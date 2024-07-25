EYT yasasını kaçıranlar dikkat! İşte 1999-2008 arası girişi olanları erken emekli edecek sistem

25 Temmuz 2024 14:57 - Güncelleme : 25 Temmuz 2024 15:00

Emekli promosyon yarışı hızlandı, tutar 24 bin liraya kadar çıktı! SGK Uzmanından emekliye çok kritik ATM uyarısı

Emekli promosyon yarışı hızlandı, tutar 24 bin liraya kadar çıktı! SGK Uzmanından emekliye çok kritik ATM uyarısı

EYT gerektirmeden emekli olabileceğiniz imkanlar SGK'da yer alıyor. Torba yasayla, 1999 – 2008 Sigortalılara emeklilik fırsatı kapıda. Özellikle 1999 ve 2008 yılları arasında sigorta girişi olanlar, gerekli şartları sağlarsa erken emekli olabilecek. İşte 4A, 4B, 4C’li sigortalılara en az 3600, 4500, 5400 prim günüyle emeklilik şartları.

EYT MAĞDURLARINA ERKEN EMEKLİLİK İMKANI

Torba yasa ile getirilen yeni düzenlemeler, EYT sorunu yaşayan binlerce vatandaşa ilaç olacak.

Sosyal Güvenlik Kurumu, emeklilik şartlarını yerine getirmekte zorlanan vatandaşlar için bir dizi kolaylık sağladı.

Yeni torba yasayla, 3600, 4500 ve 5400 gün prim ödeyen vatandaşlar için erken emeklilik kapıları açılacak. Bu dönemde sigorta başlangıcı olanlar için büyük bir fırsat bulunuyor.

3600, 4500 VE 5400 GÜN PRİMLE EMEKLİLİK

Yeni torba yasa, Emeklilikte Yaşa Takılanlar problemini yaşayan yüz binlerce vatandaş için umut olacak.

3600 GÜN PRİM İLE KİMLER EMEKLİ OLABİLİR?

Erkekler 55 yaşında, kadınlar ise 50 yaşını doldurduktan sonra kısmi emeklilik başvurusu yapabiliyor.

Şartları ise şöyle;

Çalışanın SSK (4A), Bağkur (4B) veya Emekli Sandığı (4C) bünyesinde sigortalı olmalı.

8 Eylül 1999 ve öncesinde sigorta girişi yapılmış olması gerek.

15 yıl hizmet akdine bağlı olarak SGK kapsamında sigortalı olarak tescil edilmeli.

SGK’ya 3600 günlük prim ödemesi yapılmalı.

Yaş şartı da yerine getirilmiş olmalıdır.

Kadınlar için koşullar;

15 yıl hizmet süresi ve 3600 prim gününü dolduran kadın sigortalılar 50 yaşında emekli olabilir.

24 Mayıs 2002 - 23 Mayıs 2005 tarihleri arasında belirlenen 15 yıl hizmet süresi ve 3600 prim gününü dolduranlar 52 yaşında emekli olabilir.

24 Mayıs 2005 - 23 Mayıs 2008 arası 54

24 Mayıs 2008 - 23 Mayıs 2011 arası 56

24 Mayıs 2011 sonrası 58 yaşında emekli olabilir.

4500 GÜNDEN KİMLER EMEKLİ OLABİLİR?

4500 gün prim ödeyen vatandaşların sigorta giriş tarihleri 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 arasında olmalı.

Bu tarihler arasında sigortalı işe başlayan erkekler 4500 gün primle yani 12.5 yılla emekli olabilir. Emekli olabilmek için sigortalının 60 yaşını tamamlaması, 25 yıldan beri sigortalı olması gerekiyor.

5400 GÜN PRİMLE EMEKLİLİK

1 Mayıs 2008 sonrası sigortası olan Bağ-Kur sigortalıları için 5400 gün primle erken emeklilik hakkı var.

Kadınların yaştan emeklilik için 5400 gün ve 61 yaşı, erkeklerin ise 5400 gün ve 63 yaşı tamamlamaları gerekir.

Bu tarihlerde sigortalı olanlar için kademeli geçiş uygulanıyor.

EMEKLİLİK BAŞVURUSU İÇİN NE YAPMAK GEREKİYOR?

Emeklilik başvuru formu örneği e-devlet ya da iş yerinin bağlı bulunduğu Sosyal Sigortalar Kurumu üzerinden alınır.

Bağkurlu çalışanlar dilekçelerini Bağ-Kur dosyalarının bulunduğu yere verir.

SSK'lı çalışanlar çalıştıkları yere dilekçe ile emekli olmak istediklerini beyan eder.