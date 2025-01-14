Ev sahibi olmak isteyenler için büyük fırsat! Konut kredisi düşüyor: İşte 1 milyon TL'nin geri ödemesi

14 Ocak 2025 09:45 - Güncelleme : 14 Ocak 2025 10:14

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın Aralık ayında yaptığı faiz indirimi, konut kredisi faiz oranlarını düşürdü ve ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar için yeni kapılar açtı. Bankaların yüzde 3 ve altı oranlarla kredi sunmaya başlaması, konut almayı hayal edenlere önemli fırsatlar sunuyor. Peki, 500 bin TL ve 1 milyon TL konut kredisi çekenlerin geri ödemesi ne kadar oldu? İşte tüm detaylar...

Ev sahibi olmak isteyenler için güzel bir gelişme yaşandı. 60 ay vadeli konut kredisi faiz oranları yüzde 2,84 seviyesine gerileyerek, yüksek faiz dönemlerini geride bıraktı. Daha uzun vadeli kredi kullanmak isteyenler için ise 120 ay vadeli kredilerde faiz oranı yüzde 2,79’a düştü. Bu yeni oranlar, konut kredisi planlamasında tüketicilere daha uygun seçenekler sunarken, geri ödeme planlarının önemini bir kez daha gündeme getiriyor.

1 MİLYON TL KONUT KREDİSİ İÇİN GERİ ÖDEME FARKLARI

Faiz oranlarındaki düşüş, geri ödeme tutarlarını önemli ölçüde etkiliyor. Örneğin, 60 ay vadeli 1 milyon TL’lik bir konut kredisi alan bir kişi, toplamda 2 milyon 110 bin TL geri ödeme yaparken, 120 ay vadeli kredi kullanılması durumunda bu tutar 3 milyon 494 bin TL’ye çıkıyor. Bu tablo, uzun vadeli kredi seçeneklerinde faiz yükünün oldukça yüksek olduğunu ve tüketicilerin ödeme planlarını buna göre değerlendirmesi gerektiğini ortaya koyuyor.

KONUT KREDİSİ TALEBİNDE ARTIŞ

Konut kredisi faiz oranlarındaki düşüş, kredi başvurularında da artışa yol açtı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) verilerine göre, 27 Aralık-3 Ocak tarihleri arasında konut kredisi hacmi 511,22 milyar TL’den 513,34 milyar TL’ye yükseldi. Yaklaşık 2,12 milyar TL'lik bu artış, konut kredisine olan yoğun talebin bir göstergesi olarak karşımıza çıkıyor. Ancak yılbaşı tatili dönemi nedeniyle haftalık kredi hacminde kısmi bir yavaşlama yaşandığı da dikkat çekiyor.

Faiz oranlarındaki bu düşüş, hem yatırımcılar hem ev sahibi olmak isteyen dar gelirli için avantajlı bir fırsat sunuyor. Faiz oranları ve ödeme tutarları bankadan bankaya farklılık gösteriyor.

İşte 120 ay vadeli 1 milyon TL konut kredisinin ödeme planı...

AKBANK

Faiz Oranı: %2,89

Aylık Taksit: 29.878,54 TL

Toplam Ödeme: 3.606.184,80 TL

GARANTİ

Faiz Oranı: %2,88

Aylık Taksit: 29.786,99 TL

Toplam Ödeme: 3.606.293 TL

YAPI KREDİ

Faiz Oranı: %3,08

Aylık Taksit: 31.630,18 TL

Toplam Ödeme: 3.819.195 TL

TÜRKİYE İŞ BANKASI

Faiz Oranı: %3,00

Aylık Taksit: 30.889,92 TL

Toplam Ödeme: 3.728.490 TL

TÜRKİYE FİNANS

Faiz Oranı: %2,99

Aylık Taksit: 30.797,66 TL

Toplam Ödeme: 3.707.779 TL

ING

Faiz Oranı: %3,29

Aylık Taksit: 33.590,60 TL

Toplam Ödeme: 4.052.632 TL

KUVEYT TÜRK

Faiz Oranı: %3,09

Aylık Taksit: 31.722,98 TL

Toplam Ödeme: 3.822.348 TL

VAKIF BANK

Faiz Oranı: %3,30

Aylık Taksit: 33.684,53 TL

Toplam Ödeme: 4.058.143 TL

DENİZ BANK

Faiz Oranı: %4,21

Aylık Taksit: 42.400,78 TL

Toplam Ödeme: 5.101.192 TL

ZİRAAT BANKASI

Faiz Oranı: %3,09

Aylık Taksit: 31.722,98 TL

Toplam Ödeme: 3.825.457 TL