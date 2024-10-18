Eylül ayında kartı ödeme 1,45 trilyon TL’ye ulaştı

18 Ekim 2024 15:46 - Güncelleme : 18 Ekim 2024 15:49

Bankalararası Kart Merkezi (BKM), Eylül ayına ilişkin kartlı ödeme verileri belli oldu. Eylül ayında kredi ve banka kartları ile yapılan toplam ödeme tutarı yüzde 79 artarak 1.449,4 milyar TL’ye ulaştı.

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Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile yapılan ödemeler bu ay da arttı. Geçtiğimiz ay yapılan toplam ödeme tutarı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 79 artarak 1.449,4 milyar TL oldu.

KREDİ KARTI​ KULLANIMI ARTTI

Türkiye​'de eylülde kredi kartı sayısı 127,2 milyon, banka kartı​ sayısı 192,8 milyon ve ön ödemeli kart sayısı 103,1 milyon adet oldu. 2023 yılının Eylül ayı ile kıyaslandığında kredi kartı adedinde yüzde 13’lük artış yaşadı. Banka kartı adedinde yüzde 5’lik, ön ödemeli kart adedinde ise yüzde 22’lik yükseliş kaydedildi. Toplam kart sayısı ise 423,1 milyon adede ulaşarak geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11 oldu.

BÜYÜME ORANI BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE ARTTI

Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile Eylül ayında yapılan toplam ödeme tutarı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 79 artarak 1.449,4 milyar TL oldu. Kartlı ödemelerin 1.220,3 milyar TL’si kredi kartları ile yapılırken 200,3 milyar TL’sinde banka kartları, 28,8 milyar TL’sinde ise ön ödemeli kartlar kullanıldı.

Kredi kartı ile yapılan ödemelerde önceki yılın aynı ayına göre büyüme oranı yüzde 86, banka kartı ile yapılan ödemelerde yüzde 48 olurken ön ödemeli kartlar ile yapılan ödemelerde ise bu oran yüzde 104 oldu.

TOPLAM ÖDEME ADEDİ 1,58 MİLYAR ADET

Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile Eylül ayında yapılan toplam ödeme adedi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13 artarak 1,58 milyar adet oldu. Kartlı ödemelerin 913,2 milyon adedi kredi kartları ile yapılırken 550,3 milyon adedinde banka kartları, 117,2 milyon adedinde ise ön ödemeli kartlar kullanıldı.

Kredi kartları ile yapılan ödeme adetlerinde büyüme oranı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16, banka kartları ile yapılan ödeme adetlerinde yüzde 4 olurken ön ödemeli kartlar ile yapılan ödeme adetlerinde ise bu oran yüzde 35 oldu.