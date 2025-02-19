Ev sahibi olmak isteyenlere müjde! Düşük faiz sıfır peşinat: İşte yeni kampanyanın detayları

Konut piyasasında yaşanan durgunluk, vatandaşları sevindirecek yeni bir kampanyayı beraberinde getirdi. Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), ev sahibi olmak isteyenler için cazip ödeme seçenekleri sunan bir kampanya başlatıyor. Orta gelir grubuna yönelik hazırlanan bu kampanya ile konut alımı daha erişilebilir hale gelecek.

DÜŞÜK FAİZ VE PEŞİNATSIZ KONUT İMKANI

Kampanyanın en dikkat çekici noktalarından biri, düşük faiz oranları ve peşinatsız konut alım fırsatı. Sabah'ta yer alan habere göre, şu anda en düşük konut kredisi faizi yüzde 2.75 seviyesinde bulunurken, kampanya ile faiz oranı yüzde 1.5’e kadar düşürülecek. Böylece konut kredisi maliyeti önemli ölçüde azalacak ve vatandaşların konuta erişimi kolaylaşacak.



Kampanya kapsamında tamamen peşinatsız ev sahibi olma seçeneğinin yanı sıra düşük peşinatlı ödeme alternatifleri de sunulacak. Kampanyanın detayları, Emlak Konut Genel Müdürü Yasir Yılmaz tarafından açıklanacak ve satışlar bugün itibarıyla başlayacak.

İSTANBUL, ANKARA, İZMİR VE DAHA FAZLASI!

Emlak Konut’un mevcut projeleri, İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Balıkesir ve Denizli gibi büyükşehirlerde bulunuyor. Yeni kampanya ile bu illerdeki 20’den fazla projede cazip ödeme imkanları sağlanacak.



BAKANLIKTAN SEKTÖRE DESTEK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kampanya ile ilgili yaptığı açıklamada, Emlak Konut’un sadece orta gelir grubuna değil, farklı gelir seviyelerindeki vatandaşlara da uygun koşullarla konut sunacağını belirtti. Kurum, kampanyanın sektördeki hareketliliği artıracağını ve vatandaşlara kazançlı bir yatırım fırsatı sunacağını vurguladı.

81 İLDE SOSYAL KONUT PROJESİ YOLDA

Emlak Konut’un yeni kampanyasının yanı sıra dar gelirli vatandaşlar için de sevindirici bir haber geldi. Bakan Kurum, 81 ilde sosyal konut projesinin yıl sonunda başlayacağını duyurdu. Bu proje ile ilk defa ev sahibi olacak vatandaşlara uygun fiyat ve 20 yıl vade imkanı sunulacak. Özellikle evlenmeyi planlayan gençler ve depremzedeler için öncelik sağlanacak.