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 | İrem Çınar

Ev sahibi ve kiracılar dikkat! O dekont artık kira ödemesi sayılacak: Yargıtay son noktayı koydu

Ev sahibi ve kiracı arasındaki uyuşmazlıklarda önemli bir sorun olan "açıklamasız kira ödemeleri" konusunda Yargıtay’dan emsal teşkil edecek bir karar çıktı. Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, banka yoluyla yapılan ödemelerde açıklama yazılmasa da bunun kira olarak kabul edildiğini belirtti. Yüksek mahkeme ise, geçerli bir sözleşme varsa açıklamasız yapılan ödemelerin de geçerli kira ödemesi sayılacağına hükmetti.

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
21.06.2025
saat ikonu 16:28
|
GÜNCELLEME:
21.06.2025
saat ikonu 16:28

Fahiş kira artışlarının gündemde olduğu bu dönemde, kiracı ile ev sahipleri arasındaki anlaşmazlıklar da artış gösterdi. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, kiracıları yakından ilgilendiren önemli hukuki detaylara dikkat çekti.

SÖZLEŞME VARSA AÇIKLAMA ŞART DEĞİL

Şahin’in açıklamasına göre, kiracı ile ev sahibi arasında geçerli bir kira sözleşmesi bulunduğu sürece, bankadan yapılan ödemelerde “kira bedeli” ibaresi yer almasa da bu ödemeler kira olarak değerlendiriliyor. Yargıtay’ın daha önce verdiği bir karara atıfta bulunan Şahin, bu konuda tereddüt yaşayan kiracıların içinin rahat olması gerektiğini belirtti.

Ev sahibi ve kiracılar dikkat! O dekont artık kira ödemesi sayılacak: Yargıtay son noktayı koydu

BANKA DEKONTU EN GÜÇLÜ KANIT

Her ay düzenli şekilde banka aracılığıyla ödeme yapılmasının hem hukuki hem de finansal anlamda güvence sağladığını ifade eden Şahin, elden yapılan ödemelerden uzak durulması gerektiğini vurguladı. Banka dekontunun, ödeme yapıldığını gösteren en önemli delil olduğunu belirterek, kiracıların bu dekontların çıktısını alarak saklamalarının faydalı olacağını söyledi.

Ev sahibi ve kiracılar dikkat! O dekont artık kira ödemesi sayılacak: Yargıtay son noktayı koydu

AÇIKLAMA KISMI BOŞ KALDI DİYE PANİK YAPMAYIN

Bazı kiracıların banka transferi sırasında “kira bedeli” notunu yazmayı unuttuğunu ve bunun sonradan kaygıya neden olduğunu belirten Şahin, bu durumun sorun teşkil etmediğini dile getirdi. “Sözleşme varsa ve ödemeler düzenli şekilde yapılıyorsa, bu para kira olarak değerlendirilir. Yargıtay da bu konuda daha önce net karar vermiştir,” dedi.

Bazı ev sahiplerinin bu tür teknik boşlukları fırsata çevirmeye çalıştığını söyleyen Şahin, açıklama kısmı boş bırakılan ödemelerin de kira ödemesi olarak kabul edildiğini hatırlattı. Kiracının düzenli ödeme yaptığı ve bu durumu bir sözleşmeyle belgelediği hallerde, ev sahibinin ikinci kez kira talep etmesi hukuken geçersiz oluyor.

Ev sahibi ve kiracılar dikkat! O dekont artık kira ödemesi sayılacak: Yargıtay son noktayı koydu

KİRACILARA NET UYARI: AÇIKLAMA KISMINI DOLDURUN

Son olarak önemli bir tavsiyede bulunan Şahin, her ay yapılan ödemelerde banka açıklama kısmına “2025 yılı Nisan ayı kirası”, “Mayıs ayı kirası” gibi ifadelerin yazılmasının, olası hukuki uyuşmazlıklarda kiracının elini güçlendireceğini belirtti. “Bu küçük ama etkili adım, kötü niyetli girişimlere karşı sizi tamamen korur,” diyerek sözlerini tamamladı.

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ETİKETLER
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#Iban Ödeme
#kira ücreti
#Ekonomi
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