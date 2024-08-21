EYT'yi kaçıran mağdurlar kademeli emeklilik bekliyor! İsa Karakaş 'kaçınılmaz' diyerek uyardı

21 Ağustos 2024 14:26 - Güncelleme : 21 Ağustos 2024 14:31

Kademeli emeklilik sistemi yeniden gündem oldu. 1 gün ile 17 yıl beklemek zorunda kalan mağdurlar yasanın çıkmasını bekliyor. 2008 yıl sonrası için de 65 yaş emekliliğin mümkün olmadığını belirten mağdurların gözü hükümete çevrildi. Kademeli emeklilik gelirse her sene sisteme 300-350 bin civarı bir giriş olacak. 1999-2008 yılı arası 4,5 milyonluk çalışanları etkileyen kademeli emeklilik sistemi hakkında SGK Başuzmanı İsa Karakaş önemli bir yazı kaleme aldı.

MAĞDURLAR KADEMELİ EMEKLİLİK SİSTEMİNİ BEKLİYOR

SGK primleri 8 Eylül 1999 yılından önce başlayan milyonlar kademeli emeklilik yasasını bekliyor.

Türkiye'de 1999 yılında yapılan sosyal güvenlik reformu, emeklilik için yaş şartı getirmiş ve birçok sigortalının emekliliğini ertelemesine neden oldu.

Seçim öncesi gerçekleştirilen EYT düzenlemesiyle milyonlarca kişi emekli olsa da, bazı sigortalılar bu düzenlemenin dışında kaldı.

Özellikle 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigorta girişi yapmış ve gerekli prim gün sayısını doldurmuş ancak yaş haddine takıldığı için emekli olamayanlar mağdur kaldı.

1999-2008 yılları arasındaki EYT mağduru sayısının yaklaşık 4,5 milyon civarında.

Kademeli emeklilik yasası çıkabilir, ancak şu anda hükümetin gündeminde bu konu yok.

Özellikle 2028 seçim döneminde bu konunun çözüme kavuşması bekleniyor.

Bu model hayata geçerse, emeklilik yaşları 46, 48, 50, 52, 54 ve 56 yaş olarak kademeli şekilde ilerleyecek.

SGK Başuzmanı İsa Karakaş, sistemin detaylarına değinerek "Kademe kademe emeklilikte adalet kaçınılmaz!" dedi.

ERKEN EMEKLİLİK HAYALİ GERÇEK OLACAK MI?

İsa Karakaş'ın "Kademe kademe emeklilikte adalet kaçınılmaz!" başlıklı yazısından öne çıkanlar şöyle;

"Kaçak çalışmadan ya da staj-çırak olarak çalışmadan veya askerlik görevini yapmak veyahut üniversite eğitimine devam etmekten dolayı 8 Eylül 1999 tarihinden hemen sonra sigorta girişi olanlardan kadınlar 58, erkek ise 60 yaşını beklemek zorunda kalmaktadır.

Bir düşünün aynı kuşakta ve yaşta olmalarına rağmen belirttiğim sebeplerle EYT’liler yaş şartı aranmadan 5000-5975 gün primle emekli olurken sırf 1 gün sonra sigortası yapılanlar 7000-8000 ve daha fazla primleri olmasına rağmen belirtilen yaşı beklemek zorunda kaldı.

Bu durum hakkaniyete de aykırıdır.

Cinsiyete göre 17-24 yıla varan bu uçurumun kademeli olarak yeniden tanzim edilmesi gerek.

Belirtilen tarihte SSK Başmüfettişi olmam hasebiyle kayıt dışı istihdamla mücadele kapsamında yaptığımız denetimlerinden çok iyi biliyorum ki o dönem neredeyse çalışanların yarısından fazlası maalesef kaçak sigortalı olarak çalıştırılıyordu.

Emeklilikte kademe bekleyenler kimdir, sorusunun cevabı ise hemen belirtelim ki bu gruba en çok muhalefet sahip çıkmaya çalışmasına rağmen organize herhangi bir ideoloji ya da parti ile bir ilgileri bulunmuyor."