Evlilik için faizsiz krediye rekor başvuru! Bakan Göktaş bir müjdeyi daha duyurdu

18 Ocak 2025 03:50 - Güncelleme : 18 Ocak 2025 03:55

Yeni evlenecek çiftlerin heyecanla beklediği faizsiz evlilik kredisi başvuruları e-devlet üzerinden başladı. Aile yılı kapsamında bu yıl başlayan uygulamalar sonrası yenilerinin de yolda olduğunu duyuran Bakan Göktaş, son başvuru sayılarını duyurdu.

150 bin TL faizsiz evlilik kredisi taksitleri ne kadar? 48 ay vadeli ödeme planı olacak

150 bin TL faizsiz evlilik kredisi taksitleri ne kadar? 48 ay vadeli ödeme planı olacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, AK Parti Bahçelievler 8. Olağan İlçe Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan​'ın 2025 yılını "Aile Yılı" ilan ettiğini hatırlatarak önemli açıklamalarda bulundu. Evlenecek gençlere yönelik başlatılanfaizsiz kredi​ uygulamasının Türkiye genelinde büyük ilgi gördüğünü belirten Göktaş, İstanbul’daki başvuru rakamlarını paylaştı.

"GÜZEL MÜJDELER VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Deprem bölgesinde başlatılan evlilik kredisi uygulamasının tüm Türkiye’ye yaygınlaştırıldığını söyleyen Bakan Göktaş, "İstanbul'da yalnızca 48 saat içinde 3 bin 500’den fazla gencimiz evlilik kredimize başvurdu. İnşallah, önümüzdeki dönemde hem İstanbul’a hem de tüm Türkiye’ye güzel müjdeler vermeye devam edeceğiz" dedi.

"AİLEMİZ GELECEĞİMİZ" TEMASIYLA ÇALIŞIYORUZ

Kadınlar, gençler ve çocuklar için kapsamlı projelerin yolda olduğunu ifade eden Göktaş, "Bu yıl da 'Ailemiz Geleceğimiz' temasıyla büyük Türkiye ailesi yolunda durmadan, yorulmadan çalışacağız. Türkiye’yi ihtişamlı günlere taşıyacak kadroların burada olduğunu görüyorum. Bu heyecanı tüm İstanbul’a yayacağımıza yürekten inanıyorum" ifadelerini kullandı.

EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Evlilik kredisinden yararlanmak isteyen çiftlerin aşağıdaki kriterleri karşılaması gerekiyor: