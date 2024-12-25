Ev sahipleri dikkat! 1 Ocak'tan itibaren zorunlu olacak: Bunları yapmazsanız evinizi kiraya veremezsiniz

25 Aralık 2024 16:05 - Güncelleme : 25 Aralık 2024 16:12

Ev sahiplerine yönelik yeni uygulama 1 Ocak itibarıyla hayata geçiyor. Artık e-Devlet üzerinden emlak danışmanı yetkilendirilmeden kiralık ilan verilemeyecek. Yetkilendirilen danışman gerekli belgelere sahip değilse, ilan girişine izin verilmeyecek.

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1 Ocak 2025 itibarıyla, evlerini kiraya vermek isteyenlerin Elektronik İlan Doğrulama Sistemi'ni (EİDS) kullanması zorunlu hale geliyor. Yeni düzenlemeye göre, ev sahipleri, e-Devlet üzerinden kendilerine ait gayrimenkulü seçerek yetkilendirme işlemi yapacak. Bu süreçte, emlakçılar da aldıkları yetkiyle yalnızca onaylı ilanları ilan sitelerine yükleyebilecek. Yetki belgesine sahip olmayan emlak işletmelerinin portallar üzerinden ilan yayınlaması mümkün olmayacak.

"SATILIK KONUTLAR İÇİN DE GEÇERLİ OLMALI"

Türkiye Emlak Müşavirleri Federasyonu Başkanı Hacı Ali Taylan, bu düzenlemenin yalnızca kiralık konutlar için değil, satılık konutlar için de uygulanması gerektiğini vurguladı. Taylan, düzenlemenin ilk taslak aşamasında hem kiralık hem de satılık ilanları kapsayacak şekilde hazırlandığını ancak sonrasında yalnızca kiralık ilanlarla sınırlandırıldığını belirtti. Ayrıca, "Eylülden bu yana düzenleme pilot bölgelerde uygulanıyor ve sektöre önemli bir düzen getirdi. Federasyon olarak emlakçılarımıza gerekli eğitimleri sağladık" ifadelerini kullandı.

BOLU VE MANİSA'DA PİLOT UYGULAMA BAŞLATILDI

Pilot bölge olarak seçilen Bolu ve Manisa’da, sistem 1 Kasım’dan itibaren zorunlu olarak uygulanmaya başlamıştı. Taylan, bu iki ildeki emlak sektör temsilcilerinin düzenlemeden memnun olduklarını ifade etti. Sistemin başlangıçta bazı teknik aksaklıklar yaşadığını ancak Ticaret Bakanlığı’nın bu sorunları çözdüğünü belirtti.

DOLANDIRICILIKLA MÜCADELEDE ÖNEMLİ BİR ADIM

Taylan, düzenlemenin özellikle dolandırıcılık ve sahtekarlığın önlenmesi açısından büyük bir adım olduğunu söyledi. "Suriye’den acil satılık" gibi sahte ve yanıltıcı ilanların yaygınlaştığını dile getiren Taylan, EİDS sayesinde bu tür ilanların engellenebileceğini belirtti. Ayrıca, kaçak ve yetkisiz emlakçıların da sistemle birlikte ortadan kalkacağını ifade etti. Taylan, Bakanlık’tan düzenlemenin satılık konutları da kapsayacak şekilde genişletilmesini talep ettiklerini söyleyerek, "Hem tüketici hem de sektör temsilcileri bu değişiklikle ciddi anlamda rahatlayacaktır" şeklinde konuştu.