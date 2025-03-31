EYT fırsatını kaçırmayın! Geriye dönük sigorta boşluğu olanlar için erken emeklilik: 5 formül var

Geriye dönük sigorta boşluğu, vatandaşlar tarafından sorgulanmaya devam ediyor. SSK'lı vatandaşlar geriye dönük sigorta boşluğu doldurabilir. Borçlanma, hizmet ihyası, yurt dışı çalışması ve kısmi istihdam ile geriye dönük hizmet kazanmak mümkün. Detayları SGK Başuzmanı İsa Karakaş açıkladı. Karakaş'a göre, uzun yıllar süresiz çalışanın geçmişte çalıştığı kanıtlanabilirse de geriye dönük hizmet kazanabilir. İşte 5 formülle emeklilik.

Geriye dönük sigorta boşluklarını doldurabileceğiniz 5 formül var. Kadınlar doğum borçlanması, erkekler askerlik borçlanması, hizmet ihyası, yurt dışı hizmetleri ve sigortasız çalışılmışsa geçmişte hak kazanılmamış hizmetlere geriye dönük sahip olmak mümkün. SGK Başuzmanı İsa Karakaş, geriye dönük sigorta boşluğu doldurma ve emekli olmak için imkanları sıraladı.

SSK BOŞLUKLARINI DOLDURARAK EMEKLİLİK MÜMKÜN

İsa Karakaş'ın açıklamaları şöyle;

"Emekliliğe giden yolda geçmişteki sigorta boşluklarını doldurmak mümkün mü, diye çok soru geliyor. Evet mümkün. Özellikle SSK’lı çalışanlar ve prim eksiği olan vatandaşlar için geriye dönük sigorta kazanmanın 5 farklı yolu var.

Borçlanma yöntemi: Kadınlar doğum, erkekler ise askerlik borçlanması yapabiliyor. Ayrıca avukatlık stajı, ücretsiz izin süreleri ve dul yetim aylığı için de borçlanma seçenekleri mevcut.

Kadınlar doğum, erkekler ise askerlik borçlanması yapabiliyor. Ayrıca avukatlık stajı, ücretsiz izin süreleri ve dul yetim aylığı için de borçlanma seçenekleri mevcut. Hizmet ihya yöntemi: Vergi kaydı veya esnaf odası kaydı olan ancak prim ödememiş kişiler, geriye dönük prim ödeyerek sigorta süresi kazanabiliyor.

Vergi kaydı veya esnaf odası kaydı olan ancak prim ödememiş kişiler, geriye dönük prim ödeyerek sigorta süresi kazanabiliyor. Yurt dışı borçlanması: Yurt dışında çalışanlar veya ev hanımı olarak yaşayanlar, bu süreleri borçlanarak sigorta primine saydırabiliyor.

Yurt dışında çalışanlar veya ev hanımı olarak yaşayanlar, bu süreleri borçlanarak sigorta primine saydırabiliyor. Eksik gün borçlanması: Part-time veya ev hizmetlerinde çalışanlar, 30 günden az olan prim günlerini tamamlayarak sigorta süresini artırabilir.

Part-time veya ev hizmetlerinde çalışanlar, 30 günden az olan prim günlerini tamamlayarak sigorta süresini artırabilir. Hizmet tespiti yöntemi: 90’lı ve 2000’li yıllarda sigortasız çalıştırılan kişiler, ellerinde belge varsa idari yollarla veya mahkeme kararıyla geriye dönük sigorta hakkı kazanabiliyor. Özellikle 8 Eylül 1999 öncesi tespit edilen hizmetler, EYT kapsamında erken emeklilik şansı var.

Geriye dönük sigorta hakkınızı araştırarak emeklilik sürecinizi hızlandırabilirsiniz."