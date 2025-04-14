İşverenler eleman peşinde: 343 bin 770 açık iş var! En çok eleman aranan meslekleri Bakan Işıkhan açıkladı

İşverenler çalıştıracak insan arıyor, ama o koltuklar boş kalıyor. İşverenlerin en çok eleman aradığı meslekleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, açıkladı. Türkiye genelinde 343 bin 770 açık iş olduğunu ifade eden Bakan'ın açıklamalarına göre, İmalat sektöründe Düz Dikiş Makineci ve Makineci (Dikiş) en çok aranan meslekler. Konaklama ve Yiyecek Hizmeti Faaliyetleri sektöründe ise Garson ve Mutfak Görevlisi arandı. İnşaat sektöründe ise Elektrikçi ve Sıvacı talep gördü.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kritik İŞKUR verilerini açıkladı. Türkiye genelinde 343 bin 770 açık iş bulunuyor. Bu kapsamda işverenlerin en çok araladığı meslekler belirlendi. İmalat sektöründe en fazla aranan meslekler sırasıyla Düz Dikiş Makineci, Makineci (Dikiş), Metal Mamuller Montaj İşçisi, Beden İşçisi ve Lastik Üretim Elemanı oldu.

EN ÇOK BU MESLEKLERE İHTİYAÇ VAR

Bakan Vedat Işıkhan, 2025 yılı 1. çeyrek sonuçlarına göre iş dünyasında eleman arayışının hız kesmeden sürdüğünü duyurdu. İŞKUR’un hazırladığı Açık İş İstatistikleri Araştırmasına göre, işletmeler tam 343 bin 770 kişilik açık pozisyon bildirdi.

İŞVERENLERİN EN ÇOK ELEMAN ARADIĞI MESLEKLER NELER?

Araştırma, Türkiye genelinde en az 1 çalışanı olan işletmeleri kapsıyor. 2024’ün aynı dönemine göre açık iş sayısı yüzde 4,1 arttı. Bu artış, işgücü ihtiyacının devam ettiğini gösterdi.

İMALAT SEKTÖRÜ ZİRVEDE

Açık iş oranı en yüksek sektör yüzde 2,6 ile imalat oldu.

En çok aranan meslekler şöyle;

Düz Dikiş Makineci

Makineci (Dikiş)

Metal Mamuller Montaj İşçisi

Beden İşçisi (Yükleme-Boşaltma)

Lastik Üretim Elemanı

İKİNCİ SIRADA KONAKLAMA VE YİYECEK HİZMETİ SEKTÖRÜ VAR

Yüzde 2,4’lük açık iş oranıyla ikinci sırada Konaklama ve Yiyecek Hizmeti sektörü yer aldı.

En çok aranan meslekler şöyle;

Garson (Servis Elemanı)

Mutfak Görevlisi

Servis Komisi

Bulaşıkçı (Stevard)

Temizlik Görevlisi

USTALAR KAPIŞ KAPIŞ

İnşaat sektörünün açık iş oranı yüzde 1,9. Bu sektörde en çok ihtiyaç duyulan meslekler şöyle;

Elektrikçi (Genel)

Sıvacı

İnşaat İşçisi

Sıhhi Tesisatçı

Elektrik Tesisatçısı / Pano Montörü

KÜÇÜK İŞLETMELERDE AÇIK İŞ ORANI DAHA YÜKSEK

1-9 çalışanı olan küçük işletmelerde açık iş oranı yüzde 2,4 iken,

10 ve üzeri çalışanı olan büyük işletmelerde oran yüzde 1,4 olarak tespit edildi.

EMEK VAR İŞ VAR ELEMAN YOK

İşverenler çalıştıracak insan arıyor, ama o koltuklar boş kalıyor. Özellikle imalat, inşaat ve hizmet sektöründe iş gücüne ciddi ihtiyaç var. İŞKUR’un bu raporu, hem meslek seçimi yapan gençler hem de iş arayanlar için önemli bir yol haritası olacak.