EYT fırsatını kaçırmayın! Geriye dönük sigorta boşluğu olanlar için erken emeklilik: 5 formül var

Geriye dönük sigorta boşluğu, vatandaşlar tarafından sorgulanmaya devam ediyor. SSK'lı vatandaşlar geriye dönük sigorta boşluğu doldurabilir. Borçlanma, hizmet ihyası, yurt dışı çalışması ve kısmi istihdam ile geriye dönük hizmet kazanmak mümkün. Detayları SGK Başuzmanı İsa Karakaş açıkladı. Karakaş'a göre, uzun yıllar süresiz çalışanın geçmişte çalıştığı kanıtlanabilirse de geriye dönük hizmet kazanabilir. İşte 5 formülle emeklilik.
Geriye dönük sigorta boşluklarını doldurabileceğiniz 5 formül var. Kadınlar doğum borçlanması, erkekler askerlik borçlanması, hizmet ihyası, yurt dışı hizmetleri ve sigortasız çalışılmışsa geçmişte hak kazanılmamış hizmetlere geriye dönük sahip olmak mümkün. SGK Başuzmanı İsa Karakaş, geriye dönük sigorta boşluğu doldurma ve emekli olmak için imkanları sıraladı.
İsa Karakaş'ın açıklamaları şöyle;
"Emekliliğe giden yolda geçmişteki sigorta boşluklarını doldurmak mümkün mü, diye çok soru geliyor. Evet mümkün. Özellikle SSK’lı çalışanlar ve prim eksiği olan vatandaşlar için geriye dönük sigorta kazanmanın 5 farklı yolu var.
Geriye dönük sigorta hakkınızı araştırarak emeklilik sürecinizi hızlandırabilirsiniz."