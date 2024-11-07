Kasım ayı destek ödemeleri o tarihte hesaplarda! Son ödemenin yapılacağı gün belli oldu

07 Kasım 2024 12:53 - Güncelleme : 07 Kasım 2024 13:21

Kasım ayı sosyal yardım parası alacak birçok aile PTT kurum ödemelerini takip ediyor. SED yardımlı birçok ödeme de kasım ayında yatacak. Kasım ayı Aile Destek Ödemelerini 10 ile 20 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirecek. Ödemelerin yatırılıp yatırılmadığını öğrenmek isteyen vatandaşlar, e-Devlet üzerinden kolayca sorgulama yapmaya başladı. İşte başvuruları olumlu olan yaşlılara, engellilere, hastalara yönelik gerçekleşen evde bakım yardımı ödemeleri tarihi

Kasım ayı destek ödemeleri hesaplara yatmaya hazırlanıyor. Yaşlı ve engelli vatandaşlara toplam 5,6 milyar TL destek ödemesi sağlanacak. Bu ay başlayan ödemeler, 20 Kasım tarihine kadar hesaplarda olacak. Ödemeler, yıl sonuna kadar uzatıldı.

KASIM AYI AİLE DESTEK ÖDEMESİ YATTI MI?

Kasım ayı itibariyle birçok kişi sosyal yardım parası alacak. Bu yardımlardan en önemlisi aile destek yardımı. SED yardımlı birçok ödeme de kasım ayında yatacak. Kasım ayı Aile Destek Ödemelerini 10 ile 20 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirecek.

Maddi durumu olmayan ihtiyaç sahibi ailelere yapılan Aile Destek Ödemeleri şu an e-devlette görünüyor ancak PTT kurum ödemelerine henüz düşmedi.

Bakanlık, ödemeleri belirli bir düzen içerisinde gerçekleştiriyor. Kasım ayı Aile Destek Ödemelerini 10 ile 20 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirecek. Bu ay toplamda 5,6 milyar liralık bir bütçeyle yaşlı ve engelli vatandaşların ekonomik ihtiyaçlarına katkıda bulunulacak.

KASIM AYI AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR?

Hane içinde gelir tutarı 450 TL ve altında olan haneler için aylık 1.250 TL,

Hane içinde gelir tutarı 450 TL’nin üzerinde olup 911,15 TL ve altında olan haneler için aylık 1.100 TL,

Hane içinde gelir tutarı 911,15 TL’nin üzerinde olup 1.372,30 TL ve altında olan haneler için aylık 950 TL,

Hane içinde gelir tutarı 1.372,30 TL’nin üzerinde olup 5.667,37 TL TL’den az olan haneler için aylık 850 TL ödeme veriliyor.

DESTEK ÖDEMELERİ YIL SONUNA KADAR DEVAM EDECEK

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan ödemeler hanedeki kişi başına düşen gelir tutarına ve çocuk sayısına göre belirleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Türkiye Aile Destek Programı uygulamasının bu yılın sonuna kadar uzatıldı.

EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

Evde bakım maaşları her ayın 15'inden itibaren yatıyor. Bu nedenle Kasım ayı evde bakım maaşı ödemleri de 15 Kasım itibarıyla başlayacak.