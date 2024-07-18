Fahiş zamlar gündemden düşmüyor! Ramazan Bingöl'den çok çarpıcı yorum: Aç gözlülük yapıyorlar

18 Temmuz 2024 15:22 - Güncelleme : 18 Temmuz 2024 15:23

Türkiye'de son zamanlarda restoran ve benzeri işletmelerde yaşanan fahiş fiyat zamlarından dolayı, vatandaşlar dışarıda yeme-içme konusunda oldukça şikayet etmeye başladı. Sadece Türk vatandaşlar değil, ülkemize gelen yabancı turistler de uygulanan fiyatlardan şikayetçi.

Hak edilenin üstünde yapılan zamlar turizm sektörünü de olumsuz etkiliyor. Geçtiğimiz haftalarda, menü fiyatlarında yüzde 10 indirim yapılmasını kararlaştıran Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Genel Başkanı Ramazan Bingöl, tgrthaber.com Özel Haberler Editörü Emir Yücel ile yaptığı röportajda; Türk Milleti olarak kendi değerlerimize dönmemiz gerektiğini ve helal / haram kavramını yeniden gündeme taşımamız gerektiğini ifade etti.

İşte Ramazan Bingöl ile yaptığımız röportajın detayları:

"TÜRKİYE'DE FİYAT KAVRAMI KARIŞTI"

Toplumsal olarak aldığımız hizmetin ederini sorgulamamaya başladık. Türkiye'de fiyat kavramı tamamen karışmış durumda. Genel konuşmuyorum ancak bir takım esnaf grubu aç gözlülük yapıyor. Hak ettikleri fiyattan katbekat daha fazlasını talep ediyorlar. Burada tabii teknik konuların yanı sıra milletimizin kendi öz değerlerine dönmesi şarttır. Adil, hak geçmemesi için titiz davranan esnaflarımızın çoğalması gerekiyor.

"TURİST MÜŞTERİLERDE AZALMA VAR"

Geçtiğimiz senelere baktığımızda ülkemize gelen turistlerin, yerli işletmelere olan talebi azalmış durumda. Bunun sebebi menü fiyatının üstünde fiyatlarla yabancı turisti kabul eden işletmelerin olması. Bir de tabii bunun yanında ırkçılık, sınıflandırma gibi sebepler de var.

İki bardak nar suyunun 1200 TL'ye satıldığı, bir makarna tabağının 600 TL'ye satıldığı bir yerde vatandaş da şikayet eder turistte. Hal böyle olunca turizm de olumsuz yönde etkileniyor.

"VATANDAŞ KENDİ MUHASEBESİNİ YAPACAK"

Yaşanan bu fahiş fiyatlar ile ilgili Devletimiz de bizde elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Ancak bir yere kadar yapabiliriz. Bu noktada da vatandaşlarımızın kendi muhasebesini yapması gerekiyor.

Örneğin Nişantaşı'nda içtiği bir çay ile Bağcılar'da içtiği bir çaya aynı parayı ödüyorsa tercihini ona göre yapması gerekiyor. Milletimiz, haksız kazanç elde eden işletmelere gereken mesajı verirse, onlarda ister istemez indirim yapmaya gidecekler.