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 | İrem Çınar

Faiz indirimi etkisi! Mevduat oranları düştü: İşte 1 milyon TL'nin getirisi

Merkez Bankası geçtiğimiz gün temmuz ayı faiz kararını açıkladı. Yüzde 46 olan politika faizi 300 baz puanlık indirimle yüzde 43’e düştü. TCMB’nin kararının ardından bankalar mevduat faizlerini aşağı yönlü revize etti.

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KAYNAK:
Irem Çınar
|
GİRİŞ:
25.07.2025
saat ikonu 11:55
|
GÜNCELLEME:
25.07.2025
saat ikonu 11:55

Türkiye Cumhuriyet (), Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizinde 300 baz puanlık bir indirime giderek oranı yüzde 43’e çekti. Piyasada beklentiler 250-300 baz puan aralığında şekillenirken, indirim tahminlerin üzerinde gerçekleşti. Bu adımın ardından faizlerinde de düşüş gözlemlenmeye başladı.

Faiz indirimi etkisi! Mevduat oranları düştü: İşte 1 milyon TL'nin getirisi

MEVDUAT FAİZLERİNDE GERİ ÇEKİLME

Kısa bir süre öncesine kadar yüzde 50 seviyelerini test eden mevduat faiz oranları, şimdilerde sınırlı sayıda bankada yüzde 49 seviyesinde tutuluyor. Ancak bu yüksek oranlar genellikle yalnızca yeni müşteri kazanımı için sunuluyor ve 32-35 gün vadeli hesaplarla sınırlı kalıyor.

Güncel olarak en yüksek faiz veren bankalar şöyle sıralanıyor:

ING Bank: %49,00

HSBC: %49,00

QNB Finansbank: %48,00

TEB: %47,00

Akbank: %47,00

Faiz indirimi etkisi! Mevduat oranları düştü: İşte 1 milyon TL'nin getirisi

Odea Bank: %47,00

Denizbank: %47,25

Garanti BBVA: %45,50

Ziraat Bankası: %44,00

Türkiye İş Bankası: %43,50

Bu oranlarla 1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi, yaklaşık 35.441 TL olarak hesaplanıyor.

Faiz indirimi etkisi! Mevduat oranları düştü: İşte 1 milyon TL'nin getirisi

STOPAJ ORANIARTTI

Mevduat getirilerini etkileyen bir diğer gelişme ise stopaj oranlarındaki artış oldu. Kısa vadeli mevduatlarda uygulanan stopaj oranı, yüzde 15’ten yüzde 17,5’e yükseltildi.

6 aya kadar vadeli hesaplarda: Stopaj %17,5

1 yıla kadar vadeli hesaplarda: Stopaj %15

Faiz indirimi etkisi! Mevduat oranları düştü: İşte 1 milyon TL'nin getirisi

TL HÂLÂ REEL GETİRİ SAĞLIYOR

Uzmanlar, Eylül ayına kadar yeni bir ekonomik risk yaşanmaması halinde TCMB’nin faiz indirimlerine devam edebileceğini öngörüyor. Öte yandan, Türk Lirası’nın hâlâ enflasyonun üzerinde reel getiri sunduğu belirtiliyor. Analistlere göre, bu döviz ve tahvil piyasaları üzerinde büyük bir oynaklığa neden olmayacak.

Faiz indirimi etkisi! Mevduat oranları düştü: İşte 1 milyon TL'nin getirisi

DOLAR KURU BEKLENTİSİ

Merkez Bankası’nın Temmuz anketine göre 2025 yıl sonu için dolar/TL beklentisi 43,72 seviyesinde. Bugünkü kur 40,54 TL civarında işlem görürken, yıl sonuna kadar yaklaşık yüzde 7,8 oranında bir artış öngörülüyor. Buna karşın TL vadeli mevduatın yıl sonuna kadar sağlayacağı net getirinin yüzde 13 ila 15 arasında olması bekleniyor.

Bu tablo ile birlikte ekonomistler, TL’nin hâlâ yatırımcılar için cazip bir seçenek olmayı sürdürdüğü görüşünde. Özellikle enflasyonla mücadele sürecinde risklerin sınırlı kalması durumunda, TL mevduatların reel kazanç sunmaya devam etmesi bekleniyor.

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#Stopaj Oranı
#Ekonomi
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