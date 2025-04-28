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 | İrem Çınar

Ev sahibi olmak isteyenler için kritik uyarı! İslam Memiş'ten altın değerinde tavsiyeler: "Bundan sakın vazgeçmeyin..."

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, 23 Nisan’da İstanbul’da yaşanan 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından ekonomik beklentilerini paylaştı. Memiş, deprem sonrası büyük şehirlerden Anadolu'ya doğru göçün hızlanabileceğini, bunun da müstakil ev, arsa ve toprak taleplerini artıracağını belirtti.

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KAYNAK:
Gerçek Gündem
|
GİRİŞ:
28.04.2025
saat ikonu 15:42
|
GÜNCELLEME:
28.04.2025
saat ikonu 15:46

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, güvenlik endişelerinin sıfır konutlara olan talebi artıracağını ve bu hareketliliğin inşaat sektörünü hareketlendireceğini belirtti. Emlak fiyatlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Memiş, "Bazı çevreler fiyatlar için 'balon' yorumunda bulunsa da, konut fiyatları Türk Lirası bazında düşüş göstermez" ifadelerini kullandı.

Ev sahibi olmak isteyenler için kritik uyarı! İslam Memiş'ten altın değerinde tavsiyeler: "Bundan sakın vazgeçmeyin..."

İLK KEZ EV ALACAKLARA BEKLEME TAVSİYESİ

İslam Memiş, sosyal konut projelerinde önemli bir hızlanma beklediklerini ve özellikle ilk defa ev alacakların acele etmemesi gerektiğini vurguladı. Yılın son çeyreğinde sosyal konutlarla ilgili kritik adımların atılacağını ifade eden Memiş, "2026'nın ilk çeyreğine kadar sabırlı olunmalı ve hazırlık yapılmalı" diye konuştu. Ayrıca, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamalarına dikkat çekerek, 2025 yılının sonunda devlet destekli geniş çaplı bir sosyal konut kampanyasının başlatılacağını hatırlattı.

Ev sahibi olmak isteyenler için kritik uyarı! İslam Memiş'ten altın değerinde tavsiyeler: "Bundan sakın vazgeçmeyin..."

ALTIN BİRİKİMİNE DEVAM UYARISI

Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlara da seslenen Memiş, mevcut birikimlerin korunması gerektiğini belirtti. "Elinizdeki parayı rastgele harcamayın. Altın birikimi yaparak birikiminizi güvence altına alın. Böylece devletin başlatacağı sosyal konut kampanyalarından daha avantajlı şartlarda yararlanabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

Ev sahibi olmak isteyenler için kritik uyarı! İslam Memiş'ten altın değerinde tavsiyeler: "Bundan sakın vazgeçmeyin..."

BAKAN KURUM'DAN SOSYAL KONUT MÜJDESİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da 25 Nisan Cuma günü yaptığı açıklamada, bu yılın sonunda Türkiye genelinde büyük bir sosyal konut hamlesi başlatılacağını duyurdu. İstanbul’da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından TOKİ konutlarının dayanıklılığına dikkat çeken Kurum, 81 ilde yeni sosyal konut projelerinin hayata geçirileceğini söyledi. Bakan ayrıca, İstanbul’da süren 44 bin konutluk inşaat çalışmalarına ek olarak, kiralık sosyal konut projelerinin de yıl sonuna doğru vatandaşlarla buluşturulacağını belirtti.

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Sıkça Sorulan Sorular

Sosyal konut projesi ne zaman başlayacak?
7 Kasım'da başlayan ihaleler, Haziran 2025'e kadar devam edecek. Başvurular 2025 Haziran ayında sonra başlayacak. Ancak konut başvuruları tarihi ve şartları için henüz açıklama gelmedi.
ETİKETLER
#ev sahibi olmak
#sosyal konut
#sosyal konut projesi
#altın fiyatlari
#Sosyal Konutlar
#Ev Almak
#Ekonomi
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