Belgesiz kiraya veren yandı: 143 bin TL ceza kesilecek

Turizm cenneti bölgelerde evi olanlar dikkat. Belgesiz turist kiralamalarına ağır yaptırımlar geliyor. İzin belgesi olmadan evini kiraya verenlere 143 bin TL'den başlayan cezalar kesiliyor; ihlalin tekrarı halinde bu rakam 1,4 milyon TL'ye kadar çıkabiliyor.

Muğla’nın gözde tatil noktalarından Fethiye’de kısa süreli konut kiralamalarına yönelik denetimler sıkılaştırıldı. Yasal zorunlulukları yerine getirmeden evlerini turistlere kiraya veren birçok ev sahibi ağır yaptırımlarla karşılaştı.

143 BİN LİRALIK CEZA TEK TEK UYGULANDI

Haber48’in haberine göre, Turizm Amaçlı Kiralama Belgesi bulunmadan turistlere ev kiralayan 42 kişiye toplamda 6 milyon 45 bin 60 TL idari para cezası kesildi. Her bir konut için uygulanan ceza miktarı 143 bin 930 TL olarak belirlendi.

İHLAL TEKRAR EDERSE CEZA KATLANIYOR

Yetkililer, aynı mülkün tekrar izinsiz kiralanması durumunda cezanın 719 bin 650 TL’ye, üçüncü ve sonraki tespitlerde ise 1 milyon 439 bin 300 TL’ye kadar çıktığını belirtti.

SAHTE SÖZLEŞMELERLE DOLANDIRICILIĞA GİRİŞENLER DE RADAR ALTINDA

Denetimler sırasında bazı ev sahiplerinin, kısa süreli kiralamaları uzun süreliymiş gibi göstermek için sahte kira sözleşmeleri düzenlediği tespit edildi. Ancak bu tür hileli girişimler de cezasız kalmadı. Sahte sözleşmeyle kiralama yaptığı belirlenen ev sahiplerine de 1 milyon 439 bin 300 TL tutarında ceza uygulandı.

UZMANLARDAN UYARI

Turizm amaçlı kiralama yapacak ev sahiplerine çağrıda bulunan uzmanlar, yüksek para cezalarıyla karşı karşıya kalmamak için mutlaka gerekli yasal belgelerin temin edilmesi gerektiğini vurguladı. Yasal sürece uygun hareket edilmemesi durumunda hem maddi kayıplar hem de hukuki süreçlerle karşılaşılması kaçınılmaz.

Uzmanlar, hem yüksek cezalarla karşılaşmamak hem de yasal süreci doğru yürütmek için, turizm amaçlı kiralama yapacak herkesin mutlaka gerekli belgeleri edinmesi gerektiğini vurguluyor.