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Ekonomi
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 | Kübra Çelepi

Öğretmenlere ek ders dopingi! Karar Resmi Gazete'de: Akşam dersleri için daha fazla ücret müjdesi

Ek ders ücretlerinde büyük artış yaşandı. Öğretmenler için yeni dönem başladı. Öğretmenlerin akşam ders ücretleri artık haftanın gününe bakılmaksızın en yüksek oran üzerinden ödenerek artırımlı olarak ödenecek. Yeni karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

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Öğretmenlere ek ders dopingi! Karar Resmi Gazete'de: Akşam dersleri için daha fazla ücret müjdesi
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
10.02.2025
saat ikonu 09:50
|
GÜNCELLEME:
10.02.2025
saat ikonu 10:24

Öğretmenlere ek ders müjdesi verildi. Akşam derslerine zam geldi. Öğretmenler için ek derste yeni ücretler belli oldu. Yeni düzenleme Resmi Gazete’de. İşte öğretmenlerin yeni ek ders ücreti.

ÖĞRETMENLERİN EK DERS ÜCRETLERİNE ZAM

Öğretmenler için mali iyileştirme yapıldı. Akşam dersleri artık daha kazançlı. Ek ders ücretlerinde yeni dönem başladı. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre ek ders ücretlerine artış geldi.

Resmî Gazete’nin 10 Şubat 2025 tarihli sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile öğretmenlerin ek ders ücretlerinde değişikliğe gidildi.

Karar kapsamında, hafta içi akşam saatlerinde gerçekleştirilen ders görevleri için ek ders ücretleri, haftanın hangi gününe denk geldiğine bakılmaksızın en yüksek oran üzerinden ödenecek. Belirlenen ek ders ücretleri artırımlı olarak ödenecek. Yeni düzenlemeyle, öğretmenlerin akşam saatlerinde verdikleri derslerin karşılığında daha yüksek ek ders ücreti alması sağlanacak.

Karar 9 Şubat 2025 tarihli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlandı ve Resmî Gazete’de yer almasıyla birlikte yayımı tarihinde yürürlüğe girdi. Kararın yürütülmesi ise Cumhurbaşkanı tarafından sağlanacak.

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