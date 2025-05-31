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 | İrem Çınar

EYT mağduriyetine KDK müdahalesi! Hem emekli oldu hem de tüm maaşlarını aldı

Prim transferi nedeniyle EYT hakkından yararlanamayan bir vatandaş, Kamu Denetçiliği Kurumu’na başvurdu. KDK'nın müdahalesiyle hem emekli oldu hem de geçmişe dönük maaşlarını aldı.

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
31.05.2025
saat ikonu 13:06
|
GÜNCELLEME:
31.05.2025
saat ikonu 13:09

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi kapsamında emekli olmak isteyen bir vatandaş, prim transferi sürecinde yaşanan belirsizlikler nedeniyle uzun süre mağduriyet yaşadı. Yaklaşık 20 ay süren bekleyişin ardından, Kamu Denetçiliği Kurumu'nun (KDK) devreye girmesiyle sorun çözüldü. Başvurucunun emeklilik işlemleri tamamlanarak, birikmiş maaşları da toplu şekilde kendisine ödendi.

EYT mağduriyetine KDK müdahalesi! Hem emekli oldu hem de tüm maaşlarını aldı

PRİM TRANSFERİ ENGEL OLDU

2023 yılında EYT kapsamında emeklilik başvurusunda bulunan bi kişi, SGK tarafından verilen cevapta, sigorta statüsünün 4/a'dan 4/b’ye geçtiği ve bu nedenle gerekli prim gün sayısını tamamlamadığı gerekçesiyle yaşlılık aylığı bağlanamayacağı bilgisiyle karşılaştı. Ancak başvurucu, 2005 yılından bu yana kesintisiz şekilde 4/a (SSK) statüsünde çalıştığını ve Bağ-Kur (4/b) kapsamında sigortalılığına dair herhangi bir bilgilendirme almadığını belirtti. Kendi bilgisi dışında gerçekleştirilen bu prim transferinin emeklilik hakkını engellediğini ifade eden vatandaş, durumu Kamu Denetçiliği Kurumu’na taşıdı.

EYT mağduriyetine KDK müdahalesi! Hem emekli oldu hem de tüm maaşlarını aldı

KDK DEVREYE GİRDİ

Başvuruyu detaylı biçimde değerlendiren KDK, hak arama özgürlüğü çerçevesinde SGK ile temasa geçerek sürece müdahil oldu. Kurumun yürüttüğü görüşmeler ve yaptığı girişimler sonucunda, SGK başvurucunun talebini haklı bularak emeklilik işlemlerini yeniden değerlendirdi. Sonuç olarak, başvurucunun 4/a statüsünden emekli edilmesine karar verildi.

EYT mağduriyetine KDK müdahalesi! Hem emekli oldu hem de tüm maaşlarını aldı

GERİYE DÖNÜK ÖDEME YAPILDI

Emeklilik hakkı teslim edilen vatandaşa, birikmiş emekli maaşları da toplu şekilde ödendi. Böylece uzun süre belirsizlik yaşayan vatandaş, hem emeklilik hakkına kavuştu hem de mağduriyeti giderilmiş oldu. Olay, benzer durumda olan vatandaşlar için de emsal niteliği taşıyor.

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Sıkça Sorulan Sorular

Kamu denetçiliği kurumunun görevi nedir?
Kamu kurum ve kuruluşlarının(idarenin) eylemleri ve işlemleri ile kamu görevlilerinin tutum ve davranışları karşısında mağdur olduğunu ya da haksızlığa uğradığını düşünen herkes mahkemeye gitmeden önce Kamu Denetçiliği Kurumu'na(Ombudsmanlığa) başvurabilir.
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#Ekonomi
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