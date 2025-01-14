Evlenen bir düşünüyor ayrılan bin! Çekişmeli boşanmanın bedeli 100 bini aştı

14 Ocak 2025 17:46 - Güncelleme : 14 Ocak 2025 17:48

Evlilik masrafları her geçen yıl katlanarak artsa da boşanma davaları da aynı oranda yükselerek artıyor. Ayrılık sürecinde anlaşmalık yaşadığı için çekişmeli boşanma davası sürecine giren çiftlerin cebinden on binlerce lira çıkmak zorunda kalıyor.

Son yıllarda enflasyonun etkisiyle evlenme ve boşanma maliyetleri hızla yükseldi. 2024 yılı itibarıyla yeni bir yuva kurmanın maliyeti 600 bin TL’yi bulurken, boşanmanın maliyetleri de aynı ölçüde artış gösteriyor. Özellikle anlaşmalı boşanma davaları 75 bin TL’den başlarken, çekişmeli boşanmalarda bu rakam 110 bin TL’yi aşıyor. Üstelik bu tutarlara dava harçları ve ek masraflar dahil değil.

EVLENMENİN VE BOŞANMANIN YILLARA GÖRE ARTIŞI

İstanbul Planlama Ajansı’nın (İPA) araştırmalarına göre, 2018 yılında yaklaşık 32 bin 500 TL olan evlilik masrafları, 2024’te yüzde 1.747’lik bir artışla 600 bin TL’ye ulaştı. Benzer şekilde, anlaşmalı boşanma davalarının maliyeti 2018 yılında 5.140 TL iken, 2025 tarifesinde bu rakam 75 bin TL’ye yükseldi. Çekişmeli boşanma davalarında ise 2018’de 6.650 TL olan ücret, 110 bin TL’ye çıkarak yüzde 1.554 oranında bir artış gösterdi.

2018 yılında bir asgari ücretli, düğün masraflarını karşılamak için 20 ay çalışmak zorundayken, 2024 yılında bu süre 35 aya yükseldi. Bu, artan enflasyon ve ekonomik sıkıntıların aile kurmayı giderek zorlaştırdığını gösteriyor.

BOŞANMA ORANLARI YÜKSELİYOR

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, evlilik oranlarında düşüş ve boşanmalarda yükseliş görülüyor. Kaba evlenme hızı 2001 yılında binde 8,35 iken, 2023’te binde 6,63’e geriledi. Aynı dönemde boşanma oranı ise binde 1,41’den binde 2,01’e çıktı.

Evliliklerin ilk beş yılı, boşanma açısından kritik bir dönem olmaya devam ediyor. 2023 yılı verilerine göre, boşanmaların yüzde 33,4’ü evliliğin ilk beş yılında, yüzde 21,7’si ise 6-10 yıllık süreçte gerçekleşti. Bu da çiftlerin yarısından fazlasının 10 yılı birlikte geçiremediğini gösteriyor.

BOŞANMA MALİYETİ EVLİLİK MALİYETİNİ SOLLUYOR

Artan boşanma oranları, boşanma maliyetlerini de gündeme getiriyor. 2025 avukatlık tarifesine göre, anlaşmalı boşanma 75 bin TL’den başlarken, çekişmeli boşanmanın maliyeti 110 bin TL’yi aşıyor. Çocuklu ailelerde velayet davaları ve diğer taleplerin eklenmesiyle bu maliyet daha da artabiliyor.

YEDİ YILDA YÜZDE 1000 ARTIŞ

Bir avukatla 1 saatlik danışma bedeli bile 2018 yılında 300 TL iken, 2024’te 3.500 TL’ye çıktı. Bu, yedi yılda yüzde 1.000’lik bir artış anlamına geliyor.

Evlenirken kredi çeken çiftler, boşanma sürecinde de aynı yolu izlemek zorunda kalabiliyor. Evlilik masraflarını karşılamak için yıllarca çalışan çiftler, boşanma sürecinde de yüklü maliyetlerle karşılaşıyor.