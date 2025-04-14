İşverenler eleman peşinde: 343 bin 770 açık iş var! En çok eleman aranan meslekleri Bakan Işıkhan açıkladı

İşverenler çalıştıracak insan arıyor, ama o koltuklar boş kalıyor. İşverenlerin en çok eleman aradığı meslekleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, açıkladı. Türkiye genelinde 343 bin 770 açık iş olduğunu ifade eden Bakan'ın açıklamalarına göre, İmalat sektöründe Düz Dikiş Makineci ve Makineci (Dikiş) en çok aranan meslekler. Konaklama ve Yiyecek Hizmeti Faaliyetleri sektöründe ise Garson ve Mutfak Görevlisi arandı. İnşaat sektöründe ise Elektrikçi ve Sıvacı talep gördü.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kritik İŞKUR verilerini açıkladı. Türkiye genelinde 343 bin 770 açık iş bulunuyor. Bu kapsamda işverenlerin en çok araladığı meslekler belirlendi. İmalat sektöründe en fazla aranan meslekler sırasıyla Düz Dikiş Makineci, Makineci (Dikiş), Metal Mamuller Montaj İşçisi, Beden İşçisi ve Lastik Üretim Elemanı oldu.
Bakan Vedat Işıkhan, 2025 yılı 1. çeyrek sonuçlarına göre iş dünyasında eleman arayışının hız kesmeden sürdüğünü duyurdu. İŞKUR’un hazırladığı Açık İş İstatistikleri Araştırmasına göre, işletmeler tam 343 bin 770 kişilik açık pozisyon bildirdi.
Araştırma, Türkiye genelinde en az 1 çalışanı olan işletmeleri kapsıyor. 2024’ün aynı dönemine göre açık iş sayısı yüzde 4,1 arttı. Bu artış, işgücü ihtiyacının devam ettiğini gösterdi.
Açık iş oranı en yüksek sektör yüzde 2,6 ile imalat oldu.
En çok aranan meslekler şöyle;
Yüzde 2,4’lük açık iş oranıyla ikinci sırada Konaklama ve Yiyecek Hizmeti sektörü yer aldı.
En çok aranan meslekler şöyle;
İnşaat sektörünün açık iş oranı yüzde 1,9. Bu sektörde en çok ihtiyaç duyulan meslekler şöyle;
İşverenler çalıştıracak insan arıyor, ama o koltuklar boş kalıyor. Özellikle imalat, inşaat ve hizmet sektöründe iş gücüne ciddi ihtiyaç var. İŞKUR’un bu raporu, hem meslek seçimi yapan gençler hem de iş arayanlar için önemli bir yol haritası olacak.