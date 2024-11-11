Evde bakım maaşı ne zaman yatar, belli oldu! Evde bakım maaşı yatan iller listesi

11 Kasım 2024 06:38 - Güncelleme : 11 Kasım 2024 06:40

Kasım ayının gelmesiyle birlikte, evde bakım aylıklarının yatırıldığı iller listesi araştırılmaya başlandı. İhtiyaç sahibi kişilere her ay düzenli olarak yapılan bu destek ödemelerinin hangi illerde yatırıldığına dair sorgulamalar yoğunlaştı. Peki, Kasım 2024 evde bakım maaşları yattı mı, ne zaman yatacak? İşte güncel evde bakım maaşı yatan iller listesi...

Kasım ayı destek ödemeleri o tarihte hesaplarda! Son ödemenin yapılacağı gün belli oldu

Kasım ayı destek ödemeleri o tarihte hesaplarda! Son ödemenin yapılacağı gün belli oldu

Kasım ayında evde bakım maaşı ödemelerinin ne zaman yatırılacağı merakla bekleniyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan bu yardım ödemesinin miktarı ve güncel ödeme bilgileri haberimizde yer alıyor. Kasım 2024 evde bakım maaşı yatan illeri sorgulama sayfası için detaylar burada...

EVDE BAKIM MAAŞI KASIM AYI ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Evde bakım maaşları, her ayın 15'inden itibaren hesaplara yatmaya başlıyor. Ödeme durumunu sorgulamak isteyenler, https://www.turkiye.gov.tr/ashb-engelli-evde-bakim-odeme-sorgu adresini ziyaret edebilirler.

EVDE BAKIM MAAŞI ZAM SONRASI NE KADAR OLDU?

Memur maaşlarına yapılan zamla birlikte bazı sosyal yardım ödemelerinde de artış gerçekleşti. En son açıklanan enflasyon rakamına göre memur ve emekli maaşlarına %19.31 zam yapıldı. Buna paralel olarak evde bakım yardımı aylığı da 7.608 liradan 9.077 liraya yükseltildi.

SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

Evde bakım maaşı alanlar, ödemelerini SMS yoluyla da takip edebilirler. Ziraat Katılım Bankası müşterileri, cep telefonlarının mesaj bölümüne “BAKIYE” yazıp 4747’ye SMS göndererek bakiyelerini öğrenebilirler (SMS ücreti operatör tarafından alınır).

E-DEVLET ÜZERİNDEN EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

Evde bakım aylığınızı sorgulamak için e-Devlet üzerindeki “Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama” sayfasını kullanabilirsiniz. Sisteme T.C. kimlik numaranız ve şifrenizle giriş yaparak sorgulama işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Bu özellik, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sekmesi altında yer alır.

EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Evde bakım maaşı alabilmek için üç şart aranıyor:

Gelir kriterlerinin uygun olması

Bakıma muhtaçlık durumu.

Ağır engelli olduğunu gösteren sağlık kurulu raporu.

Evde bakım maaşı başvuruları, engelli bireyin ikamet ettiği yerdeki Aile ve Sosyal Hizmetler İl veya İlçe Müdürlüklerine yapılmaktadır. Başvuru sırasında hane halkının tüm net geliri hesaplanır ve kişi sayısına bölünerek değerlendirilir.