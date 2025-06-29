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 | Selahattin Demirel

EYT mağdurları meydanlara indi! Ankara'dan tek şey istiyorlar

Emeklilikte Adalet Derneği (EMADDER), Bakırköy Özgürlük Meydanı'nda "kademeli emeklilik" talebini dile getiren etkinlik düzenledi.

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EYT mağdurları meydanlara indi! Ankara'dan tek şey istiyorlar
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
29.06.2025
saat ikonu 23:46
|
GÜNCELLEME:
29.06.2025
saat ikonu 23:46

Meydanda stant kuran dernek üyeleri, vatandaşlara emeklilik sistemine ilişkin broşürler dağıttı.

Derneğin Genel Başkanı Mihriban Uğurlu, yaptığı açıklamada, 2023 yılında emeklilikte yaşa takılanlara ilişkin yasal düzenleme yapıldığını ancak bu düzenlemenin 8 Eylül 1999 öncesinde işe başlayanları kapsadığını dile getirdi.

"KADEMELİ EMEKLİLİK ACİLEN YASALAŞMALI"

Bu tarihten bir gün sonra işe giren bir vatandaşın akranlarından yıllar sonra emekli olacak şekilde sistem dışında bırakıldığını anlatan Uğurlu, "8 Eylül 1999 öncesi işe girenler 5 bin- 5 bin 975 gün primle emekli olurken, biz 8 bin, 9 bin, hatta 10 bin gün prim ödeyerek 17 yıl daha fazla çalışmak zorundayız. Kademeli emeklilik acilen yasalaşmalı." dedi.

Uğurlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi tatile girmeden önce kademeli emeklilik taleplerini bir kez daha duyurmak istediklerini belirterek, "Biz erken emeklilik değil, işe giriş yılına göre belirlenmiş kademeli emeklilik istiyoruz. Çünkü şu an emekli olanlardan daha fazla çalıştık, daha fazla prim ödedik." ifadelerini kullandı.

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ETİKETLER
#emeklilik
#kademeli emeklilik
#emeklilik sistemi
#Çocuklar parka gidiyor
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#Dernek
#Ekonomi
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