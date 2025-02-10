Fahiş fiyatlara geçit yok! Marketlerden özel okullara 126,7 milyon liralık ceza yağmuru

Ticaret bakanlığı harekete geçti. Haksız fiyat artışı yapanlara 126,7 milyon TL ceza uygulandı. Vatandaşı mağdur edenlere Bakanlık acımadı. İşte en çok ceza alan sektörler.

TİCARET BAKANLIĞI’NDAN KARARLI ADIM

Haksız kazanca geçit yok. Fahiş fiyat uygulayanlara kesilen cezalar belli oldu. Ticaret Bakanlığı’ndan sert müdahale dikkat çekti. Ticaret Bakanlığı, fahiş fiyat artışı yapan işletmelere yönelik gerçekleştirdiği denetimler sonucunda toplam 126,7 milyon TL idari para cezası uyguladığını duyurdu.

FAHİŞ FİYAT UYGULAYAN İŞLETMELERE 126,7 MİLYON TL CEZA

Ticaret Bakanlığı, haksız fiyat artışlarıyla mücadelede kararlılığını sürdüreceğini ve tüketicilerin korunması için denetimlerin aralıksız devam edeceğini vurguladı. Marketler, fırınlar, kasaplar başta olmak üzere vatandaşı mağdur edene büyük cezalar kesildi.

YANGIN GÜVENLİK ÜRÜNLERİNDE FAHİŞ FİYAT OYUNU

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada 21 Ocak 2024'te meydana gelen yangın faciasının ardından özellikle e-ticaret platformlarında yangın güvenlik ekipmanlarının fiyatlarında aşırı artışlar tespit edildiği belirtildi. Gelen şikayetler doğrultusunda inceleme başlatan Bakanlık, elektronik pazar yerleri ve mahalli satış noktalarında kapsamlı denetimler gerçekleştirdi. Denetimler sonucunda yangın güvenlik ekipmanlarında fahiş fiyat artışı yaptığı belirlenen işletmelere toplam 7,7 milyon TL idari para cezası verildi.

ÖZEL OKULLARA REKOR CEZA

Milli Eğitim Bakanlığı’nın çalışmaları doğrultusunda, özel öğretim kurumlarındaki etüt, yemek, kitap-kırtasiye ve kıyafet fiyatlarında yaşanan yüksek artışlar da incelendi. Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, vatandaşları mağdur eden özel okul işletmecilerine 66,2 milyon TL idari para cezası kesildi. Bakanlık, eğitim hizmetlerinde adil ve şeffaf fiyatlandırma politikalarının sağlanması için gerekli idari tedbirleri alacağını duyurdu.

HAKSIZ FİYAT ARTIŞINA 52,8 MİLYON TL CEZA

Denetimler kapsamında tarifeye aykırı ekmek satışı yapan fırınlar, fahiş fiyat uygulayan kasaplar ve perakende sektöründe faaliyet gösteren ulusal ve yerel marketler de incelendi. Mevzuata aykırı hareket eden işletmelere toplam 52,8 milyon TL idari para cezası uygulandı.