Fahiş fiyat ve zamlara son! Vatandaşın yüzünü güldürecek

30 Nisan 2024 10:59 - Güncelleme : 30 Nisan 2024 15:18

Ticaret Bakanlığı 1 Mayıs itibariyle tavuk ihracatına sınırlandırma getirecek. Aynı zamanda simitte yapılacak zamların kontrolü Ticaret Bakanlığın da olacak. Resmi gazetede yayınlanan karar sonrası Av İbrahim Güllü TÜKONFED Tüketici Konfederasyonu başkan vekili, thrthaber.com'dan özel haber şefi Zehra Maslak'a tüketicilere yansıyacak etkiler üzerine açıklama yaptı.

FAHİŞ FİYAT VE ZAMLARA SON!

Tüketici Konfederasyonu başkan vekili Güllü, ekmek fiyatlarındaki gibi simitte de yapılacak düzenlemeler sayesinde tüketicinin rahatlayacağını ifade etti. Ekmek fiyatlarıyla yarışan simit son olarak 15 lirayı da gördü. Öte yandan ihracat nedeniyle ülke içindeki tavuk fiyatlarındaki fahiş artış içinde yapılacak çalışmalar 1 Mayıs itibariyle raflara yansıtılacak.

VATANDAŞIN YÜZÜNÜ GÜLDÜRECEK

Güllü, tavukla ilgili karar için ise mangal sezonunun başlamasıyla vatandaşların yüzünü güldüreceğinin altını çizdi. Ayrıca Güllü, bakanlığın ilerleyen süreçlerde daha birçok ürün için çalışmaların sinyali olduğunu belirtti. Tüketicilerin alım gücünü artırmak için yapılan çalışmalarda en kritik nokta ise fahiş fiyatları önlemek olduğunu hatırlattı.

Güllü sözlerine şu ifadelerle devam etti:

"Simit fiyatları da ekmek fiyatları gibi ticaret Bakanlığının olumlu görüşü alınması zorunluluğu getirdi. Artık simit fiyatları bakanlığın onayı olmadan yürürlüğe giremeyecek ekmek. Ekmek ve simit halkımızın olması olması, kahvaltılarımızın vazgeçilmezi dolayısıyla simit fiyatlarının da bakanlığın onayına tabi tutulması fiyat istikrarını sağlayacağı gibi fahiş fiyatın da önüne geçecektir."

"TAVUK FİYATLARI YÜZDE 200 ZAMLANMIŞTI!"

Güllü, tavuk fiyatlarındaki zam oranlarını hatırlatarak "Tavuk fiyatları son 5 ayda neredeyse %200 oranında zamlandı. Artık piyasada tavuk bulunamaz hale geldi. Ticaret Bakanlığı, arz ve talep dengesinin sağlayabilmek adına ihracat yasağı getirme kararı aldı. İhracat yasağı piyasadaki arz ve talebi dengeleyecek ve tavuk fiyatların geriye düşmesini sağlayacaktır. Çok yerinde ve olumlu bir karardır" dedi.