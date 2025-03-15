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 | Kübra Çelepi

Ev sahipleri ve kiracılar dikkat! Bağımsız bir daireniz olabilir: İBB yeni uygulamayı duyurdu

Ev sahipleri ve kiracıları ilgilendiren yeni düzenleme hayata geçiyor. İstanbul'da çatı katları bağımsız konut olarak ruhsatlandırılabilecek. İBB, kentsel dönüşüm sürecine katkı için harekete geçti. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde alınan karar doğrultusunda, çatı katlarının "çatı dairesi" olarak kullanılması resmileşti. Düzenleme, riskli yapıların yıkılıp yeniden inşa edilmesi halinde uygulanacak ve çatı katlarındaki kaçak yapılaşmayı engelleyecek.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
15.03.2025
saat ikonu 11:40
|
GÜNCELLEME:
15.03.2025
saat ikonu 11:57

Kiracılar ve ev sahipleri dikkat. İBB Meclisi’nde alınan karar doğrultusunda, çatı katlarının bağımsız konut olarak ruhsatlandırılması resmileşti. Bu düzenlemenin kentsel dönüşümü hızlandırması ve kaçak yapılaşmayı önlenecek.

İSTANBUL’DA ÇATI KATLARI İÇİN YENİ DÜZENLEME

İstanbul'da çatı katları bağımsız konut olarak ruhsatlandırılacak. İBB'nin hayata geçirdiği yeni düzenleme ile imar planlarında konut yapılmasına izin verilen parsellerde belirlenen kurallar çerçevesinde çatı dairesi yapılabilecek.

Yeni düzenlemenin amaçları şöyle sıralandı;

Çatı katlarını yaşanabilir hale getirmek ve daha estetik bir görünüme kavuşturmak.

  • Kentsel dönüşüme katkı sağlamak.
  • Kaçak yapılaşmayı engellemek.
  • İstanbul genelinde imar planlarında eşitlik sağlamak.

ÇATI DAİRESİ UYGULAMASI NASIL OLACAK?

Bu düzenleme ile çatı katları yasal hale getirilerek daha işlevsel bir şekilde kullanılabilecek. Aynı zamanda, kaçak yapılaşmanın önüne geçilerek, İstanbul’un imar planlarında düzen ve eşitlik sağlanması amaçlanıyor. Buna göre;

  • Çatı daireleri, bina yüksekliği sınırlamalarına dahil edilmeyecek.
  • Asansör, çatı katına kadar hizmet verecek.
  • Çatı eğimi içinde kalmak şartıyla bağımsız konut olarak kullanılabilecek.
  • Daha aydınlık alanlar oluşturmak için iki eğimli çatı uygulamasına izin verilecek.
  • Terasa açılan kapılar ve pencereler birleştirilemeyecek.
  • İkinci çatı yüzeyinde, konturu değiştirmeyecek şekilde pencere yapılabilecek.
  • Çatı dairelerinde, minimum 2,20 metre yüksekliğe sahip alanlar dikkate alınacak.
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Sıkça Sorulan Sorular

Çatı daire uygulaması nedir?
İstanbul genelinde uygulamadaki imar planlarında İBB Meclisi’nde yapılan düzenleme ile çatı katlarının, bağımsız daire olarak ruhsatlandırılması için karar alındı. “Çatı dairesi” düzenlemesi ile kentsel dönüşüm çalışmalarına hız verilmesi, çatılardaki kaçak yapılaşmanın önüne geçilmesi hedefleniyor. Kaynak: Çatı katları artık 'çatı dairesi' oluyor!.
ETİKETLER
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#Ev Sahipliği
#Kiracı Hakları
#İBB
#Ekonomi
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