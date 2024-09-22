Evlilik kredisi için özel internet sitesi! Evlenecek gençler 150 bin TL faizsiz krediye daha hızlı ulaşacak

22 Eylül 2024 12:41 - Güncelleme : 22 Eylül 2024 12:51

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi için yeni bir hamle geldi. Evlenecek gençlerin evlilik kredisine daha hızlı ve kolay başvurabilmeleri için ailegenclikfonu.aile.gov.tr internet sitesi hayata geçirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından "evlilik kredisi"ne özel internet sitesi açıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Aile ve Gençlik Fonu Projesi kapsamında evlilik kredisine ilişkin internet sitesi hazırladı.

EVLİLİK KREDİSİ İÇİN ÖZEL İNTERNET SİTESİ

Yeni evlenecek gençlere müjde. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, gençlerin evlilik kredisine daha hızlı ve kolay ulaşabilmeleri için yeni bir adım attı. Evlilik kredisi başvuru sitesi hizmete girdi.

EVLİLİK KREDİSİNE DAHA HIZLI ULAŞILACAK

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, gençlerin “evlilik kredisine” daha hızlı ve kolay başvurabilmeleri için ailegenclikfonu.aile.gov.tr internet sitesi hayata geçirdi.

İlk olarak deprem bölgesindeki bazı illerde pilot uygulaması başlayan, ardından doğurganlık hızının en düşük olduğu üç şehir ile son olarak Osmaniye'nin de eklendiği proje hızla genişliyor.

Hazırlanan internet sitesinde evlilik kredisine ilişkin haberler, görseller, başvuru kılavuzu, duyurular yer alıyor.

TEK TIKLA EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU EKRANI

Tek tıkla başvuru ekranına yönlendiren web sitesinde, ‘Eğitim İçerikleri' başlığı altında Aile Eğitim ve İletişimi Alanı, Hukuk Alanı, İktisat Alanı, Medya Alanı, Sağlık Alanı Evlilik Öncesi Eğitim Programı gibi bölümler de bulunuyor.