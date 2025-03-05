Faiz indirimi ile dolarizasyon sinyali! Dev banka Türkiye için analiz etti

Yerli yatırımcı yüzünü yeniden dolara çevirdi. Türkiye'de dolarizasyon konusundaki gelişmeler yakından takip ediliyor. Türk lirasında düşük oynaklık tedirgin etse de Merkez Bankası'nın güçlü rezervleri ile hava iyimser. Almanya'nın en büyük bankalarından Deutsche Bank ekonomistleri, Türkiye'deki dolarizasyon eğilimine karşı bir analiz yayımladı.

Yüksek enflasyonla boğuşan ülkelerde elde yerli para tutmanın maliyeti oldukça yüksek olsa da Merkez Bankası'nın rezervleri güçlü durmaya devam ediyor. Deutsche Bank’ın analizine göre, Türkiye’de dolarizasyona dair bazı sinyaller olsa da, reel faizin cazip seviyelerde olması, TL’deki düşük oynaklık ve TCMB’nin güçlü rezervleri nedeniyle yakın vadede TL’ye olan ilginin devam etmesi bekleniyor.

FAİZ İNDİRİM SÜRECİ BAŞLIYOR

Faiz indirim sürecinin başlamasıyla yerli yatırımcılar döviz alımlarının artırdı. TCMB’nin net döviz pozisyonunu olumsuz etkileyeceği tahmin edilen bu alımlar olumsuz sinyaller verse de ekonomi güçlü durmaya devam ediyor.

Şubat ayında artan döviz talebi dikkat çekerken, Deutsche Bank bunu büyük ölçüde geçici ve mevsimsel bir gelişme olarak değerlendirdi. Deutsche Bank, yerel yatırımcıların TL pozisyonlarının kısa vadeli olması ve beklentilerinin kırılganlığı göz önüne alındığında, faiz indirimleri devam ettikçe yurt içi yerleşiklerin döviz talebinde artış riskini kabul ettiğini söyledi.

DOLARIN ÇEKİCİLİĞİ ARTIYOR MU?

Deutsche Bank Ekonomisti Yiğit Onay ve Stratejist Christian Wietoska tarafından hazırlanan 5 Mart tarihli raporda, yerli yatırımcıların beklentilerinin kırılgan olduğu ve faiz indirimlerinin devam etmesi halinde döviz talebinin artabileceği vurgulanıyor. Enflasyonun yüksek seyretmesi ve reel faizlerin düşmesi nedeniyle TCMB’nin faiz indirimlerini yavaşlatabileceği ya da duraklatabileceği ifade edildi.