Ev sahibi olmak isteyenleri ilgilendiriyor! Düşük faizli konut kredisi olacak mı? En yetkili isim çok net açıkladı

04 Şubat 2025 15:02 - Güncelleme : 04 Şubat 2025 15:03

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, bankacılık sektörü ve Türkiye ekonomisine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Çakar, milyonlarca ev sahibi olmak isteyen vatandaşın merak ettiği 'düşük faizli konut kredisi' ile ilgili çok net konuştu. İşte detaylar...

Düşük faizli konut kredisi kampanyası geliyor! Uzmanlar o tarihi işaret etti: Faiz oranları da ortaya çıktı

Düşük faizli konut kredisi kampanyası geliyor! Uzmanlar o tarihi işaret etti: Faiz oranları da ortaya çıktı

Ziraat Bankası Genel Müdürü ve Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar, İstanbul Finans Merkezi'nin katkılarıyla düzenlenen Anadolu Ajansı (AA) Finans Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Çakar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizinde yaptığı 250 baz puanlık indirimi ve Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı sayısındaki değişiklikleri yorumladı.

"ENFLASYON SOSYAL PROBLEMLERE SEBEP OLUYOR"

Türkiye'nin en büyük ekonomik sorunlarından birinin enflasyon olduğuna dikkat çeken Çakar, bu sorunun yönetilmesi gerektiğini vurguladı. Enflasyonun öngörülebilirliği azalttığını, yatırım kararlarını, üretimi ve büyümeyi olumsuz etkilediğini belirten Çakar, "Enflasyon, adı konmamış bir vergilendirme olup, gelir dağılımında ciddi sorunlara yol açarak sosyal problemlere sebep olmaktadır. Ayrıca toplam verimliliği de olumsuz yönde etkilemektedir. Bu nedenle enflasyonla mücadele edilmesi zorunludur" ifadelerini kullandı.

2023 yıl sonunda enflasyon oranının yüzde 65'e yükseldiğini hatırlatan Çakar, geçen yılın yüzde 44 seviyesinde kapatıldığını ve 2024 Ocak ayı itibarıyla enflasyonun yüzde 42'ye gerilediğini belirtti. Çakar, hane halkının enflasyon beklentisinin yüzde 58 seviyesinde olduğunu ancak düşüş eğiliminin sürdüğünü kaydetti. TCMB'nin enflasyon hedefini yüzde 21 ile yüzde 26 aralığında belirlediğini ifade eden Çakar, uygulanan ekonomi programı sayesinde iç talebin kontrol altına alındığını ve cari açığın düştüğünü belirtti.

PPK TOPLANTI SAYISININ DÜŞMESİ OLUMLU BİR GELİŞME

TCMB'nin faiz oranlarını yüzde 45'e düşürmesine ilişkin değerlendirmede bulunan Çakar, "Faiz oranlarının düşüş eğilimine girmesi, ekonominin normalleşmeye başladığını ve uygulanan orta vadeli programın başarılı olduğunu göstermektedir" dedi. PPK toplantı sayısının 12'den 8'e düşürülmesine de değinen Çakar, bu uygulamanın ABD ve Avro Bölgesi'nde de benimsendiğini belirterek, daha sağlıklı veri analizi yapabilmek adına olumlu bir gelişme olduğunu ifade etti.

DÜŞÜK FAİZLİ KONUT KREDİSİ KAMPANYASINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Bankacılık sektörünün faizlerin düşmesini en çok isteyen sektörlerden biri olduğunu vurgulayan Çakar, fiyat istikrarı sağlanmadan finansal istikrarın mümkün olamayacağını dile getirdi. Türkiye’de mevduat vadesinin ortalama 60 gün olduğunu belirten Çakar, politika faizlerindeki düşüşün mevduat maliyetlerini azaltacağını, bunun da bankaların maliyetlerini olumlu yönde etkileyeceğini söyledi. Çakar, 2025 yılı itibarıyla bankacılık sektörünün yüzde 30 civarında büyümesini öngördüklerini belirterek, TL kredilerde yüzde 30, yabancı para kredilerde ise yüzde 10 büyüme beklediklerini açıkladı.

Krediye erişim konusuna da değinen Çakar, ihracat, tarım ve esnafa verilen kredilerde herhangi bir kısıtlama olmadığını belirterek, "Krediye erişimde belirli kurallar çerçevesinde finansman sağlanmaya devam edilecektir. Faiz oranlarının düşmesiyle birlikte finansman maliyetleri de azalacak ve bu durum firmaların bilançolarına olumlu yansıyacaktır" dedi. Düşük faizle konut kredisi kampanyası ile ilgili şu an için bir çalışma yapmadıklarını da sözlerine ekledi.