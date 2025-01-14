Ev sahibi olmak isteyenler için büyük fırsat! Konut kredisi düşüyor: İşte 1 milyon TL'nin geri ödemesi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın Aralık ayında yaptığı faiz indirimi, konut kredisi faiz oranlarını düşürdü ve ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar için yeni kapılar açtı. Bankaların yüzde 3 ve altı oranlarla kredi sunmaya başlaması, konut almayı hayal edenlere önemli fırsatlar sunuyor. Peki, 500 bin TL ve 1 milyon TL konut kredisi çekenlerin geri ödemesi ne kadar oldu? İşte tüm detaylar...
Ev sahibi olmak isteyenler için güzel bir gelişme yaşandı. 60 ay vadeli konut kredisi faiz oranları yüzde 2,84 seviyesine gerileyerek, yüksek faiz dönemlerini geride bıraktı. Daha uzun vadeli kredi kullanmak isteyenler için ise 120 ay vadeli kredilerde faiz oranı yüzde 2,79’a düştü. Bu yeni oranlar, konut kredisi planlamasında tüketicilere daha uygun seçenekler sunarken, geri ödeme planlarının önemini bir kez daha gündeme getiriyor.
1 MİLYON TL KONUT KREDİSİ İÇİN GERİ ÖDEME FARKLARI
Faiz oranlarındaki düşüş, geri ödeme tutarlarını önemli ölçüde etkiliyor. Örneğin, 60 ay vadeli 1 milyon TL’lik bir konut kredisi alan bir kişi, toplamda 2 milyon 110 bin TL geri ödeme yaparken, 120 ay vadeli kredi kullanılması durumunda bu tutar 3 milyon 494 bin TL’ye çıkıyor. Bu tablo, uzun vadeli kredi seçeneklerinde faiz yükünün oldukça yüksek olduğunu ve tüketicilerin ödeme planlarını buna göre değerlendirmesi gerektiğini ortaya koyuyor.
KONUT KREDİSİ TALEBİNDE ARTIŞ
Konut kredisi faiz oranlarındaki düşüş, kredi başvurularında da artışa yol açtı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) verilerine göre, 27 Aralık-3 Ocak tarihleri arasında konut kredisi hacmi 511,22 milyar TL’den 513,34 milyar TL’ye yükseldi. Yaklaşık 2,12 milyar TL'lik bu artış, konut kredisine olan yoğun talebin bir göstergesi olarak karşımıza çıkıyor. Ancak yılbaşı tatili dönemi nedeniyle haftalık kredi hacminde kısmi bir yavaşlama yaşandığı da dikkat çekiyor.
Faiz oranlarındaki bu düşüş, hem yatırımcılar hem ev sahibi olmak isteyen dar gelirli için avantajlı bir fırsat sunuyor. Faiz oranları ve ödeme tutarları bankadan bankaya farklılık gösteriyor.
İşte 120 ay vadeli 1 milyon TL konut kredisinin ödeme planı...
AKBANK
Faiz Oranı: %2,89
Aylık Taksit: 29.878,54 TL
Toplam Ödeme: 3.606.184,80 TL
GARANTİ
Faiz Oranı: %2,88
Aylık Taksit: 29.786,99 TL
Toplam Ödeme: 3.606.293 TL
YAPI KREDİ
Faiz Oranı: %3,08
Aylık Taksit: 31.630,18 TL
Toplam Ödeme: 3.819.195 TL
TÜRKİYE İŞ BANKASI
Faiz Oranı: %3,00
Aylık Taksit: 30.889,92 TL
Toplam Ödeme: 3.728.490 TL
TÜRKİYE FİNANS
Faiz Oranı: %2,99
Aylık Taksit: 30.797,66 TL
Toplam Ödeme: 3.707.779 TL
ING
Faiz Oranı: %3,29
Aylık Taksit: 33.590,60 TL
Toplam Ödeme: 4.052.632 TL
KUVEYT TÜRK
Faiz Oranı: %3,09
Aylık Taksit: 31.722,98 TL
Toplam Ödeme: 3.822.348 TL
VAKIF BANK
Faiz Oranı: %3,30
Aylık Taksit: 33.684,53 TL
Toplam Ödeme: 4.058.143 TL
DENİZ BANK
Faiz Oranı: %4,21
Aylık Taksit: 42.400,78 TL
Toplam Ödeme: 5.101.192 TL
ZİRAAT BANKASI
Faiz Oranı: %3,09
Aylık Taksit: 31.722,98 TL
Toplam Ödeme: 3.825.457 TL