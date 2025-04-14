EYT'yi kaçıranlara tuzak uyarısı: Gereksiz prim ödeyip emekli maaşınızı düşürmeyin! Özgür Erdursun açıkladı

EYT'yi kaçıranlar için kritik açıklama geldi. Emeklilikte Yaşa Takılanlar kapsamı dışında kalan ve 9/9/1999 sonrası işe girenler için SGK uzmanı Özgür Erdursun hayati püf noktalarını paylaştı. 58 yaş + prim şartları, 4500 prim günü veya 7000 prim günü ile emeklilik seçeneklerini anlatan uzman BAĞKUR tuzağına dikkat çekti. Gereksiz prim ödemesine karşı uyaran Özgür Erdursun, Kademeli Emeklilik Yasası ihtimaline de değindi.

EYT'yi kaçıranlar dikkat. 9 Eylül 1999 sonrası işe başlayanlar için emeklilik seçenekleri ve dikkat edilmesi gereken noktaları Özgür Erdursun açıklandı. SGK uzmanı, prim gününü artırırken yapılabilecek hatalara karşı uyarıda bulundu. Özellikle isteğe bağlı prim ödemelerinin Bağ-Kur'a geçiş riskini taşıdığını ve potansiyel kademeli emeklilik yasası ihtimallerine karşı hazırlıklı olunmasının önemine dikkat çekti.

EYT’Yİ KAÇIRANLARA BAĞ-KUR TUZAĞI UYARISI

Özgür Erdursun’dan kıl payı emekliği kaçıranlara hayati tavsiyeler geldi.

"EYT’yi kaçırdım diye üzülme ama yanlış adım atarsan emeklilik daha da uzaklaşabilir" diyen uzman özellikle Bağ-Kur tuzağına karşı milyonları uyardı. Gereksiz prim ödeme, yanlış sigorta koluna geçiş ve maaş kaybı riskine dikkat çekti.

EYT DIŞINDA KALANLAR DİKKAT

"EYT kapsamına giremeyen, yani 9 Eylül 1999 sonrası sigortalı olan çalışanların emekliliği için iki temel yol var:

58 yaş + 25 yıl sigortalılık + 4500 gün prim

58 yaş + 7000 gün prim (25 yıl şartı yok)

Ama burada dikkat. Hangi yol senin için daha avantajlı? Maaşına göre büyük fark olabilir.

7000 GÜN DAHA MI KARLI?

Erdursun diyor ki: "Eğer maaşınız asgari ücretin 2.5-7.5 katı arasındaysa, 7000 günü tamamlayıp daha yüksek maaşla emekli olabilirsiniz." Yani çok çalışmak değil, doğru çalışmak önemli.

MAAŞINIZA GÖRE KARAR VERİN

Gereksiz prim ödeyip maaşınızı düşürmeyin. "Fazla gün daha çok maaş getirir" diye düşünmeyin. Düşük maaşla çalışıyorsanız ya da sistemdeki maaşınız değişmeyecekse, fazladan prim yatırmak sadece cebinizi yakar.

1260 GÜNÜ GEÇERSENİZ BAĞ-KUR’A GEÇERSİNİZ

Eğer 1260 günden fazla isteğe bağlı prim öderseniz, SSK değil Bağ-Kur’lu sayılırsınız. Ve bu da emekliliği size birkaç yıl daha öteye taşır

BAĞ-KUR ŞARTLARI SSK’DAN DAHA ZOR

9000 gün prim ya da

60 yaş + 5400 gün prim

KADEMELİ EMEKLİLİK GELEBİLİR ŞİMDİDEN PLAN YAPIN

Bugünkü sistemde kaybolmayın. Gelecekte çıkabilecek kademeli emeklilik yasası için şimdiden plan yapmanız gerek. Şartlar değişirse hazırlıksız yakalanmayın. EYT’ye geç kalmış olabilirsin ama doğru adımlarla hala dengeli, mantıklı ve avantajlı bir emeklilik mümkün. Kıl payı kaçırdığınız emekliliği yanlış tercihlerle kendiniz uzaklaştırmayın."