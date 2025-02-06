EYT'yi yakalamayanlar dikkat! Emeklilikte 3 dönem şartı: Özgür Erdursun tarihlere göre tek tek hesapladı

Editör: İrem Çınar / Kaynak: Dünya Gazetesi

06 Şubat 2025 10:26 - Güncelleme : 06 Şubat 2025 10:27

Emeklilik şartları, çalışanların en çok merak ettiği konuların başında geliyor. Peki, sigorta başlangıç tarihine göre emeklilik yaşı nasıl belirleniyor? SGK Uzmanı Özgür Erdursun, emeklilikte geçerli olan 3 dönem kuralını detaylarıyla açıkladı. Özellikle 30 Nisan 2008 tarihinden önce sigortalı olanlar için son 2520 günün büyük önem taşıdığına dikkat çekti.

SGK Uzmanı Özgür Erdursun, Türkiye’de farklı dönemlerde sigortalı olan kişilerin hangi şartlarla emekli olabileceklerini ve dikkat etmeleri gereken noktaları açıkladı. Emeklilik şartları, sigorta başlangıç tarihine göre değişiklik göstermektedir. 8 EYLÜL 1999 ÖNCESİ SİGORTALILAR (EYT KAPSAMI) Dünya Gazetesi yazarı Özgür Erdursun köşe yazısında 'Tüm çalışanların bilmesi gereken emeklilik detayları' başlığıyla kaleme aldığı yazısında bu tarihe kadar sigortalı olanlar, sigortalılık süresi ve prim gün sayısını tamamladıklarında yaş şartı aranmadan emekli olabilirler. 5000-5975 prim gününü tamamlayanlar ve 25 yıllık sigortalılık süresini dolduranlar emekli olabilir.

3600 prim günü olanlar ise kadınlar için 58, erkekler için 60 yaşında emekli olabilmektedir. 9 EYLÜL 1999 - 30 NİSAN 2008 ARASI SİGORTALILAR Bu tarihler arasında sigortalı olanların emeklilik şartları şu şekildedir: 7000 prim gününü tamamlayan kadınlar 58, erkekler 60 yaşında emekli olabilir.

7000 prim gününü tamamlayamayanlar ise 4500 prim günü ve 25 yıllık sigortalılık süresi ile kadınlar 58, erkekler 60 yaşında emekliliğe hak kazanabilir. 1 MAYIS 2008 SONRASI SİGORTALILAR Bu tarihten sonra sigortalı olanlar için kademeli emeklilik sistemi uygulanmaktadır.

7200 prim gününü tamamlama tarihine göre kadınlarda 58-65 yaş, erkeklerde 60-65 yaş arasında değişen emeklilik şartları bulunuyor.

İlk işe başlama tarihlerine bağlı olarak 4600 ile 5400 prim günü arasında kadınlar 61, erkekler 63 yaşında emekli olabilir. EMEKLİLİK STATÜSÜ NASIL BELİRLENİR? 30 Nisan 2008 tarihine kadar sigortalı olanların son 2520 gün prim ödemesi hangi statüde (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı) yapıldıysa, o statüden emekli olunur.

1 Mayıs 2008 sonrası sigortalılar için tüm prim günleri dikkate alınarak hangi statüde daha fazla prim ödemesi varsa o statünün şartlarına göre emeklilik gerçekleşir. EMEKLİLİK İÇİN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER Özgür Erdursun, emeklilik sürecinde vatandaşların dikkat etmesi gereken noktaları şöyle sıraladı: SGK hizmet dökümünü inceleyerek hangi statüden emekli olunacağını belirlemek.

Kısmi emeklilik ya da normal emeklilik seçeneklerini karşılaştırarak en uygun olanı seçmek.

Prim ödemelerinin eksiksiz olup olmadığını kontrol etmek.

Aynı ay içinde birden fazla işveren tarafından prim ödenip ödenmediğini ve fazla prim ödemesi olup olmadığını incelemek.

Eksik günlerin borçlanma yapılarak tamamlanmasının avantaj sağlayıp sağlamayacağını değerlendirmek.

Ortak olunan şirketlerde sigortalılık durumunun uygun olup olmadığını tespit etmek.

Son 2520 güne göre emeklilik statüsünü netleştirmek. Tüm emeklilik şartlarını tamamlayanlar, e-Devlet sistemi üzerinden veya SGK’ya yazılı tahsis talebinde bulunarak emekli olabilmektedir. İlgili Haberler SGK 3.8 milyon emekliye ödeme yapacak! En düşük emekli maaşı alanlar için tutar belli oldu Milyonlarca emeklinin gözü bayram ikramiyesine çevrildi! İşte kulislerde konuşulan son rakamlar