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 | Kübra Çelepi

EYT'de görünmeyen engel: Emeklilikte yaş ve prim detayı can sıkacak! İşe başlama tarihinizi hemen kontrol edin

EYT yasasından yararlanamayan bazı vatandaşlara SGK uzmanı Özgür Erdursun'dan haber geldi. Prim gün sayısı eksik olan EYT'lilerin yaş şartını tamamlamaları gerektiğini açıklayan uzman, "8 Eylül 1999 tarihine kadar sigortalı olan bazı EYT'liler yaş şartını tamamlamadan emekli olamıyor" açıklamasında bulundu. . Prim gün sayısı eksik olanlar, az prim günüyle kısmi emeklilik için ise mevcut yaş şartını tamamlamak zorunda.

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KAYNAK:
Dünya gazetesi
|
GİRİŞ:
24.02.2025
saat ikonu 11:00
|
GÜNCELLEME:
24.02.2025
saat ikonu 11:07

EYT ile yaş şartı kaldırılırken, prim gün sayısı yetersiz olanlar için yaş şartı değişmedi. Prim gün sayısını tamamlamayanlar, EYT ile avantaj sağlamayacak ve yaş şartını tamamlamak zorunda kalacak. SGK uzmanı Özgür Erdursun, konu hakkında kritik uyarılarda bulundu.

EYT İLE İLGİLİ BU AYRINTIYA DİKKAT

3 Mart 2023 yılında çıkan EYT'den bazı vatandaşlar faydalanamadı. SSK, Bağ-kur ve Emekli Sandığı'ndan 3600 ya da 5400 günle emekli olanlar EYT ile ayrıca bir hak elde etmedi. Prim gün sayısı eksik olanlar EYT'li olsa da yaş beklemek zorunda. EYT'li olmak isteyen herkesi ilgilendiren bir yazı yayımlayan SGK uzmanı Özgür Erdursun, EYT ile ilgili bu ayrıntıya dikkat çekti. Prim gün sayısı eksik olanlar, az prim günüyle kısmi emeklilikten yaralanmak için yaş şartını tamamlamaları gerekiyor.

Erdursun, Dünya Gazetesi'ndeki yazısında "Prim gün sayısını tamamlamayanlar yaş şartında değişiklik olmadan kısmi emeklilik için yaş beklemek zorundadırlar" ifadelerini kullandı. Yazısının özeti şu şekilde;

EYT YASASI HERKESE AVANTAJ SAĞLIYOR MU?

"EYT yasası yaş şartını kaldırdı ama prim gün şartını değiştirmedi. Bu yüzden bazı sigortalılar için beklenen avantaj sağlanmadı.

Örneğin, 1972 doğumlu bir kadın sigortalı 1992’de çalışmaya başlamış ve toplam 3.623 günü var. Normalde 5.600 günü tamamlayarak emekli olabiliyor. Ancak eksik prim günü olduğu için EYT ona bir fayda sağlamadı.

3600 günle emekli olmak isterse de 58 yaş şartı devam ettiği için 2030’u beklemek zorunda. Üstelik çalışsa da çalışmasa da aynı tarihte emekli olacak. Sonuç olarak EYT, prim günü tamam olmayanlara ek bir hak getirmedi.

EMEKLİLİK HAYALLERİ 2030'A KALDI

EYT öncesinde 3600 günle 28-03-2030’da emekli olacak kişi EYT yasası sonrası da emekli olabilmek için 28-03-2030 tarihini beklemek zorunda. Bu sigortalının 5600 gününü tamamlaması için 1977 günü eksik yani 5 yıl 5 ay 27 gününü tamamlaması gerekiyor. Bu kişi bugün 24-02-2024’de sigortalı çalışmaya başlar ise 5 yıl 5 ay 27 gününü 21-08-2030’da tamamlayacak ve emekli olacak, ancak hiç prim ödemese dahi bu kişi 28-03-2030’da emekli olabilecek. İlk işe başlama tarihi 8-9-1999 tarihine kadar olanlar EYT’li gibi gözükse de prim günü eksik olması durumunda EYT’li olmanın kendilerine bir avantajı olmayabiliyor."

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Sıkça Sorulan Sorular

7200 prim günü kimleri kapsıyor?
8 Eylül 1999 tarihinden önce Bağkur sigortalı olan erkekler 9000 gün, kadınlar ise 7200 gün prim ödemesiyle birlikte emekli olmaya hak kazanabiliyor.
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