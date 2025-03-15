Ev sahipleri ve kiracılar dikkat! Bağımsız bir daireniz olabilir: İBB yeni uygulamayı duyurdu

Ev sahipleri ve kiracıları ilgilendiren yeni düzenleme hayata geçiyor. İstanbul'da çatı katları bağımsız konut olarak ruhsatlandırılabilecek. İBB, kentsel dönüşüm sürecine katkı için harekete geçti. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde alınan karar doğrultusunda, çatı katlarının "çatı dairesi" olarak kullanılması resmileşti. Düzenleme, riskli yapıların yıkılıp yeniden inşa edilmesi halinde uygulanacak ve çatı katlarındaki kaçak yapılaşmayı engelleyecek.
Kiracılar ve ev sahipleri dikkat. İBB Meclisi’nde alınan karar doğrultusunda, çatı katlarının bağımsız konut olarak ruhsatlandırılması resmileşti. Bu düzenlemenin kentsel dönüşümü hızlandırması ve kaçak yapılaşmayı önlenecek.
İstanbul'da çatı katları bağımsız konut olarak ruhsatlandırılacak. İBB'nin hayata geçirdiği yeni düzenleme ile imar planlarında konut yapılmasına izin verilen parsellerde belirlenen kurallar çerçevesinde çatı dairesi yapılabilecek.
Yeni düzenlemenin amaçları şöyle sıralandı;
Çatı katlarını yaşanabilir hale getirmek ve daha estetik bir görünüme kavuşturmak.
Bu düzenleme ile çatı katları yasal hale getirilerek daha işlevsel bir şekilde kullanılabilecek. Aynı zamanda, kaçak yapılaşmanın önüne geçilerek, İstanbul’un imar planlarında düzen ve eşitlik sağlanması amaçlanıyor. Buna göre;