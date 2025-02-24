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 | Kübra Çelepi

TÜİK 2024 yılında evlenen ve boşanan çiftlerin sayısını açıkladı! İşte en fazla boşanmanın olduğu şehir

2024 yılında Türkiye'de 568 bin 395 çift evlendi, bu sayı 2023'e göre arttı. Ortalama ilk evlenme yaşı erkeklerde 28,3, kadınlarda 25,8 oldu. Boşanma sayısı ise 187 bin 343'e yükseldi, en fazla boşanma Antalya'da. Boşanmaların yüzde 33,7'si evliliğin ilk beş yılında gerçekleşti.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
24.02.2025
saat ikonu 10:39
|
GÜNCELLEME:
24.02.2025
saat ikonu 11:31

TÜİK, Evlenme ve Boşanma İstatistikleri, 2024 verilerini duyurdu. Buna göre Türkiye'de evlenen çift sayısı 568 bin 395 olurken boşanan çift sayısı 187 bin 343 olarak gerçekleşti. Ortalama ilk evlenme yaşı yükseldi. Son bir yıl içindeki boşanma olaylarından 186 bin 536 çocuk etkilendi.

EVLENEN ÇİFTLERİN SAYISI 568 BİN 395 OLDU

Evlenen çiftlerin sayısı 2023 yılında 567 bin 11 iken 2024 yılında 568 bin 395 oldu. Bin nüfus başına düşen evlenme sayısını ifade eden kaba evlenme hızı 2024 yılında binde 6,65 olarak gerçekleşti.

BOŞANAN ÇİFTLERİN SAYISI 187 BİN 343

Boşanan çiftlerin sayısı 2023 yılında 173 bin 342 iken 2024 yılında 187 bin 343 oldu. Bin nüfus başına düşen boşanma sayısını ifade eden kaba boşanma hızı 2024 yılında binde 2,19 olarak gerçekleşti.

ORTALAMA İLK EVLENME YAŞI YÜKSELDİ

Yıllara göre ortalama ilk evlenme yaşı incelendiğinde, her iki cinsiyette de ilk evlenme yaşının arttığı görüldü. Ortalama ilk evlenme yaşı 2024 yılında erkeklerde 28,3 iken kadınlarda 25,8 oldu. Erkek ile kadın arasındaki ortalama ilk evlenme yaş farkı ise 2,5 yaş olarak gerçekleşti.

KABA EVLENME HIZININ EN YÜKSEK OLDUĞU İL ADIYAMAN

Kaba evlenme hızının 2024 yılında en yüksek olduğu il, binde 7,76 ile Adıyaman oldu. Bu ili binde 7,68 ile Gaziantep, binde 7,66 ile Kilis izledi. Kaba evlenme hızının en düşük olduğu il ise binde 4,01 ile Tunceli oldu. Bu ili binde 4,30 ile Gümüşhane, binde 4,89 ile Bayburt izledi.

YABANCI DAMATLARIN SAYISI 5 BİN 923

Toplam evlenmeler içinde yabancı kişiler ile evlenmeler incelendiğinde, yabancı damatların sayısı 2024 yılında 5 bin 923 olup toplam damatların %1,0'ını oluşturdu. Yabancı damatlar uyruklarına göre incelendiğinde, yabancı damatlar içinde %20,6 ile Suriyeli damatlar birinci sırada yer aldı. Suriyeli damatları %19,5 ile Alman damatlar ve %5,7 ile Afgan damatlar izledi.

YABANCI GELİNLERİN SAYISI 29 BİN 115

Yabancı gelinlerin sayısı 29 bin 115 olup toplam gelinlerin %5,1'ini oluşturdu. Yabancı gelinler uyruklarına göre incelendiğinde, yabancı gelinler içinde %12,1 ile Suriyeli ve Özbek gelinler birinci sırada yer aldı. Bu gelinleri %8,3 ile Faslı gelinler ve %7,5 ile Azerbaycanlı gelinler izledi.

KABA BOŞANMA HIZININ EN YÜKSEK OLDUĞU İL ANTALYA

Kaba boşanma hızının 2024 yılında en yüksek olduğu il, binde 3,29 ile Antalya oldu. Bu ili binde 3,09 ile İzmir, binde 3,04 ile Karaman izledi. Kaba boşanma hızının en düşük olduğu il ise binde 0,45 ile Hakkari oldu. Bu ili binde 0,55 ile Şırnak, binde 0,60 ile Siirt ve Muş izledi.

BOŞANMALARIN ÇOĞU EVLİLİĞİN İLK BEŞ YILINDA

Evlilik süresine göre boşanmalar incelendiğinde, 2024 yılında gerçekleşen boşanmaların %33,7'si evliliğin ilk 5 yılı, %21,3'ü ise evliliğin 6-10 yılı içinde gerçekleşti.

BOŞANMA OLAYLARINDAN 186 BİN 536 ÇOCUK ETKİLENDİ

Kesinleşen boşanma davaları sonucunda 2024 yılında 187 bin 343 çift boşanırken 186 bin 536 çocuk velayete verildi. Boşanma davaları sonucu, çocukların velayetinin çoğunlukla anneye verildiği görüldü. Çocukların velayetinin 2024 yılında %74,4'ü anneye, %25,6'sı babaya verildi.

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Sıkça Sorulan Sorular

kaba evlenme hızı nedir
Belli bir yıl içinde her 1000 nüfus başına düşen evlenme sayısıdır.
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