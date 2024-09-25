Ucuz operatör tarifesi hayal oldu! İşte Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom en uygun paket ve tarifeleri

25 Eylül 2024 12:09 - Güncelleme : 25 Eylül 2024 12:17

Türkiye'de hızla artan operatör fiyatları kullanıcılar tarafından sosyal medyada sıklıkla eleştiriliyor. İnternet kullanımı, sms ve arama dakikalarından oluşan paketlerin fiyatlarındaki artışlar kullanıcılarda rahatsızlığa neden oldu. Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom firmalarının en uygun paket ve tarifelerini sizler için araştırdık. İşte en uygun fiyatlı tarife ve paketler...

Türkiye​'de son zamanlarda gündeme gelen operatör fiyatlarının fahiş bir şekilde zamlanmasında sonra, kullanıcıların şikayetleri oldukça artmış durumda. Yurt dışı fiyatları ile kıyaslandığında bariz bir fiyat farkı oluştuğunu dile getiren kullanıcılar; İnternet kullanımı, sms ve arama dakikalarını içeren tarifelerin çok pahalı olduğunu bu durumdan oldukça şikayetçi olduklarını dile getirdi. Yurt dışından ithal edilen donanımların kur farkından dolayı artmasıyla, fiyatlar kullanıcılara da yansıdı. Tgrthaber.com olarak operatör şirketlerinin uygun fiyatlı paket ve tarifelerini sizler için araştırdık.

TURKCELL​ UYGUN PAKETLER

Turkcell'e yeni geçen müşteriler için 185 TL'den başlayan paketler 270 TL'ye kadar çıkabiliyor. Minimum 10 GB internetten başlayan paketler 20 GB internete kadar çıkabiliyor. Neredeyse tüm paketlerde 1000 dakikalık konuşma hakları bulunuyor. Türkiye'de internet maliyetleri arasında yer alan; altyapı maliyetleri, enerji maliyetleri, lisans ve frekans ücretleri gibi etkenler de fiyatların artmasına sebep oluyor.

VODAFONE​ UYGUN PAKETLER

Bir başka operatör şirketi Vodafone'a baktığımızda, 215 TL'den başlayan paket ve tarifeler 600 TL'ye kadar çıkabiliyor. 8 GB internetten 40 GB'ye kadar çıkan internetli paketlerin içerikleri de fiyatlara göre değişiyor. Türkiye'de faaliyet gösteren operatör şirketleri, ağlarını güncelleyip bakım yapmaları, teknolojik güncellemeler ve çalışan maaşlarını da hesaba katıp, bir de üstüne döviz artışlarını ekleyerek tarifelere zam gerçekleştiriyor.

TÜRK TELEKOM UYGUN PAKETLER

Operatör şirketlerinden Türk Telekom'a baktığımızda ise 210 TL'den başlayan tarifeler 640 TL'ye kadar çıkıyor. Paketlerin detaylarına baktığımızda ise 1 GB internetten 40 GB internete kadar farklı tarifeler mevcut. Tarifelerin genelinde de 1000 dakikalık konuşma hakkı verilirken 100 SMS hakkı da tüm tarifelerde yer alıyor.