 55.953,01 TL
Toplam Ödeme: 3.383.254 TL
TÜRKİYE FİNANS
Kâr Payı Oranı: %3,19
Aylık Taksit: 56.424,55 TL
Toplam Ödeme: 3.400.033 TL
ING
Faiz Oranı: %3,20
Aylık Taksit: 56.542,69 TL
Toplam Ödeme: 3.416.821 TL
QNB
Faiz Oranı: %2,84
Aylık Taksit: 52.355,19 TL
Toplam Ödeme: 3.160.938 TL
ZİRAAT BANKASI
Faiz Oranı: %3,09
Aylık Taksit: 55.248,78 TL
Toplam Ödeme: 3.336.126 TL
VAKIF BANKASI
Faiz Oranı: %3,30
Aylık Taksit: 57.729,61 TL
Toplam Ödeme: 3.482.276 TL
ALTERNATİF BANK
Faiz Oranı: %3,39
Aylık Taksit: 58.806,31 TL
Toplam Ödeme: 3.544.178 TL
HALK BANK
Faiz Oranı: %3,40
Aylık Taksit: 58.926,43 TL
Toplam Ödeme: 3.564.660 TL
DENİZ BANK
Faiz Oranı: %4,21
Aylık Taksit: 68.957,92 TL
Toplam Ödeme: 4.153.074 TL.