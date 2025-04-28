Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, 23 Nisan’da İstanbul’da yaşanan 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından ekonomik beklentilerini paylaştı. Memiş, deprem sonrası büyük şehirlerden Anadolu'ya doğru göçün hızlanabileceğini, bunun da müstakil ev, arsa ve toprak taleplerini artıracağını belirtti.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, güvenlik endişelerinin sıfır konutlara olan talebi artıracağını ve bu hareketliliğin inşaat sektörünü hareketlendireceğini belirtti. Emlak fiyatlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Memiş, "Bazı çevreler fiyatlar için 'balon' yorumunda bulunsa da, konut fiyatları Türk Lirası bazında düşüş göstermez" ifadelerini kullandı.

İLK KEZ EV ALACAKLARA BEKLEME TAVSİYESİ

İslam Memiş, sosyal konut projelerinde önemli bir hızlanma beklediklerini ve özellikle ilk defa ev alacakların acele etmemesi gerektiğini vurguladı. Yılın son çeyreğinde sosyal konutlarla ilgili kritik adımların atılacağını ifade eden Memiş, "2026'nın ilk çeyreğine kadar sabırlı olunmalı ve hazırlık yapılmalı" diye konuştu. Ayrıca, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamalarına dikkat çekerek, 2025 yılının sonunda devlet destekli geniş çaplı bir sosyal konut kampanyasının başlatılacağını hatırlattı.

ALTIN BİRİKİMİNE DEVAM UYARISI

Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlara da seslenen Memiş, mevcut birikimlerin korunması gerektiğini belirtti. "Elinizdeki parayı rastgele harcamayın. Altın birikimi yaparak birikiminizi güvence altına alın. Böylece devletin başlatacağı sosyal konut kampanyalarından daha avantajlı şartlarda yararlanabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

BAKAN KURUM'DAN SOSYAL KONUT MÜJDESİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da 25 Nisan Cuma günü yaptığı açıklamada, bu yılın sonunda Türkiye genelinde büyük bir sosyal konut hamlesi başlatılacağını duyurdu. İstanbul’da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından TOKİ konutlarının dayanıklılığına dikkat çeken Kurum, 81 ilde yeni sosyal konut projelerinin hayata geçirileceğini söyledi. Bakan ayrıca, İstanbul’da süren 44 bin konutluk inşaat çalışmalarına ek olarak, kiralık sosyal konut projelerinin de yıl sonuna doğru vatandaşlarla buluşturulacağını belirtti.