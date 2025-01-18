Evlilik kredisi piyasayı heyecanlandırdı kampanyalar yolda! Kredi kartına taksit sayısı için çağrı

18 Ocak 2025 07:10 - Güncelleme : 18 Ocak 2025 07:20

Hükümetin "aile yılı" kapsamında evlenecek çiftlere faizsiz kredi vereceğini açıklamasıyla mobilya sektörü de hareketlilik yaşamaya başladı. Kredi kartına sınır dolayısıyla satışlarında daralma yaşayan sektör bu konuda da bir düzenleme bekliyor.

Evlilik için faizsiz krediye rekor başvuru! Bakan Göktaş bir müjdeyi daha duyurdu

Evlilik için faizsiz krediye rekor başvuru! Bakan Göktaş bir müjdeyi daha duyurdu

Evlilik kredisi piyasaları hareketlendirdi. Genç çiftlere sağlanacak 150 bin TL faizsiz krediyle 22,5 milyar TL'lik bir ekonomik canlanma bekleniyor. Özellikle mobilya sektörü, bu destekle birlikte "Bu da bizden" kampanyaları için hazırlık yapıyor.

İki yıl geri ödemesiz kredi, gençlerin yuva kurmasını kolaylaştırırken mobilyadan beyaz eşyaya, züccaciyeden düğün organizasyonlarına birçok sektöre katkı sunacak. TÜİK verilerine göre yılda 600 bin çift evleniyor ve bu krediden yaklaşık 150 bin çiftin yararlanacağı tahmin ediliyor. Bu durum, kredi kartı sınırlamalarıyla sıkıntı yaşayan sektörlere adeta nefes aldıracak.

EVLENECEK ÇİFTLERE ÖZEL KAMPANYALAR YOLDA

Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Başkanı Ahmet Güleç, her evliliğin yeni bir ev anlamına geldiğini belirterek, bu kredi desteği için Cumhurbaşkanı'na teşekkür etti. Genç çiftlere özel kampanyalar hazırlamak için federasyon üyeleriyle görüşme yaptıklarını söyleyen Güleç, Şubat ayında bu kampanyaları başlatacaklarını ifade etti.

Zücaciyeciler Derneği Başkanı Mesut Öksüz ise son iki yılda Türkiye'de ortalama 570 bin çiftin evlendiğini, kadınların evlilik yaşının 25.7'ye, erkeklerin ise 28.3'e yükseldiğini belirtti. Krediden faydalanacak kişilerin 150 bini bulacağını ifade eden Öksüz, çeyiz paket fiyatlarının 25-50 bin TL arasında olduğunu ve yeni kampanyalarla bu sayıyı artırmayı hedeflediklerini söyledi.

Öksüz, şunları anlattı: "Firmalarımız çeyiz setleriyle ilgili çok özel kampanyalar yapıyorlar. 150 bin çiftin faydalanacağını düşünüyoruz ama yeni kampanyalarla bunu artırmayı hedefliyoruz. Kredi kartıyla ilgili taksitler de çok önemli. Firmalarımız vade farkı almadan taksit imkânı sağlamaya çalışsa da maliyetler çok yüksek. Taksit sayılarının artması ve buradaki destekler de katkı sağlar."

KREDİ KARTI TAKSİT SAYISI ARTIRILSIN TEKLİFİ

MODOKO Başkanı Koray Çalışkan ise mobilya düğün paketlerinin 80 bin TL'den başladığını belirterek, sektörün maliyetleri fiyatlara yansıtmadığını ve kredi kartı taksitlerinin artırılması gerektiğini dile getirdi. Çalışkan, kredi kartı taksit sınırının 9 yerine 12 aya çıkarılmasının tüketicilere büyük kolaylık sağlayacağını vurguladı.