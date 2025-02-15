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Ekonomi
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 | İrem Çınar

Fahiş fiyatla mücadelede yeni adım! Marketlerin ardından şimdi de restoranlar mercek altında

Marketlerden sonra restoranlar da fahiş fiyat denetimine giriyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, market fiyatlarını tek çatı altında toplamasının ardından şimdi de restoranlardaki fiyatları dijital ortamda vatandaşlarla paylaşmayı hedefliyor.

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Fahiş fiyatla mücadelede yeni adım! Marketlerin ardından şimdi de restoranlar mercek altında
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
15.02.2025
saat ikonu 13:54
|
GÜNCELLEME:
15.02.2025
saat ikonu 13:54

Marketlerdeki fiyat oyunlarını ortaya çıkaran "Market Fiyatı" uygulamasının ardından, restoranlar için de benzer bir adım atılması gündeme geldi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile TÜBİTAK iş birliğiyle hayata geçirilen marketfiyati.org.tr platformu, vatandaşların zincir marketlerdeki fiyatları karşılaştırmasına olanak tanımıştı. Büyük ilgi gören sistem, kısa sürede milyonlarca vatandaşın ürünleri kıyaslayabilmesini sağladı ve bazı marketlerin aynı üründe iki kata varan fiyat farkları uyguladığı gözler önüne serildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, benzer bir uygulamanın restoranlar için de geliştirilebileceğini açıkladı. CNN Türk canlı yayınına katılan Bakan Kacır, restoranlardaki fiyatlara erişimin ancak kapıya kadar gidildiğinde mümkün olduğuna dikkat çekerek, dijital imkanların daha yaygın kullanılması gerektiğini belirtti.

"FIRSATÇILAR ORTAYA ÇIKACAK"

Bakan Kacır, bu tür uygulamaların tüketiciyi koruma amacı taşıdığını vurgulayarak, "Vatandaşlarımızın fiyatları daha kolay karşılaştırabilmesi için gerekli adımları atacağız. Böylece hem tüketiciyi hem de üreticiyi korumuş olacağız. Dijital imkanları ne kadar vatandaşımızın hizmetine sunarsak, fırsatçılar da o kadar ortaya çıkacaktır" ifadelerini kullandı.

Bu tür adımların doğrudan enflasyonu düşürecek bir etkisi olmadığını da belirten Kacır, ancak adil rekabet ortamının sağlanmasına katkı sunacağını ifade etti. Tüketicinin bilinçli tercih yapabilmesi ve fiyat dalgalanmalarının önüne geçilmesi amacıyla çalışmaların devam edeceğini belirten Bakan, sürecin yakından takip edileceğini dile getirdi.

Sıkça Sorulan Sorular

Fahiş fiyat uygulaması nereye şikayet edilir?
Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) aracılığıyla, bulundukları illerdeki ticaret müdürlüklerine gidip bizzat başvuru yaparak doğrudan resmî kurumlara iletebilirler.
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ETİKETLER
#tübitak
#mehmet fatih kacır
#Market Fiyatı Uygulama
#Restoran Şikayeti
#Ekonomi
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